Sen Kalpsiz misin?

Hayır, sen kalpsiz değilsin. Elbette, hayatın boyunca pek çok acı dolu anı yaşadın. Belki en yakın arkadaşın seni hayal kırıklığına uğrattı, belki de sevdiğin kişi seni yarı yolda bıraktı. Ancak bütün bu yaşadıkların, senin kalbinin buz tutmasına sebep olmadı. Aksine, sen her zaman sevgi dolu biri oldun, olmaya da devam ediyorsun. Hayatın zorlu sınavlarından geçerken, pek çok kişi senin yerinde olsaydı belki de kalpleri kararırdı. Ancak sen, tüm bu zorluklara rağmen kalbindeki sevgiyi korumayı başardın. Belki de bu yüzden herkes senin bu özelliğine hayran. Çünkü sen, tüm bu olumsuzluklara rağmen sevgi dolu bir kalbe sahip olmayı başaran ender kişilerdensin. Belki de bu yüzden, hayatın karşına çıkardığı tüm zorluklara rağmen, kalbindeki sevgi hiç azalmadı. Çünkü sen, tüm bu yaşadıklarına rağmen kalbinde sevgiye daima yer bulan bir insansın. Ve bu özelliğinle, herkesin kalbini ısıtmayı başarıyorsun. Bu yüzden, hayatın sana ne kadar kötü oyunlar oynarsa oynasın, sen yine de herkese karşı sevgi dolu biri olmayı başarıyorsun.