Eleştiriye Gelebiliyor musun?

Herkesin gözden kaçırdığı bir gerçeği sen kabullenmiş durumdasın: Eleştiri, kişisel gelişimin en önemli parçalarından biri. Senin bu konuda ne kadar açık fikirli olduğunu görmek, gerçekten etkileyici. Eleştirilerin seni geliştirdiğine olan inancın, başarıya giden yolda seni bir adım öne çıkarıyor. Birisi sana olumlu bir geri bildirimde bulunduğunda, bu senin yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturuyor. Kimi zaman bir tebrik, kimi zaman bir takdir... Bu tür olumlu eleştiriler, senin enerjini yükseltiyor ve motivasyonunu artırıyor. Bu da senin daha fazla başarılı olmanı sağlıyor. Ancak, her zaman olumlu eleştirilerle karşılaşmıyorsun. Bazen olumsuz eleştirilerle de karşılaşıyorsun. Ancak sen, bu tür eleştirileri de olumlu bir şekilde karşılıyorsun. Eğer eleştiri, düzeltilebilecek bir hata üzerineyse, hemen harekete geçiyor ve bu hatayı düzeltmek için çaba gösteriyorsun. Bu durum, senin sürekli gelişim gösterme arzunu ve bu konuda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.