Aşkın kıskançlıkla anıldığı bu dönemlerde, senin bu tutkulu halin ne yazık ki seni sevimsiz bir hale getiriyor. Kıskançlığın, aşkın en büyük düşmanı olmuş durumda. Sevgilinin her adımını takip ediyor, ona nefes aldırmıyorsun. Onunla geçirdiğin zamanı bir denetleme sürecine dönüştürüyorsun. Bu durum, onun sana karşı olan hislerini olumsuz etkiliyor. Onun hayatına girdiğin andan itibaren, sanki onun yaşam alanını daraltıyorsun. Ona özgürlüğünü kısıtlıyor, her adımını kontrol altına alıyorsun. Bu durum, onun sana olan sevgisini yavaş yavaş azaltıyor. Sevgilinin her hareketine karşı aşırı tepkisel oluyorsun. Onun en küçük hareketlerine bile öfkeleniyor, bu durumla başa çıkmakta zorlanıyorsun. Bu durum, onun sana olan ilgisini ve sevgisini azaltıyor. Ve en önemlisi, sevgilinin yanına yaklaşan her karşı cinsi kıskanıyorsun. Bu durum, onun sosyal çevresiyle olan ilişkilerini olumsuz etkiliyor ve onun seninle olan ilişkisini zorlaştırıyor. Bu durum, onun sana olan sevgisini ve saygısını azaltıyor.