Zamanını Ne Kadar Doğru Yönetiyorsun?
Zamanını Ne Kadar Doğru Yönetiyorsun?
Zamanı yönetmek bazen çok zor olabilir. Planlamak proglamak her zaman kolay olmaz. Peki sen bu konuda nasılsın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Uyku alışkanlığın nasıl?
4. Sana verilen bir işi yapma süren ne?
5. Plan program yapıyor musun?
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6. Hayır demeyi başarabiliyor musun?
7. Aynı anda birden fazla iş yapabilir misin?
8. Planlanan bir buluşmaya geç kaldığın oluyor mu?
9. Ekildiğin zaman nasıl tepki veriyorsun?
10. Kendine bir renk seç bakalım!
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Sen zamanını çok verimli yönetiyorsun!
Sen zamanını yönetmekte çok zorlanıyorsun!
Sen zamanını berbat yönetiyorsun!
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