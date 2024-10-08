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Sen Neden Sevilmiyorsun?

Sen Neden Sevilmiyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 13:01

Çoğu zaman sevilmediğini hissediyor olabilirsin. Ama bunun nedenini biliyor musun? 

Öğrenmek için hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İlişkin var mı?

4. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl davranıyorsun?

5. Sevilmek için olmadığın biri gibi davranır mısın?

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6. İnsanların sende en sevdiği özellik ne?

7. İlişkide en önem verdiğin şey ne?

8. Sorunlardan kaçan bir yapın var mı?

9. Peki seni en çok kim üzdü?

10. Bunlardan birini seçer misin?

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Sen aşırı kıskanç olduğun için sevilmiyorsun!

Aşkın kıskançlıkla anıldığı bu dönemlerde, senin bu tutkulu halin ne yazık ki seni sevimsiz bir hale getiriyor. Kıskançlığın, aşkın en büyük düşmanı olmuş durumda. Sevgilinin her adımını takip ediyor, ona nefes aldırmıyorsun. Onunla geçirdiğin zamanı bir denetleme sürecine dönüştürüyorsun. Bu durum, onun sana karşı olan hislerini olumsuz etkiliyor. Onun hayatına girdiğin andan itibaren, sanki onun yaşam alanını daraltıyorsun. Ona özgürlüğünü kısıtlıyor, her adımını kontrol altına alıyorsun. Bu durum, onun sana olan sevgisini yavaş yavaş azaltıyor. Sevgilinin her hareketine karşı aşırı tepkisel oluyorsun. Onun en küçük hareketlerine bile öfkeleniyor, bu durumla başa çıkmakta zorlanıyorsun. Bu durum, onun sana olan ilgisini ve sevgisini azaltıyor. Ve en önemlisi, sevgilinin yanına yaklaşan her karşı cinsi kıskanıyorsun. Bu durum, onun sosyal çevresiyle olan ilişkilerini olumsuz etkiliyor ve onun seninle olan ilişkisini zorlaştırıyor. Bu durum, onun sana olan sevgisini ve saygısını azaltıyor.

Sen bencil olduğun için sevilmiyorsun!

Senin için sevgi, bir yıldızın parlaklığını sadece kendin için istemek gibi bir şey. İlişkilerdeyken, sanki bir film yıldızı gibi sadece kendi ışığının parlamasını istiyorsun. Ancak bu tür bir bencil tutum, karşındaki kişiyi göz ardı etmen anlamına geliyor. Bu bencil hareketlerin, karşındaki kişinin rahatsızlık hissetmesine neden oluyor, sanki bir film setinde unutulmuş bir yardımcı oyuncu gibi hissettiriyor ona. Ve bu durum, seninle olan bağlarını koparmasına, seninle olan sahnelerini silmesine neden oluyor. Unutma ki, bir ilişkide her iki tarafın da yıldızlaşması gerekir. Aksi takdirde, senin ışığın ne kadar parlak olursa olsun, tek başına bir film çekemezsin. İlişkiler karşılıklı bir sahne paylaşımıdır ve senin bu bencil tutumun, karşındaki kişiyi senin filminden çıkmaya zorluyor.

Sen çok ilgili davrandığın için sevilmiyorsun!

Hayatındaki o özel kişiye karşı aşırı ilgili davranman, ne yazık ki, onu senden uzaklaştırıyor. Kimi zaman, bir kişiye olan ilgin, onun nefes almasını zorlaştırıyor ve bu durum, onun senden kaçmasına yol açıyor. Biraz durup düşün, belki de ona olan sevgini ve ilgini biraz fazla abartıyorsun. Ona olan ilgini göstermek, elbette ki önemli ancak bu durumu abartıp onun üzerinde baskı oluşturmak, onun senden uzaklaşmasına neden olabilir. Belki de ona fazlasıyla bağlandığını düşünüyorsun ve bu yüzden ona karşı bu kadar ilgili davranıyorsun. Ancak unutma ki, herkesin nefes alabileceği bir alanı olmalı. Bu durum, ilişkilerde de geçerli. Eğer hayatındaki kişinin senden uzaklaşmasını istemiyorsan, belki de ona karşı olan ilgini biraz daha dengeli bir şekilde göstermeye çalışmalısın. Bu durum, hem senin hem de onun için daha sağlıklı olacaktır. Sonuç olarak, aşırı ilgi, her zaman pozitif sonuçlar doğurmayabilir. Bu yüzden, hayatındaki kişiye olan ilgini dengeli bir şekilde göstermeye çalış ve ona nefes alabileceği bir alan bırak. Bu durum, onun senden uzaklaşmasını engelleyecektir.

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