Hangi Dev Ekonomi Şehri Senin Karakterini Yansıtıyor?

New York, hızlı bir şehir. Sen de aynı New York gibi hızlı birisin. Hızlı düşünüyorsun ve hızlı karar veriyorsun. Rekabet senin için tehdit değil, tam tersi bir motivasyon kaynağı. Karmaşadan korkmayan ve yorulmayan bir yapın var. Kaostan besleniyorsun desek yanlış olmaz hatta! Dışarıdan New York gibi sert görünsen de merhametli bir kalbin var.