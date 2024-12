Psikolojimizin Bize Oynadığı Oyunlar: Alışveriş Yaparken Farkında Olmadan Yapılan 11 Hata

Moda, ev-yaşam, elektronik ve daha envai çeşit kategorideki trendler her geçen gün değişmekte. Öyle ki saç şekillerinden tırnaklara, kombinden makyaja kadar her alanda her gün yepyeni trendler ortaya çıkıyor. Bu durum da alışveriş açısından büyük risk teşkil eder çünkü trendlerin gelip geçici olduğunu unutturarak daha fazla harcama yapmamıza yol açar.