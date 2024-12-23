Diyanet’i Karıştıran İddia: ‘Sınav Soruları Adaylara Verildi’ İddiası Üstüne Diyanet Sınavı İptal Etti
Diyanet’i Karıştıran İddia: ‘Sınav Soruları Adaylara Verildi’ İddiası Üstüne Diyanet Sınavı İptal Etti
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hacda sağlık çalışanı olarak görev yapmak isteyenlere yönelik düzenlediği sınavda soruların bazı adaylara verildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu iddialarından ardından Diyanet’in 'Görülen lüzum üzerine' sınavı iptal etmesi de tüm iddiaları güçlendirdi.
BirGün’de yer alan habere göre; Soruların, ‘istedikleri kişinin hak kazanması” amacıyla dağıtıldığı iddia edildi.
İşte detaylar….
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında umrede sağlık personeli olarak görev almak isteyen adaylara yönelik düzenlediği sınavla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
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BirGün'ün haberine göre; sınav, 9 Kasım’da tamamlandı. Ancak aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir’in de yer aldığı 19 kentte merkezi olarak gerçekleştirilen sınav 20 Aralık’ta, “Görülen lüzum üzerine” iptal edildi.
Diyanet’ten adaylara gönderilen duyuruda, “Test sınavına katılmak üzere çağrılan sağlık personelinin, müracaat esnasında bildirdikleri iletişim numaraları aracılığıyla test sınav yer ve tarih bilgisi SMS ile bilahare paylaşılacaktır” denildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, sınavın iptal gerekçesini açıklamazken iddiaya göre, sınav soruları sınavdan önce bazı yöneticilere verildi. Soruları alan kişilerin, yakınlarına soruları gönderdiği de ileri sürülürken Adana’da sınava giren bir adayın soruları WhatsApp gruplarında paylaştığı savunuldu.
Edinilen bilgiye göre, sınava giren bir aday, soruların WhatsApp grubunda dolaşmasını CİMER’e şikayet etti. Şikayetin ardından müfettişler soruşturma başlattı ve iptal kararı alındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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