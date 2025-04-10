WhatsApp'a Rakip Olacağı Düşünülen XChat Nedir, Nasıl Kullanılır? XChat'in Temel Özellikleri

XChat, Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski Twitter) platformu içinde geliştirilen ve anlık mesajlaşma (chat) özelliği sunan bir sistemdir. Henüz ayrı bir uygulama olarak piyasaya sürülmemiştir fakat amacı, X platformunu bir 'her şeyin uygulaması'na dönüştürmek olduğu için bu mesajlaşma hizmeti bu planın önemli bir parçası.

Elon Musk’ın X hakkında 2023 sonundan itibaren dile getirdiği hedeflerden biri, platformun sadece bir sosyal medya uygulaması değil; finans, alışveriş, bankacılık ve mesajlaşma dahil her şeyin yapılabildiği süper uygulama (super app) olmasıydı. Bu model, Çin’deki WeChat'e benziyor.