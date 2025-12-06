Kısmetse Olur Kavgasından Taşacak Bu Deniz’in Başarısına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Her gün olduğu gibi bugün de televizyon dünyasında gelişmelere şahit olduk. Yaşananları anbean sizlere aktarmıştık. Kaçıranlar içinse minik bir derleme yaptık. Dizilere giren yeni oyuncular, Taşacak Bu Deniz goygoyları ve reytingler… 6 Aralık Cumartesi günü dizilerden, programlara bakalım neler yaşanmış?
Kuruluş Orhan’ın oyuncu kadrosuna bir de Emre Kızılırmak dahil oldu.
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında yarışmacıların kavgası gündem oldu.
Dizide Şebnem karakterine hayat veren Bade İşçil Ezel’e dair konuştu.
Ege Kökenli, bir cast direktörüyle yaşadığı olayı anlatmasıyla merak konusu oldu.
Eşref Rüya’da Kadir karakterine hayat veren Görkem Sevindik’in dans sahnesi bir anda viral oldu.
5 Aralık Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı.
Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümüyle X’te goygoylar coştu.
