Sen Hangi Masalın Başrolü Olmalıydın?

Eğer bir masalın büyülü dünyasına adım atma şansın olsaydı, hiç şüphesiz senin seçimin Pinokyo olurdu. Çünkü senin kişiliğin, bu sevimli ahşap kuklanın karakteriyle öylesine benzer ki! Pinokyo, hepimizin bildiği gibi, bir ahşap oymacının ellerinde şekillenen ve sonrasında sihirli bir peri tarafından can verilen bir kukla. Ancak o, diğer kuklalardan farklı olarak, bir çocuk gibi hissetmekte, düşünmekte ve hatta yalan söyleyebilmekte. İşte senin kişiliğin de tam olarak burada Pinokyo'yla örtüşüyor. Sen de tıpkı onun gibi hislerini yoğun bir şekilde yaşayan, düşüncelerini özgürce ifade eden ve zaman zaman da olsa, belki de hayatın getirdiği zorlukları aşabilmek için, küçük beyaz yalanlara başvuran bir insansın. İşte senin hayatın da bir o kadar renkli ve dolu dolu. Her gün yeni bir maceraya atılmak, yeni deneyimler yaşamak, yeni insanlarla tanışmak senin için vazgeçilmez. Tıpkı Pinokyo gibi, sen de hayatın tüm renklerini sonuna kadar yaşamayı seviyorsun.