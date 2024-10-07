Ekim Ayında Hayatına Girecek Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Ekim Ayında Hayatına Girecek Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Ekim ayında hayatına kimin gireceğini merak ediyor musun? İşte sana bunun cevabını veriyoruz!
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yaşadığın hayattan mutlu musun?
4. Hayatında neyi değiştirmek isterdin?
5. Geçmişe dönmek ister miydin?
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6. Seni en mutlu edecek şey ne olurdu?
7. Şu an en büyük problemin ne?
8. Duygusal mısın?
9. Çok istediğin şey için savaşır mısın?
10. Sana iyi hissettiren rengi seç bakalım!
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Hayatına girecek kişi Zeynep!
Hayatına girecek kişi Sema!
Hayatına girecek kişi Tuğba!
Hayatına girecek kişi Beyza!
Hayatına girecek kişi İlayda!
Hayatına girecek kişi Furkan!
Hayatına girecek kişi Emre!
Hayatına girecek kişi Ali!
Hayatına girecek kişi Kaan!
Hayatına girecek kişi Doğukan!
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