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WhatsApp'a Rakip Olacağı Düşünülen XChat Nedir, Nasıl Kullanılır? XChat'in Temel Özellikleri

WhatsApp'a Rakip Olacağı Düşünülen XChat Nedir, Nasıl Kullanılır? XChat'in Temel Özellikleri

Twitter whatsapp
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.04.2025 - 17:10

Son dönemde X (Twitter) platformu mesajlaşma hizmeti XChat ile WhatsApp’a rakip olma yolunda önemli adımlar atıyor. XChat, kullanıcılarına güvenli, pratik ve entegre bir sohbet deneyimi sunmayı hedefliyor. Uçtan uca şifreli mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama gibi temel özelliklerin yanı sıra, X platformunun sunduğu diğer avantajlarla da dikkat çekiyor. Peki, XChat nasıl kullanılır ve özellikleri neler?

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XChat Nedir?

XChat Nedir?

XChat, Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski Twitter) platformu içinde geliştirilen ve anlık mesajlaşma (chat) özelliği sunan bir sistemdir. Henüz ayrı bir uygulama olarak piyasaya sürülmemiştir fakat amacı, X platformunu bir 'her şeyin uygulaması'na dönüştürmek olduğu için bu mesajlaşma hizmeti bu planın önemli bir parçası.

Elon Musk’ın X hakkında 2023 sonundan itibaren dile getirdiği hedeflerden biri, platformun sadece bir sosyal medya uygulaması değil; finans, alışveriş, bankacılık ve mesajlaşma dahil her şeyin yapılabildiği süper uygulama (super app) olmasıydı. Bu model, Çin’deki WeChat'e benziyor.

XChat Beklenen Temel Özellikleri

XChat Beklenen Temel Özellikleri

  • Uçtan uca şifreli mesajlaşma

  • Sesli ve görüntülü arama

  • Telefon numarası gerekmeden kullanıcı adıyla iletişim

  • X üzerinden para gönderme (yakında)

  • Sadece X uygulaması içinde kullanılır.

XChat Nasıl Kullanılır?

XChat Nasıl Kullanılır?

XChat’i kullanmak için öncelikle X (eski Twitter) uygulamasını indirip giriş yapmanız gerekiyor. Hesabınızı oluşturduktan sonra, uygulamanın sol üst köşesinde bulunan profil ikonuna tıklayarak XChat bölümüne erişebilirsiniz.

Buradan arkadaşlarınızı veya kullanıcı adlarını girerek iletişim kurabilirsiniz. WhatsApp’tan farklı olarak, telefon numarası paylaşmanıza gerek kalmaz ve yalnızca X hesabınızla sohbet başlatabilirsiniz. Sesli ve görüntülü arama gibi özelliklere erişim, uygulama güncellemeleriyle birlikte aktif hale gelecek. Fakat bu özellik henüz test aşamasında. Türkiye'de ise aktif olarak henüz kullanılmıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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