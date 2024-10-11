Sen Kalpsiz misin?
Sen Kalpsiz misin?
Yaşadığımız bazı olaylar bizi duygusuz birine dönüştürebilir. Sen yaşadığın olaylardan nasıl birine dönüştün?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlişkin var mı?
4. Sevdiğin insan için kendinden ödün verir misin?
5. Kendinde değiştirmek istediğin özellik ne?
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6. Sevilmediğini hissettiğin zamanlar oluyor mu?
7. Sence duygular zaaf mıdır?
8. Eski sevgilin barışmak istese barışır mısın?
9. İntikam almak sence sağlıklı mı?
10. Sana hata yapan birini affetme ihtimalin kaç? (1=çok az, 4=en çok)
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Sen kalpsizsin!
Sen kalpsiz değilsin!
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Sen kalpsiz değilsin!
Keşke kalpsiz olsaydım hayat daha yaşanır olurdu.