İlişkide Nasıl Biri Oluyorsun?
İlişkide Nasıl Biri Oluyorsun?
Herkesin ilişkide davranışları ve tutumu farklıdır. Bazen kendimiz gibi bazen de olmadığımız biriymiş gibi davranırız. Peki sen ilişkide nasıl bir insan oluyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Şu an bir ilişkin var mı?
4. Partnerinde olmazsa olmaz dediğin bir özellik var mı?
5. Aşk senin için her şeyden önemli mi?
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6. Hayatındaki insanla her şeyini paylaşır mısın?
7. Sen ne olursa ilişkiyi bitirirsin?
8. Sen aşkın için her şeyi göze alabilir misin?
9. Uzak mesafe ilişkisi yürütebilir misin?
10. Son olarak bunlardan birini seçer misin?
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Sen ilişkide uyumlu biri oluyorsun!
Sen ilişkide deli divane oluyorsun!
Sen ilişkide vurdumduymaz biri oluyorsun!
Sen ilişkide eğlenceli biri oluyorsun!
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Sen ilişkide deli divane oluyorsun!