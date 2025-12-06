Dünyada En Çok Savaş Uçağı Olan Ülkeler: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Türk Hava Kuvvetleri’nin aktif olarak kullandığı savaş uçağı sayısı tam olarak açıklanmıyor; envanterin büyük bölümünü F-16 Fighting Falcon’lar oluşturuyor. 1987’den itibaren envantere giren F-16’lar, yerli modernizasyon çalışmalarıyla yıllar içinde güçlendirildi.

Blok 30, 40 ve 50 modelleri halen aktif görevde bulunuyor. 165 uçak yerli imkanlarla modernize edilerek Blok 50+ seviyesine getirildi. Ayrıca 40 adet Blok 70 Viper sipariş edildi ve 79 uçak için modernizasyon kiti alındı. Güncel tahminlere göre yaklaşık 250 F-16 aktif kullanımda.

Diğer önemli unsur ise yerli uçak KAAN. Henüz envantere girmeyen bu beşinci nesil jet, 2024’te ilk test uçuşunu yaptı. Seri üretimin başlamasıyla birlikte Türkiye’nin savaş uçağı gücünde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. KAAN’ın her yıl 24 adet üretilmesi hedefleniyor.