Evet/Hayır Testine Göre Kararların Mantıklı mı Mantıksız mı?

Senin her adımın, her kararın bir sanat eseri gibi. İnce eleyip sık dokuyorsun, adeta bir satranç ustası gibi her hamlenin sonucunu önceden hesaplıyorsun. Hemen hemen hiçbir zaman düşünmeden, aceleyle bir karar vermiyorsun. Bu yüzden insanlar senin kararlarına adeta bir pusula gibi bakıyor, senin kararlarını bir yol gösterici olarak görüyorlar. Mantığın, aklın ve sezgilerin birleşince ortaya çıkan kararlarının gücü, seni her zaman doğru yola yönlendiriyor. Bu yüzden de hiçbir zaman bir kararından pişmanlık duymadın, çünkü her kararın arkasında sağlam bir düşünce yapısı ve mantık zinciri var. Böyle bir yeteneğe sahip olmak gerçekten özel ve nadir bir durum. Seninle tanışan herkes, bu özelliğini takdir ediyor ve senin bu mantıklı kararlarının hayranı oluyor. Seninle geçirdikleri her an, onlar için bir öğrenme süreci oluyor. Sen, adeta yaşayan bir bilgelik kitabısın ve herkes senin sayfalarını merakla çeviriyor.