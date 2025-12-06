Hangi Dev Ekonomi Şehri Senin Karakterini Yansıtıyor?
Dünya ekonomisinin nabzını tutan bazı şehirler var. Bunlardan hepsinin ayrı bir karakteri var elbette. Karakterine göre sen hangisine benziyorsun peki?
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Günlük tempon nasıldır?
4. Çalışma tarzın bunlardan hangisine benziyor?
5. Bir karar vereceksin diyelim, bu kararı nasıl verirsin?
6. Çıkan bir krizi nasıl yönetirsin?
7. Kalabalık bir arkadaş çevren var mıdır?
8. Sence nasıl bir lidersin?
9. Hedeflerin nasıldır genelde?
Senin karakterin New York'a benziyor.
Senin karakterin Londra'ya benziyor.
Senin karakterin Tokyo'ya benziyor.
Senin karakterin Singapur'a benziyor.
