Sen Hangi Masalın Başrolü Olmalıydın?
Sen Hangi Masalın Başrolü Olmalıydın?
Eğer sen bir masalda yaşasaydın hangi masalda yaşardın ve başrolü olurdun? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Çocukluğunda çok fazla masal dinler miydin/okur muydun?
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2. Özel bir gücün olsaydı ne olsun isterdin?
3. Kalbin kırıldığında nasıl davranıyorsun?
4. Olağanüstü şeylere inanır mısın?
5. En sevdiğin renk ne?
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6. Asla katlanamam dediğin şey ne?
7. Masal dünyasında yaşamak ister miydin?
8. Bir sorunla karşılaştığında nasıl tepki veriyorsun?
9. Kendinde en sevdiğin özelliğin ne?
10. Asla yapmam dediğin bir şey var mı?
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Sen Rapuzenl'in başrolü olurdun!
Sen Pinokyo'nun başrolü olurdun!
Sen Kırmızı Başlıklı Kız'ın başrolü olurdun!
Sen Alice Harikalar Diyarında masalının başrolü olurdun!
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