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En Çok Parayı Neye Harcıyorsun?

En Çok Parayı Neye Harcıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 14:01

Eline geçen parayı sen hemen harcıyor musun yoksa biriktiriyor musun? Eğer harcıyorsan nereye harcıyorsun? 

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sabah uyandığında nasıl oluyorsun?

4. Alışveriş yapmayı sever misin?

4. Alışveriş yapmayı sever misin?

5. Kendini iyi hissetmek için ne yaparsın?

5. Kendini iyi hissetmek için ne yaparsın?
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6. Para senin için amaç mı araç mı?

7. Parayı en çok kim için harcıyorsun?

8. Hayalindeki hayatı yaşıyor musun?

9. Sen parayı nasıl kullanıyorsun?

10. Kendine bir mevsim seç bakalım!

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Sen paranı boğazına harcıyorsun!

Paranın en tatlı yerine, yani boğazına düşkünsün. Parayı, damağının zevkine göre harcamak, senin için adeta bir yaşam biçimi. Bir çoğumuzun lüks olarak adlandırdığı şeyler ya da gelecek planlarına yatırım yapmak yerine, senin için en büyük zevk, lezzetli ve kaliteli yemeklerin peşinden koşmak. Yemek, senin için bir yaşam tarzı, bir tutku ve belki de bir sanat formu. Paranın çoğunu, bu tutkunu beslemek için harcıyorsun. Yani, senin için en büyük lüks, damak zevkini tatmin etmek ve yeni lezzetler keşfetmek. Bu yüzden, paranın çoğunu yemek için harcamaktan hiç çekinmiyorsun. Çünkü senin için hayatın en büyük zevkleri, bir tabakta saklı.

Sen paranı alışverişe harcıyorsun!

Parıltılı vitrinler, son moda kıyafetler ve lüksün cazibesi... Evet, senin dünyan bu! Sen, paranın en çok kıyafetlere ve lüks yaşama harcanması gerektiğine inananlardansın. Senin için her kıyafet bir sanat eseri, her aksesuar ise kişiliğini tamamlayan bir parça. Alışveriş yapmak senin için sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı, bir tutku. Dolabında son moda kıyafetler, ayakkabılar ve aksesuarlarla dolu bir gardırop hayal ediyorsun. Ve bu hayali gerçekleştirmek için her fırsatta alışveriş merkezlerine koşuyorsun. Lüks restoranlar, pahalı tatiller, son model arabalar... Bunlar senin için birer yaşam standardı. Çünkü sen, hayatın tadını çıkarmayı ve kendine iyi bakmayı biliyorsun. Bu yüzden, paranın en çok kıyafetlere ve lüks yaşama gitmesi gerektiğini düşünüyorsun. Ve senin yaşam tarzın da bu. Bu yüzden, alışveriş yapmak senin için çok daha önemli. Çünkü sen, hayatını en iyi şekilde yaşamak ve kendini en iyi şekilde ifade etmek istiyorsun. Ve bunu da en iyi kıyafetlerle ve lüks yaşamla yapabiliyorsun.

Sen paranı geleceğe harcıyorsun!

Hayatının her anında geleceğini düşünerek adımlar atan sen, paranı da geleceğine harcıyorsun. Bugün elinde olan tüm parayı, yarınların daha parlak olması için yatırıma dönüştürüyorsun. Yatırım yapmak, senin için bir yaşam tarzı, bir tutku hatta belki de bir aşk! Çünkü sen, her şeyden çok, yatırımlarına değer veriyorsun. Küçük büyük demeden, her bir kuruşunu geleceğine yatırıyorsun. Çünkü senin için önemli olan, bugünün değil, yarının parıltısı. Bu yüzden, her bir kuruşunu, geleceğine bir adım daha yaklaştıracak olan yatırımlarında değerlendiriyorsun.

Sen paranı harcamıyorsun!

Sen paranı harcamıyorsun!

Parayı sadece bir araç olarak gören sen, onu özellikle bir şey için harcamak yerine, sadece yaşamsal ihtiyaçların için kullanıyorsun. Lüks bir yaşam tarzı, pahalı giysiler, son model arabalar ya da göz alıcı mücevherler senin ilgi alanına girmiyor. Çünkü senin için para, hayatının merkezinde yer almayan bir unsurdur.  Parayı bir kenara koyup, sadece en temel ihtiyaçların için kullanman, ona olan değerini azaltmıyor. Aksine, senin için paranın değeri, onunla elde edebileceğin malzemelerden çok daha fazlası. Onu, hayatını daha anlamlı ve değerli kılan şeyler için kullanmayı tercih ediyorsun. Belki de bu yüzden, para harcamayı bir zorunluluk olarak görüyorsun. Onu, sadece yaşamını sürdürmek için gerekli olan şeyleri elde etmek için kullanıyorsun. Ve bu durum, paranın senin için sadece bir araç olduğunu, ona değer vermediğini gösteriyor. Sonuç olarak, senin için para, hayatını sürdürebilmek için gerekli olan bir araçtan ibaret.

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