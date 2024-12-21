Yeni Yılı Ailece Keyifle Kutlamak İsteyenlere: Mükemmel Bir Sofra Kurmak İçin İhtiyacınız Olan 12 Şey

Sofraya göz alıcı başlangıçlarla giriş yapmak harika bir fikir. Peynir tabakları ve zeytinyağlılar ile konuklarınızın hem gözünü hem de damağını şenlendirebilirsiniz. Hafif ama lezzetli bir başlangıç, iştahları ana yemek için hazırlar. Ayrıca başlangıç tabaklarınıza nar taneleri ve fesleğen yaprakları ekleyerek sofranızı hem renkli hem de lezzetli bir hale getirebilirsiniz.