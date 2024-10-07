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Ekim Ayında Hayatına Girecek Kişinin İsmini Söylüyoruz!

Ekim Ayında Hayatına Girecek Kişinin İsmini Söylüyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 14:01

Ekim ayında hayatına kimin gireceğini merak ediyor musun? İşte sana bunun cevabını veriyoruz!

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Yaşadığın hayattan mutlu musun?

4. Hayatında neyi değiştirmek isterdin?

5. Geçmişe dönmek ister miydin?

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6. Seni en mutlu edecek şey ne olurdu?

7. Şu an en büyük problemin ne?

8. Duygusal mısın?

9. Çok istediğin şey için savaşır mısın?

10. Sana iyi hissettiren rengi seç bakalım!

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Hayatına girecek kişi Zeynep!

Hayatına girecek kişi Zeynep!

Ekim ayında senin hayatına girecek kişinin adı Zeynep! Senin hayatına iyi ya da kötü etki edecek kişi Zeynep. Bu yüzden bu aralar tanıştığın ve tanışacağın kişileri tekrar gözden geçirmelisin!

Hayatına girecek kişi Sema!

Hayatına girecek kişi Sema!

Ekim ayında senin hayatına girecek kişinin adı Sema! Senin hayatına iyi ya da kötü etki edecek kişi Sema. Bu yüzden bu aralar tanıştığın ve tanışacağın kişileri tekrar gözden geçirmelisin!

Hayatına girecek kişi Tuğba!

Hayatına girecek kişi Tuğba!

Ekim ayında senin hayatına girecek kişinin adı Tuğba! Senin hayatına iyi ya da kötü etki edecek kişi Sema. Bu yüzden bu aralar tanıştığın ve tanışacağın  kişileri tekrar gözden geçirmelisin!

Hayatına girecek kişi Beyza!

Hayatına girecek kişi Beyza!

Ekim ayında senin hayatına girecek kişinin adı Beyza! Senin hayatına iyi ya da kötü etki edecek kişi Beyza. Bu yüzden bu aralar tanıştığın ve tanışacağın  kişileri tekrar gözden geçirmelisin!

Hayatına girecek kişi İlayda!

Hayatına girecek kişi İlayda!

Ekim ayında senin hayatına girecek kişinin adı İlayda! Senin hayatına iyi ya da kötü etki edecek kişi olayda. Bu yüzden bu aralar tanıştığın ve tanışacağın  kişileri tekrar gözden geçirmelisin!

Hayatına girecek kişi Furkan!

Hayatına girecek kişi Furkan!

Ekim ayında senin hayatına girecek kişinin adı Furkan! Senin hayatına iyi ya da kötü etki edecek kişi Furkan. Bu yüzden bu aralar tanıştığın ve tanışacağın  kişileri tekrar gözden geçirmelisin!

Hayatına girecek kişi Emre!

Hayatına girecek kişi Emre!

Ekim ayında senin hayatına girecek kişinin adı Emre! Senin hayatına iyi ya da kötü etki edecek kişi Emre. Bu yüzden bu aralar tanıştığın ve tanışacağın  kişileri tekrar gözden geçirmelisin!

Hayatına girecek kişi Ali!

Hayatına girecek kişi Ali!

Ekim ayında senin hayatına girecek kişinin adı Ali! Senin hayatına iyi ya da kötü etki edecek kişi Ali. Bu yüzden bu aralar tanıştığın ve tanışacağın  kişileri tekrar gözden geçirmelisin!

Hayatına girecek kişi Kaan!

Hayatına girecek kişi Kaan!

Ekim ayında senin hayatına girecek kişinin adı Kaan! Senin hayatına iyi ya da kötü etki edecek kişi Kaan. Bu yüzden bu aralar tanıştığın ve tanışacağın  kişileri tekrar gözden geçirmelisin!

Hayatına girecek kişi Doğukan!

Hayatına girecek kişi Doğukan!

Ekim ayında senin hayatına girecek kişinin adı Doğukan! Senin hayatına iyi ya da kötü etki edecek kişi Doğukan. Bu yüzden bu aralar tanıştığın ve tanışacağın  kişileri tekrar gözden geçirmelisin!

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