Sen Neden Sevilmiyorsun?
Sen Neden Sevilmiyorsun?
Çoğu zaman sevilmediğini hissediyor olabilirsin. Ama bunun nedenini biliyor musun?
Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlişkin var mı?
4. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl davranıyorsun?
5. Sevilmek için olmadığın biri gibi davranır mısın?
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6. İnsanların sende en sevdiği özellik ne?
7. İlişkide en önem verdiğin şey ne?
8. Sorunlardan kaçan bir yapın var mı?
9. Peki seni en çok kim üzdü?
10. Bunlardan birini seçer misin?
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Sen aşırı kıskanç olduğun için sevilmiyorsun!
Sen bencil olduğun için sevilmiyorsun!
Sen çok ilgili davrandığın için sevilmiyorsun!
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