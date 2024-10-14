Evet/Hayır Testine Göre Kararların Mantıklı mı Mantıksız mı?
Evet/Hayır Testine Göre Kararların Mantıklı mı Mantıksız mı?
Sen karar verirken mantıklı mı davranıyorsun mantıksız mı? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Bir gününü planlıyor musun?
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2. Kararsız olduğunu düşünüyor musun?
3. Sorun çözme konusunda iyi misin?
4. Ani tepkiler verir misin?
5. Farklı şeyler denemeyi seviyor musun?
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6. Duygusal mısın?
7. Gideceğin yerlere geç kalıyor musun?
8. Hayatında biri var mı?
9. Bir karar vereceğin zaman çok düşünüyor musun?
10. Liderlik özelliğin var mı sence?
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Senin kararların mantıklı!
Senin kararların mantıksız!
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mantıklı tabi:)
Senin kararların mantıklı!