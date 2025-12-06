Kısmetse Olur Kavgasından Taşacak Bu Deniz’in Başarısına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Taşacak Bu Deniz yüksek sonuçlarla tüm kategorilerde birinci oldu. TRT 1’in sevilen dizisi Total’de 15.89, AB’de 14.64 ve ABC1’de 15.38 oranla zirveye oturdu. İddialı sonuçlarla sezona devam eden Taşacak Bu Deniz her hafta yükseliş yaşıyor. Aynı zamanda dizi özet bölümüyle tüm kategorilerde ikinci oldu. Kızılcık Şerbeti ise tüm kategorilerde üçüncüydü.