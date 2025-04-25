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Tozlu Sayfalardan Bir Aşk: Arda Kural ve Yıldız Asyalı'nın Birbirlerine Karşı Bitmeyen Hislerinin Hikayesi

Tozlu Sayfalardan Bir Aşk: Arda Kural ve Yıldız Asyalı'nın Birbirlerine Karşı Bitmeyen Hislerinin Hikayesi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.04.2025 - 00:08

Bir zamanlar ekranlarda parlayan Yıldız Asyalı ve Arda Kural, aşklarıyla tarihe geçen isimlerden biri oldu. Yıldız Asyalı ve Arda Kural’ın yıllar süren ilişkisi, aşkları ve ayrılıklarıyla hafızalarda kalmıştı.Gözlerden uzak yaşanan, ama derinliğini yıllar geçse de bitmeyen duyguları yüzünden kaybetmeyen o ikili neler yaşamıştı? Neden ayrılmışlardı?

Gelin yıllar önce hüzünlü bir şekilde biten o aşka ve ardından yaşananlara birlikte bakalım...

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90’ların sonu, 2000’lerin başı… Televizyon dizileriyle parlayan iki genç isim: Yıldız Asyalı ve Arda Kural.

90’ların sonu, 2000’lerin başı… Televizyon dizileriyle parlayan iki genç isim: Yıldız Asyalı ve Arda Kural.

Asyalı, “Eyvah Babam” ve “Hayat Bilgisi” dizilerinde sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kurarken; Arda Kural, “Eyvah Kızım Büyüdü” ve özellikle “Lise Defteri” dizisindeki romantik jön haliyle genç kızların kalbini çalmıştı.

İkilinin yolları 2000’li yılların başında 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisi setinde kesişmişti.

Kamera önünde partner, kamera arkasında da arkadaş olan ikili, zamanla birbirinin kalbine dokunan iki genç oyuncu haline gelmişti.

Kamera önünde partner, kamera arkasında da arkadaş olan ikili, zamanla birbirinin kalbine dokunan iki genç oyuncu haline gelmişti.

İlişkileri magazin manşetlerinden uzak olan çiftimiz birbirinin ilk aşkıydı.

Bu ilişki öyle sansasyonel değildi belki ama set arkadaşlıklarının aşka dönüşmesi, o dönem sete yakın olan herkesin bildiği, ama dillendirmediği bir sır gibiydi. Onlar kameralara değil, birbirlerinin gözlerine bakarken anlaşıyor; popülerliğin ortasında kendi sessiz dünyalarında aşklarını sürdürüyordu.

Zamanla, bu aşkın gölgesi dizilere bile sinmişti adeta...

Ancak her gençlik aşkı gibi, onlarınki de zamanla hayatın rüzgârında savruldu. Ama ne var ki, o fırtına geçtikten sonra bile o aşkın izi silinmedi…

Ancak her gençlik aşkı gibi, onlarınki de zamanla hayatın rüzgârında savruldu. Ama ne var ki, o fırtına geçtikten sonra bile o aşkın izi silinmedi…

Arda Kural ve Yıldız Asyalı yollarını ayırmış olsalar da, birbirlerine duydukları sevgi ve açıklamalar ile manşetlere gelmeye devam ettiler.

Arda Kural ve Yıldız Asyalı yollarını ayırmış olsalar da, birbirlerine duydukları sevgi ve açıklamalar ile manşetlere gelmeye devam ettiler.

Ayrılık sonrası Kural'ın 'Birbirimize çok aşıktık. Yıldız’dan korkuyorum. Onunla görüşmeme kararı aldım…Yıldız'la ayrıldıktan sonra 2 yıl acı çektim' ifadeleri gündeme bomba gibi oturmuştu.

Yıllar sonra bile birbirlerinden bahsederken kullandıkları kelimeler, bu ilişkiyi hala ne kadar özel gördüklerini açıkça ortaya koyuyordu.

Yıllar sonra bile birbirlerinden bahsederken kullandıkları kelimeler, bu ilişkiyi hala ne kadar özel gördüklerini açıkça ortaya koyuyordu.

Yıldız Asyalı, bir röportajında Arda Kural hakkında

“Arda'yı karşımda görsem elim ayağım titrer. Üzücü bir şey ama her şey kısmet ve alın yazısı' demiş, “Onun kalbinde kötü bir yer yoktu, çok kırılgandı' sözleriyle de adından bahsettirmişti.

