Yaşlandığında Şehirde mi Yaşayacaksın Köyde mi?
Yaşlandığında Şehirde mi Yaşayacaksın Köyde mi?
Çoğu insanın emekli olduğunda köye yada bir kasabaya taşınma hayalleri vardır. Şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için bunu düşünürler. Peki senin böyle bir planın var mı?
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1. Gelecekle ilgili planların var mı?
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2. Kendine bir ev seç bakalım!
3. Şehir hayatında en nefret ettiğin şey ne?
4. Arkadaşlarınla beraberken en çok ne yapıyorsunuz?
5. İnternete bağımlı olduğunu düşünüyor musun?
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6. Senin en belirgin özelliğin ne?
7. Senin için en iyi tatil hangisi?
8. Senin ileride bunlardan hangisine sahip olmak isterdin?
9. Kendine bir hayvan seç bakalım!
10. En sevdiğin rengi seç bakalım!
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Sen yaşlandığında şehirde yaşayacaksın!
Sen yaşlandığında köyde yaşayacaksın!
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