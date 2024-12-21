Psikolojimizin Bize Oynadığı Oyunlar: Alışveriş Yaparken Farkında Olmadan Yapılan 11 Hata

Alışveriş yapmak için hep bir bahanemiz var öyle değil mi? Son çıkan telefona, sezon sonu indirimindeki çantaya ya da herkeste gördüğümüz o trend cekete sahip olmamız kesin bir gereklilik. Her biri hayatı daha da kolaylaştıran ev dekorasyon ürünleri ile araç gereçlerse zaten hepimizin istek listesinde başı çekiyor.

Peki ama gerçekten de bu kadar alışveriş yapmaya ihtiyacımız var mı? Yoksa psikolojimizin esiri oluyor da gereksinimimiz olmayan şeyleri ihtiyaçlarımız mı sanıyoruz?

Hadi gelin psikolojideki en yaygın alışveriş yanlışlarına bakalım. Belki cevabı da buluruz böylece! 😎

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