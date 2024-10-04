Karakterin Yapıcı mı Yıkıcı mı?
Karakterin Yapıcı mı Yıkıcı mı?
Bazen yapıcı davranırken bazen de yıkıcı davranabiliriz. Bu durumdan duruma değişebilir. Peki senin karakterin hangisi?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aile içinde bir sorun olduğunda ne yaparsın?
4. Kendinde en sevmediğin özelliğin ne?
5. Kolay sinirlenir misin?
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6. Arkadaşların bir problemi olduğunda senden akıl alıyorlar mı?
7. İlişkilerde baskın karakter misin pasif mi?
8. Şu an hayalindeki hayatı mı yaşıyorsun?
9. Başarısız olduğunda hemen vazgeçer misin?
10. Bunlardan birini seçer misin?
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Senin karakterin yapıcı!
Senin karakterin bazen yapıcı bazen yıkıcı!
Senin karakterin yıkıcı!
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