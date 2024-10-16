İnsanlarda Merak Uyandırıyor musun?
İnsanlarda Merak Uyandırıyor musun?
Gizemli bir insan olduğunu düşünüyor musun? Ya da üzerinde meraklı bakışlar hissediyor musun? Testi çöz sen insanlarda merak uyandırıyor musun öğrenelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini seç bakalım!
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yeni tanıştığın insanlara nasıl davranıyorsun?
4. İnsanların seninle ilgili ilk düşüncesi ne oluyor?
5. Peki bilerek gizemli durmaya çalışıyor musun?
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6. Bulunduğun ortama sevmediğin biri geldiğinde nasıl davranıyorsun?
7. Arkadaş ortamında nasıl oluyorsun?
8. Sen genelde hangisiyle hareket ediyorsun?
9. Aşk insanı değiştiriyor mu sence?
10. Son olarak kendinde değiştirmek istediğin bir özelliğin var mı?
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Sen insanlarda merak uyandırıyorsun!
Sen bazı zamanlarda merak uyandırıyorsun!
Sen insanlarda merak uyandırmıyorsun!
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