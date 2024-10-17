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Yaşlandığında Şehirde mi Yaşayacaksın Köyde mi?

Yaşlandığında Şehirde mi Yaşayacaksın Köyde mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 14:01

Çoğu insanın emekli olduğunda köye yada bir kasabaya taşınma hayalleri vardır. Şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için bunu düşünürler. Peki senin böyle bir planın var mı?

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1. Gelecekle ilgili planların var mı?

2. Kendine bir ev seç bakalım!

3. Şehir hayatında en nefret ettiğin şey ne?

3. Şehir hayatında en nefret ettiğin şey ne?

4. Arkadaşlarınla beraberken en çok ne yapıyorsunuz?

4. Arkadaşlarınla beraberken en çok ne yapıyorsunuz?

5. İnternete bağımlı olduğunu düşünüyor musun?

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6. Senin en belirgin özelliğin ne?

7. Senin için en iyi tatil hangisi?

8. Senin ileride bunlardan hangisine sahip olmak isterdin?

9. Kendine bir hayvan seç bakalım!

10. En sevdiğin rengi seç bakalım!

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Sen yaşlandığında şehirde yaşayacaksın!

Bir gün, belki de emeklilik dönemine adım attığınızda, gözlerinizi kapattığınızda zihninizi süsleyen manzara, huzurlu bir kasaba ya da sakin bir köy değil. Aksine, kalbiniz hala şehirlerin enerjik ritmi, hareketli sokakları ve renkli gece hayatıyla atıyor. Şehir hayatının eşsiz cazibesi, sizi kendine çekmeye devam ediyor. Birçok insanın aksine, sizin hayalinizde sakin bir yaşam yok. Siz, şehirlerin karmaşasında, gürültüsünde huzur buluyorsunuz. Şehirlerin dinamizmi, sizin yaşama sevincinizi artırıyor. Şehirlerin ışıkları, sizin hayatınıza renk katıyor. Şehirlerin kalabalığı, sizin yalnızlığınızı alıp götürüyor. Şehirlerin hızı, sizin enerjinizi yükseltiyor. Şehirlerin sunduğu olanaklar, sizin için vazgeçilmez. Kültürel etkinlikler, sanat galerileri, tiyatrolar, sinemalar, konserler, festivaller... Şehirler, sizin için bir yaşam alanından çok daha fazlası. Şehirler, sizin için bir yaşam tarzı, bir tutku. Şehirlerin sokakları, sizin için bir macera. Her köşe başı, yeni bir hikaye. Her sokak, yeni bir deneyim. Her bina, yeni bir anı. Şehirler, sizin için bir kitap gibi. Ve siz, bu kitabın her sayfasını merakla çevirmek istiyorsunuz.

Sen yaşlandığında köyde yaşayacaksın!

Sen yaşlandığında köyde yaşayacaksın!

Bir hayalin var, bir rüyan... Şehir hayatının karmaşasından, gürültüsünden, hızından sıkıldın. Belki de bu hayatın sana sunduğu her şeyi deneyimledin ve artık yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi. İşte bu noktada, senin hayalini süsleyen o huzurlu yaşam, köy hayatı devreye giriyor. Senin en büyük hayalin, emekli olup köy hayatına geçiş yapmak. Şehir hayatının yoğun temposundan, bitmeyen koşturmacasından uzaklaşıp, doğanın kucağında, huzurlu ve sakin bir yaşam sürmek istiyorsun. Şehirdeki beton yığınları arasında sıkışıp kalmış, soluduğun havanın bile yapay olduğunu hissettiğin bir yaşamdan, doğanın yeşilinde, temiz havasında, kuş sesleri eşliğinde bir yaşama geçmek istiyorsun. Bu hayalin, bu rüyan, senin içinde bir ışık gibi parlıyor. Belki de bu yüzden, her sabah uyandığında, her gece yatağına yattığında, bu hayalinle yatıp kalkıyorsun. Şehir hayatının sana sunduğu her şeyi bir kenara bırakıp, emekli olup köy hayatına geçiş yapmayı düşlüyorsun.

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