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Sen Kalpsiz misin?

Sen Kalpsiz misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 10:23

Yaşadığımız bazı olaylar bizi duygusuz birine dönüştürebilir. Sen yaşadığın olaylardan nasıl birine dönüştün?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İlişkin var mı?

4. Sevdiğin insan için kendinden ödün verir misin?

5. Kendinde değiştirmek istediğin özellik ne?

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6. Sevilmediğini hissettiğin zamanlar oluyor mu?

7. Sence duygular zaaf mıdır?

8. Eski sevgilin barışmak istese barışır mısın?

9. İntikam almak sence sağlıklı mı?

10. Sana hata yapan birini affetme ihtimalin kaç? (1=çok az, 4=en çok)

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Sen kalpsizsin!

Sen kalpsizsin!

Ah, senin hikayen gerçekten kalp kırıcı! Seni tanıyan herkes, yaşadığın olayların seni ne denli kalpsiz birine dönüştürdüğünü fark ediyor. Artık birine inanmak, ona güvenmek senin için adeta bir hayal, belki de imkansız. Bu duyguların seni o kadar sarmış ki, en yakınlarına bile kalpsiz modunu açmışsın. Bir adım dışarı çıkıp kendine bakmak istesen, etrafındaki herkesin senin bu kalpsiz hallerini konuştuğunu göreceksin. İnsanlar senin kalpsiz olduğunu düşünüyor, hatta bunu dillendirmekten çekinmiyorlar. Fakat unutma, herkesin bir hikayesi vardır ve senin hikayen de bu kalpsizlikla şekillenmiş. Kim bilir belki de bir gün bu kalpsizlik kabuğunu kırıp, yeniden inanmaya ve güvenmeye başlarsın.

Sen kalpsiz değilsin!

Hayır, sen kalpsiz değilsin. Elbette, hayatın boyunca pek çok acı dolu anı yaşadın. Belki en yakın arkadaşın seni hayal kırıklığına uğrattı, belki de sevdiğin kişi seni yarı yolda bıraktı. Ancak bütün bu yaşadıkların, senin kalbinin buz tutmasına sebep olmadı. Aksine, sen her zaman sevgi dolu biri oldun, olmaya da devam ediyorsun. Hayatın zorlu sınavlarından geçerken, pek çok kişi senin yerinde olsaydı belki de kalpleri kararırdı. Ancak sen, tüm bu zorluklara rağmen kalbindeki sevgiyi korumayı başardın. Belki de bu yüzden herkes senin bu özelliğine hayran. Çünkü sen, tüm bu olumsuzluklara rağmen sevgi dolu bir kalbe sahip olmayı başaran ender kişilerdensin. Belki de bu yüzden, hayatın karşına çıkardığı tüm zorluklara rağmen, kalbindeki sevgi hiç azalmadı. Çünkü sen, tüm bu yaşadıklarına rağmen kalbinde sevgiye daima yer bulan bir insansın. Ve bu özelliğinle, herkesin kalbini ısıtmayı başarıyorsun. Bu yüzden, hayatın sana ne kadar kötü oyunlar oynarsa oynasın, sen yine de herkese karşı sevgi dolu biri olmayı başarıyorsun.

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cansu ersan

Sen kalpsiz değilsin!

hayaldünyası

Keşke kalpsiz olsaydım hayat daha yaşanır olurdu.