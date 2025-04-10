WhatsApp'a Rakip Olacağı Düşünülen XChat Nedir, Nasıl Kullanılır? XChat'in Temel Özellikleri
Son dönemde X (Twitter) platformu mesajlaşma hizmeti XChat ile WhatsApp’a rakip olma yolunda önemli adımlar atıyor. XChat, kullanıcılarına güvenli, pratik ve entegre bir sohbet deneyimi sunmayı hedefliyor. Uçtan uca şifreli mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama gibi temel özelliklerin yanı sıra, X platformunun sunduğu diğer avantajlarla da dikkat çekiyor. Peki, XChat nasıl kullanılır ve özellikleri neler?
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XChat Nedir?
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XChat Beklenen Temel Özellikleri
XChat Nasıl Kullanılır?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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