Arda Kural, eski aşkı Yıldız Asyalı için 'Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da! Ayrıldıktan sonra iki yıl kendime gelemedim. Sonra kendime söz verdim 'Yıldız'la asla görüşme' dedim' şeklinde konuşmuş, Kural'ın bu açıklamasının ardından Asyalı aradan yıllar geçmesine rağmen, birbirlerine yoğun duygular hissettikleri için ikilinin arkadaş kalamadıklarını anlatmıştı.

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Ayrılık nedeni olarak yıllar sonra Arda Kural, Yıldız Asyalı'nın kendisini aldattığını söylemiş ve o dönem büyük bir acı çektiğini söylemişti.

Ayrılık nedeni olarak yıllar sonra Arda Kural, Yıldız Asyalı'nın kendisini aldattığını söylemiş ve o dönem büyük bir acı çektiğini söylemişti.

'Yıldız beni aldattı. Acı verici bir olaydı ama ben kadınları suçlamam. Erkeklerin kadınlar üzerinde alıcı bir etkisi vardır. Yıldız'ın bilerek, isteyerek böyle bir şey yapmadığını biliyorum. Öyle biriydi ki aramıza girdi. Ben kendimi ezilmiş hissetmiştim. Yıldız bana telefonla başka birinin kendisini öptüğünü anlattı. Ben de Etiler'de arkadaşlarımla arabada gidiyordum. Arabada çok fena acı çekmeye başladım.Kalbim ağrıyordu. Trafikten dolayı gidemeyince Etiler'den Cihangir'e Yıldız'ın yanına yürüdüm. Beni görünce ağlamaya başladı. Annesi bizi odaya sokup konuşmamızı istedi. Böyle bir şey yaşadığı için Yıldız çok üzgündü. Birlikte ağlamaya başladık. 9-10 yaşında bir sevgilim vardı o da beni aldatmıştı. Bir de ortaokulda yaşamıştım. Yıldız'ın ihaneti de 3 olmuştu. Ben o dönem Yıldız'larda kalıyordum. Yıldız beni çok süründürdü. Onunla bir daha bir araya gelmemiz zor. Yıldız beni öldürüp hayatından çıkardı. İhanet de vardı başka şeyler de.'

Yıldız Asyalı da yıllar sonra verdiği bir röportajda "Bizi ayırdılar. İşin içinde her şey vardı. Biz onunla normal bir arkadaşlık geçiremedik, zordu." şeklinde konuşmuştu.

Yıldız Asyalı da yıllar sonra verdiği bir röportajda "Bizi ayırdılar. İşin içinde her şey vardı. Biz onunla normal bir arkadaşlık geçiremedik, zordu." şeklinde konuşmuştu.

'Biz ne zaman bir araya gelsek ağlaşırız. Birkaç yıl önce karşılaştık hatta bir araya gelmeye çalıştık. O zaman depresyonda olduğu için olmadı. Arda'yı karşımda görsem elim ayağım titrer. Üzücü bir şey ama her şey kısmet ve alın yazısı' demiş, 'Rahmetli anneannem, anneme 'bu çocukları evlendirmezsen ileride çok büyük acı çekecekler' demiş. Dediği de çıktı, çok acı çektik' diyen ünlü isim, 'Bu bizim elimizde olan bir şey değildi. Onun sağlıklı olduğunu görünce çok sevindim ve mutlu oldum. O da benim mutlu olmamı ister ben de onun. Beni hiçbir zaman üzmek istemez. Kendi problemlerinin farkına varıp uzaklaşmayı seçti. Eğer ki ikimizin arasında yoğun hisler olmasaydı biz arkadaş olurduk. Benim için çok ayrı bir yerde. Arada yoğun duygular olduğu için arkadaş kalamadık' ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız Asyalı ve Arda Kural’ın arasındaki ilişki, genç yaşta yaşadıkları büyük aşkla ve sonrasında gelen hüzünle tanındı.

Yıldız Asyalı ve Arda Kural’ın arasındaki ilişki, genç yaşta yaşadıkları büyük aşkla ve sonrasında gelen hüzünle tanındı.

Her ne kadar yolları zamanla ayrılsa da, yıllar sonra yapılan itiraflar, bu aşkın hiç unutulmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Her ikisi de kendi hayatlarında farklı yönlere savrulmuş olabilir, ancak aralarındaki bağ, geçmişteki duyguların silinmemiş olduğunun en büyük kanıtı.

Türk televizyonunun en unutulmaz aşk hikayelerinden biri olarak tarihe geçti ve aradan yıllar geçse de o aşkın izleri hala konuşulmaya devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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