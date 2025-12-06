onedio
Kısmetse Olur Kavgasından Taşacak Bu Deniz’in Başarısına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kısmetse Olur Kavgasından Taşacak Bu Deniz’in Başarısına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
06.12.2025 - 16:04

Her gün olduğu gibi bugün de televizyon dünyasında gelişmelere şahit olduk. Yaşananları anbean sizlere aktarmıştık. Kaçıranlar içinse minik bir derleme yaptık. Dizilere giren yeni oyuncular, Taşacak Bu Deniz goygoyları ve reytingler… 6 Aralık Cumartesi günü dizilerden, programlara bakalım neler yaşanmış?

Kuruluş Orhan’ın oyuncu kadrosuna bir de Emre Kızılırmak dahil oldu.

Yakışıklı oyuncunun dizide önemli bir karaktere hayat vereceği öğrenildi. Kızılırmak, kutsal mabet şövalyelerinin lideri Hector karakteriyle ekranda olacak. Hikayeye yeni bir çatışma ve enerji katacağı konuşuluyor.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında yarışmacıların kavgası gündem oldu.

Kısmetse Olur yıllar önce TV’de yayınlandığı zamanlarda en çok konuşulan ve takip edilen programlardan biri haline gelmişti. Sosyal medyadaki etkisi devam edinceyse dijitalde yeniden başlamasına karar verilmişti. Şimdilerde yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü, kavga görüntüleriyle sosyal medyada konuşuldu.

Dizide Şebnem karakterine hayat veren Bade İşçil Ezel’e dair konuştu.

Güzel oyuncu Bade İşçil, Şebnem karakteriyle seyircilerin hafızasına kazınan türden performans sergilemişti. Dizi için, 'Şimdilerde 'Ezelgibi bir iş güzel olurdu aslında.' dedi. Ezel izleyicileri de yorumlarda buluştu.

Ege Kökenli, bir cast direktörüyle yaşadığı olayı anlatmasıyla merak konusu oldu.

Televizyon sektörüne dair itirafları zaman zaman oyuncuların röportajlarında duyabiliyoruz. Bir yeni itiraf da Ege Kökenli’den gelmişti. İzleyiciler bahsi geçen cast direktörünün kim olduğunu merak etti.

Eşref Rüya’da Kadir karakterine hayat veren Görkem Sevindik’in dans sahnesi bir anda viral oldu.

Sevindik, Yeniköy’de görüntülendiğinde sahneyle ilgili düşüncelerini paylaşarak samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, “Herkes çok seviyor karakteri. Dans sahnesi de hoşlarına gitti. Çok güzel yorumlar yağdırdılar” diyerek gelen ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

5 Aralık Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı.

Taşacak Bu Deniz yüksek sonuçlarla tüm kategorilerde birinci oldu. TRT 1’in sevilen dizisi Total’de 15.89, AB’de 14.64 ve ABC1’de 15.38 oranla zirveye oturdu. İddialı sonuçlarla sezona devam eden Taşacak Bu Deniz her hafta yükseliş yaşıyor. Aynı zamanda dizi özet bölümüyle tüm kategorilerde ikinci oldu. Kızılcık Şerbeti ise tüm kategorilerde üçüncüydü.

Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümüyle X’te goygoylar coştu.

Dizi izleyicileri sahneleri mizahşörlüklerini konuşturarak yorumladı. Her hafta dizinin goygoyları X’te kahkahaları topluyor. Bu hafta da öyle oldu.

