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Sen Hangi Masalın Başrolü Olmalıydın?

Sen Hangi Masalın Başrolü Olmalıydın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 12:01

Eğer sen bir masalda yaşasaydın hangi masalda yaşardın ve başrolü olurdun? Öğrenmek için hadi teste!

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1. Çocukluğunda çok fazla masal dinler miydin/okur muydun?

2. Özel bir gücün olsaydı ne olsun isterdin?

3. Kalbin kırıldığında nasıl davranıyorsun?

4. Olağanüstü şeylere inanır mısın?

5. En sevdiğin renk ne?

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6. Asla katlanamam dediğin şey ne?

7. Masal dünyasında yaşamak ister miydin?

8. Bir sorunla karşılaştığında nasıl tepki veriyorsun?

9. Kendinde en sevdiğin özelliğin ne?

10. Asla yapmam dediğin bir şey var mı?

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Sen Rapuzenl'in başrolü olurdun!

Eğer bir masalın büyülü dünyasına adım atma fırsatın olsaydı, eminim ki senin seçimin Rapunzel olurdu. Çünkü senin enerjik, neşeli ve hayat dolu kişiliğin tam da bu masalın baş kahramanı Rapunzel'e benziyor. Rapunzel, tıpkı senin gibi, hayatın her anını dolu dolu yaşayan, neşesini çevresine yaymayı seven, içindeki enerjiyi dışa vurabilen bir karakter. O, her ne kadar kulede hapsolmuş olsa da, içindeki yaşama sevinci ve enerjiyi hiçbir zaman yitirmiyor. Sen de aynı şekilde, hayatın zorluklarına karşı her zaman pozitif ve enerjik kalabilen birisin. Rapunzel'in sahip olduğu bu özellikler, onun masalın sonunda prensi bulmasını ve mutlu sona ulaşmasını sağlıyor. Senin de hayatında bu enerji ve neşe sayesinde her zaman mutlu sonlara ulaşacağına eminim. İşte bu yüzden, sen bir masal kahramanı olsaydın, kesinlikle Rapunzel olurdun.

Sen Pinokyo'nun başrolü olurdun!

Sen Pinokyo'nun başrolü olurdun!

Eğer bir masalın büyülü dünyasına adım atma şansın olsaydı, hiç şüphesiz senin seçimin Pinokyo olurdu. Çünkü senin kişiliğin, bu sevimli ahşap kuklanın karakteriyle öylesine benzer ki! Pinokyo, hepimizin bildiği gibi, bir ahşap oymacının ellerinde şekillenen ve sonrasında sihirli bir peri tarafından can verilen bir kukla. Ancak o, diğer kuklalardan farklı olarak, bir çocuk gibi hissetmekte, düşünmekte ve hatta yalan söyleyebilmekte. İşte senin kişiliğin de tam olarak burada Pinokyo'yla örtüşüyor. Sen de tıpkı onun gibi hislerini yoğun bir şekilde yaşayan, düşüncelerini özgürce ifade eden ve zaman zaman da olsa, belki de hayatın getirdiği zorlukları aşabilmek için, küçük beyaz yalanlara başvuran bir insansın. İşte senin hayatın da bir o kadar renkli ve dolu dolu. Her gün yeni bir maceraya atılmak, yeni deneyimler yaşamak, yeni insanlarla tanışmak senin için vazgeçilmez. Tıpkı Pinokyo gibi, sen de hayatın tüm renklerini sonuna kadar yaşamayı seviyorsun.

Sen Kırmızı Başlıklı Kız'ın başrolü olurdun!

Sen Kırmızı Başlıklı Kız'ın başrolü olurdun!

Eğer bir masalın büyülü dünyasına adım atsaydın ve kendi hikayenin başrol oyuncusu olsaydın, kim olurdun dersin? Seninle özdeşleşen karakter, hiç şüphesiz ki, kırmızı başlıklı kız olurdu! Senin kişiliğin, tıpkı kırmızı başlıklı kızınki gibi, neşeli, cesur ve sevgi dolu. Onun gibi sen de hayatın her anını dolu dolu yaşamayı seviyorsun. Aynı onun gibi, sen de sevdiklerin için her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazırsın. Kırmızı başlıklı kızın masumiyeti, neşesi ve cesareti, senin kişiliğinle birebir örtüşüyor. Belki de bu yüzden sen, eğer bir masalın kahramanı olsan, kırmızı başlıklı kızın başrolüne layık olurdun. Kim bilir belki bir gün, senin de kendi masalın yazılır ve senin cesaretin, sevgin ve neşen, tıpkı kırmızı başlıklı kız gibi, başkalarına ilham verir.

Sen Alice Harikalar Diyarında masalının başrolü olurdun!

Sen Alice Harikalar Diyarında masalının başrolü olurdun!

Eğer sen bir masal kahramanı olsaydın, şüphesiz ki Alice Harikalar Diyarında'nın başrolüne layık olurdun! Senin kişiliğin, tıpkı Alice gibi, hayal gücüyle dolu, meraklı ve macera arayan bir ruhu yansıtıyor. Alice gibi sen de hayatın her anında yeni bir şeyler öğrenmeye, bilinmeyene adım atmaya ve sıradanın dışına çıkmaya heveslisin. Alice'in Harikalar Diyarı'na yaptığı yolculuk, aslında senin günlük yaşantının bir yansıması. Her gün yeni bir macera, her an yeni bir keşif... Tıpkı Alice gibi sen de hayatın her köşesinde bir mucize arıyorsun. Her yeni deneyim, senin için bir harikalar diyarı kadar heyecan verici ve öğretici. Alice'in cesareti ve merakı, senin kişiliğinin en belirgin yönlerinden. Bilinmeyene karşı duyduğun bu bitmeyen merak ve maceraya atılmaktaki cesaretin, seni her zaman bir adım öne taşıyor. Alice gibi sen de kendi harikalar diyarını yaratıyorsun ve bu diyarın her köşesini keşfetmek için can atıyorsun.

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