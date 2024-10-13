Eleştiriye Gelebiliyor musun?
Eleştiriye Gelebiliyor musun?
Eleştiri, her zaman kabul etmesi kolay olan bir şey değildir. Bazı eleştiriler bizim için iyi olsa da kaldırması kolay olmayabilir. Peki sen eleştiri kaldırabiliyor musun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İnsan ilişkilerinde nasılsın?
4. Senin nasıl bir yapın var?
5. Kendini yalnız hissediyor musun?
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6. İnsanlar dengesiz olduğunu söylüyorlar mı?
7. Başarıya giden yolda zorluklar seni yıkar mı?
8. Sen insanları eleştiriyor musun?
9. Geçmişi düşündüğünde ne hissediyorsun?
10. Kendine güvenini puanla bakalım!
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Sen eleştiriye gelemiyorsun!
Sen eleştiriye gelebiliyorsun!
Sen her eleştiriye gelemiyorsun!
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