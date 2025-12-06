onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Dünyada En Çok Savaş Uçağı Olan Ülkeler: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dünyada En Çok Savaş Uçağı Olan Ülkeler: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.12.2025 - 16:31

Türkiye’nin savaş uçağı envanteri, özellikle F-16 filosu ve modernize edilen F-4E’lerle büyük ilgi görüyor. Türk Hava Kuvvetleri’nin aktif jet sayısı tam olarak açıklanmasa da tahmini rakamlar dikkat çekiyor. KAAN’ın test süreci ise Türkiye’nin hava gücünde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Peki Türkiye’nin kaç adet savaş uçağı var ve dünyada en çok savaş uçağı hangi ülkelerde bulunuyor? 

İşte ülke ülke sıralama...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin Kaç Tane Savaş Uçağı Var?

Türkiye’nin Kaç Tane Savaş Uçağı Var?

Türk Hava Kuvvetleri’nin aktif olarak kullandığı savaş uçağı sayısı tam olarak açıklanmıyor; envanterin büyük bölümünü F-16 Fighting Falcon’lar oluşturuyor. 1987’den itibaren envantere giren F-16’lar, yerli modernizasyon çalışmalarıyla yıllar içinde güçlendirildi. 

Blok 30, 40 ve 50 modelleri halen aktif görevde bulunuyor. 165 uçak yerli imkanlarla modernize edilerek Blok 50+ seviyesine getirildi. Ayrıca 40 adet Blok 70 Viper sipariş edildi ve 79 uçak için modernizasyon kiti alındı. Güncel tahminlere göre yaklaşık 250 F-16 aktif kullanımda.

Diğer önemli unsur ise yerli uçak KAAN. Henüz envantere girmeyen bu beşinci nesil jet, 2024’te ilk test uçuşunu yaptı. Seri üretimin başlamasıyla birlikte Türkiye’nin savaş uçağı gücünde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. KAAN’ın her yıl 24 adet üretilmesi hedefleniyor.

Dünyada En Çok Savaş Uçağı Olan Ülkeler

Dünyada En Çok Savaş Uçağı Olan Ülkeler

Listede ilk üç ülkenin diğerlerinden ciddi şekilde ayrıldığını görmek zor değil. ABD, sadece sayı olarak değil, uçak çeşitliliği ve teknolojik üstünlük açısından da açık ara önde. Rusya ise üretim gücünü modernizasyonla birleştirerek ikinci sıradaki yerini koruyor. 

İşte tam liste 👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın