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Eleştiriye Gelebiliyor musun?

Eleştiriye Gelebiliyor musun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 12:01

Eleştiri, her zaman kabul etmesi kolay olan bir şey değildir. Bazı eleştiriler bizim için iyi olsa da kaldırması kolay olmayabilir. Peki sen eleştiri kaldırabiliyor musun?

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İnsan ilişkilerinde nasılsın?

4. Senin nasıl bir yapın var?

5. Kendini yalnız hissediyor musun?

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6. İnsanlar dengesiz olduğunu söylüyorlar mı?

7. Başarıya giden yolda zorluklar seni yıkar mı?

8. Sen insanları eleştiriyor musun?

9. Geçmişi düşündüğünde ne hissediyorsun?

10. Kendine güvenini puanla bakalım!

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Sen eleştiriye gelemiyorsun!

Duygularını anlıyorum, eleştiri senin için gerçekten zor bir konu. Hani derler ya, 'eleştiriye açık olmak' diye, ama senin için bu durum tam bir kabusa dönüşmüş durumda. Eleştiri, senin gözünde adeta bir ukalalık belirtisi. Kimse senden bir fikir talep etmediği sürece, sen de onların fikirlerini duymak istemiyorsun. Fakat insanlar, senin bu hassasiyetini görmezden gelip eleştirilerini ardı ardına sıralamaya devam ediyorlar. Bu durum da seni adeta çılgına çeviriyor. Kendini bir anda bir eleştiri bombardımanının ortasında buluyorsun ve bu durumdan oldukça rahatsız oluyorsun. Eleştiriler karşısında ne yapacağını bilemez hale geliyorsun, çünkü aslında senin hiç de böyle bir beklentin yok. Bu durum, senin için gerçekten çok zorlayıcı bir hal alıyor.

Sen eleştiriye gelebiliyorsun!

Herkesin gözden kaçırdığı bir gerçeği sen kabullenmiş durumdasın: Eleştiri, kişisel gelişimin en önemli parçalarından biri. Senin bu konuda ne kadar açık fikirli olduğunu görmek, gerçekten etkileyici. Eleştirilerin seni geliştirdiğine olan inancın, başarıya giden yolda seni bir adım öne çıkarıyor. Birisi sana olumlu bir geri bildirimde bulunduğunda, bu senin yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturuyor. Kimi zaman bir tebrik, kimi zaman bir takdir... Bu tür olumlu eleştiriler, senin enerjini yükseltiyor ve motivasyonunu artırıyor. Bu da senin daha fazla başarılı olmanı sağlıyor. Ancak, her zaman olumlu eleştirilerle karşılaşmıyorsun. Bazen olumsuz eleştirilerle de karşılaşıyorsun. Ancak sen, bu tür eleştirileri de olumlu bir şekilde karşılıyorsun. Eğer eleştiri, düzeltilebilecek bir hata üzerineyse, hemen harekete geçiyor ve bu hatayı düzeltmek için çaba gösteriyorsun. Bu durum, senin sürekli gelişim gösterme arzunu ve bu konuda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.

Sen her eleştiriye gelemiyorsun!

Eleştiriye kapılarını sonuna kadar açmak, senin için her zaman kolay olmuyor. Yapıcı eleştirilerle karşılaştığın zaman, onları kucaklayıp üzerinde düşünmeye oldukça açıksın. Ancak işler değişiyor ve eleştiri yıkıcı bir hal alıyor. Bu durumda, öfkenin sıcak dalgaları yüzünü kızartıyor ve dilin keskin bir kılıç gibi savruluyor. Eleştiri, senin için bir denge unsuru; fazlası seni kolayca altüst edebiliyor. Bu nedenle, eleştiri hakkını herkese tanımamayı tercih ediyorsun. Sana eleştiri yapma yetkisini sadece güvendiğin kişilere veriyorsun, çünkü onların sözlerinin senin üzerinde yıkıcı bir etkisi olmayacağını biliyorsun. Bu durum, senin eleştiriye karşı olan hassasiyetini ve eleştiriye nasıl tepki verdiğini oldukça net bir şekilde ortaya koyuyor.

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