En Çok Parayı Neye Harcıyorsun?
En Çok Parayı Neye Harcıyorsun?
Eline geçen parayı sen hemen harcıyor musun yoksa biriktiriyor musun? Eğer harcıyorsan nereye harcıyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah uyandığında nasıl oluyorsun?
4. Alışveriş yapmayı sever misin?
5. Kendini iyi hissetmek için ne yaparsın?
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6. Para senin için amaç mı araç mı?
7. Parayı en çok kim için harcıyorsun?
8. Hayalindeki hayatı yaşıyor musun?
9. Sen parayı nasıl kullanıyorsun?
10. Kendine bir mevsim seç bakalım!
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Sen paranı boğazına harcıyorsun!
Sen paranı alışverişe harcıyorsun!
Sen paranı geleceğe harcıyorsun!
Sen paranı harcamıyorsun!
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