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Evet/Hayır Testine Göre Kararların Mantıklı mı Mantıksız mı?

Evet/Hayır Testine Göre Kararların Mantıklı mı Mantıksız mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 11:01

Sen karar verirken mantıklı mı davranıyorsun mantıksız mı? Öğrenmek için hadi teste!

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1. Bir gününü planlıyor musun?

2. Kararsız olduğunu düşünüyor musun?

3. Sorun çözme konusunda iyi misin?

4. Ani tepkiler verir misin?

5. Farklı şeyler denemeyi seviyor musun?

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6. Duygusal mısın?

7. Gideceğin yerlere geç kalıyor musun?

8. Hayatında biri var mı?

9. Bir karar vereceğin zaman çok düşünüyor musun?

10. Liderlik özelliğin var mı sence?

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Senin kararların mantıklı!

Senin her adımın, her kararın bir sanat eseri gibi. İnce eleyip sık dokuyorsun, adeta bir satranç ustası gibi her hamlenin sonucunu önceden hesaplıyorsun. Hemen hemen hiçbir zaman düşünmeden, aceleyle bir karar vermiyorsun. Bu yüzden insanlar senin kararlarına adeta bir pusula gibi bakıyor, senin kararlarını bir yol gösterici olarak görüyorlar. Mantığın, aklın ve sezgilerin birleşince ortaya çıkan kararlarının gücü, seni her zaman doğru yola yönlendiriyor. Bu yüzden de hiçbir zaman bir kararından pişmanlık duymadın, çünkü her kararın arkasında sağlam bir düşünce yapısı ve mantık zinciri var. Böyle bir yeteneğe sahip olmak gerçekten özel ve nadir bir durum. Seninle tanışan herkes, bu özelliğini takdir ediyor ve senin bu mantıklı kararlarının hayranı oluyor. Seninle geçirdikleri her an, onlar için bir öğrenme süreci oluyor. Sen, adeta yaşayan bir bilgelik kitabısın ve herkes senin sayfalarını merakla çeviriyor.

Senin kararların mantıksız!

Hayatın hızlı ve karmaşık ritmi içinde, bazen mantıksız kararlar verdiğin oluyor. Karar verme sürecinde, detaylara inmeyi, her bir ayrıntıyı titizlikle değerlendirmeyi bir kenara bırakıp, 'aman olur nasıl olsa' diyerek hızlıca bir sonuca varıyorsun. Bu hızlı karar verme süreci, genellikle seni pişmanlık dolu bir sona sürüklüyor. Bu durum, hayatının birçok alanında karşına çıkıyor ve seni zor durumda bırakıyor. Belki iş hayatında, belki aşk hayatında, belki de sosyal çevrende... Hızlı kararlar, çoğu zaman seni pişmanlıkla baş başa bırakıyor. Yani, bir karar verirken üzerine düşünmeyi ihmal ediyorsun ve bu durum genellikle seni pişmanlıkla baş başa bırakıyor. İşte bu yüzden, karar verme sürecinde biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Belki de biraz daha zaman ayırman, belki de biraz daha derinlemesine düşünmen gerekiyor. Sonuçta, hayatın hızlı ritmi içinde, bazen mantıksız kararlar vermek yerine, biraz daha ayrıntılı düşünmek, seni pişmanlıklardan koruyabilir.

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nurcii

mantıklı tabi:)

cansu ersan

Senin kararların mantıklı!