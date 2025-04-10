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50/30/20 Kuralı Nedir? Bütçenizi Daha Verimli Yönetmenin Yolları

etiket 50/30/20 Kuralı Nedir? Bütçenizi Daha Verimli Yönetmenin Yolları

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
10.04.2025 - 17:01

50/30/20 kuralını duymuş olabilirsiniz. İlk okunduğunda anlamsız gelse de aslında bu kural geleceğinizi güvence altına almanız için gerekli bir kural. Harcamalarınızı doğru planlamanızı sağlayan bu kural gelirinizi üç kategoriye bölüyor. Bu kategoriler sayesinde neyi ne kadar harcayacağınızı bilerek hareket ediyorsunuz. Gelin bu yönteme daha detaylı bakalım...

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Bu kural, Amerikalı siyasetçi Elizabeth Warren tarafından ortaya atılıyor.

Bu kural, Amerikalı siyasetçi Elizabeth Warren tarafından ortaya atılıyor.

Warren size bütçenizi daha iyi yönetebileceğiniz bir formül öneriyor. Nedir peki bu formül? 50/30/20 kuralı diye geçen formüle göre bütçenizi üçe bölüyorsunuz. Bu sayılar da kategorileri ifade ediyor. İşte bu şekilde bütçenizi yönetmek çok daha kolay hale geliyor.

Harcamalarınızı net bir şekilde ayırdığınızda bütçe hesaplamanızı çok daha rahat yapabileceksiniz. Bu sayede bütçenizi de çok daha kolay yönetebiliyorsunuz. Bu yöntem gereksiz harcama yapmanızı da engelliyor doğal olarak. 50/30/20 yöntemi harcamalarınızı yönetmenin ötesinde tasarruf yapmanızı da sağlıyor.

Tek tek bu sayıları inceleyelim o zaman...

Tek tek bu sayıları inceleyelim o zaman...

50 ile başlayalım mı? Kuralda geçen 50, aslında gelirinizin %50'sini anlatmak için kullanılıyor. Bütçe hesabı yaparken gelirinizin bir kısmını zorunlu harcamalara ayırmanız gerekiyor. Bu kural için bu gelirinizin %50'sine tekabül ediyor. Yani gelirinizden %50'lik bir kısmı zorunlu harcamalara ayırmalısınız.

Peki neler giriyor bu zorunlu harcamalara.

Kira, faturalar ve gıda harcamalarını bu grupta sayıyoruz. Eğer saydığımız bu harcamalar gelirinizin %50'sini aşıyorsa işte o zaman bütçenizi kontrol edip tekrar düzenlemeniz gerekiyor demek! Geliriniz 20 bin diyelim, zorunlu ihtiyaç dediğimiz kira, faturalar ve gıda harcamaları 10 binden fazlaysa o zaman bu kuralı uygulayamıyorsunuz demektir. Bu durumda yapmanız gereken daha uygun bir eve taşınmak ya da faturalardan tasarruf etmeye çalışmak.

Sırada 30 var.

Bu sayı ise kişisel harcamalarınız için. Yani gelirinizin %30'unu kişisel harcamalara ayırmanız gerekiyor. Bu harcamalar kişiden kişiye değişiyor elbette. Yani kendi yaşam tarzınıza uygun olarak seçtiğiniz kişisel harcamalar için gelirinizden en fazla %30 harcayabilirsiniz. Kişisel harcamalara eğlence, dışarıda yemek, hobiler ya da seyahatler girebiliyor.

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Son olarak 20 sayısına da bakalım...

En az kısım burası. Gelirinizin %20'sini kapsayacak bu kısım tasarruf ve yatırımlar için planlanıyor. Yani zorunlu ihtiyaçlar ve kişisel harcamalarınız için gelirinizin %80'ini harcadıktan sonra geriye kalan %20 ile tasarruf yapmanız gerekiyor. Bu emeklilik için olabileceği gibi acil durumlar için de biriktireceğiniz bir para olabilir. Bunu es geçmemelisiniz, çünkü ileriki zamanlar için bu kısım sizin güvenceniz olacaktır.

Şimdi burada benim borçlarım var, bu kurala göre onları nereden öderim diye düşünüyor olabilirsiniz.

Bu kuralda borçlar için ayrı bir kategori yok. Ama sizin borcunuz varsa o zaman elbette buna bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Tabii burada hangi kategoriyi borca ayırmalıyım sorusu akla geliyor. Elbette %50'lik kısmı ona ayıramazsınız. %30'luk kısmı ayırmak da doğru olmaz ama tasarruf kategorisi olan %20'lik kısmı borçlarınız için düşünebilirsiniz. Çünkü tasarruftan önce borçlar gelir.

Tabii bunları uygulamak kadar takip etmek de önemli.

50/30/20 kuralını uygulamaya karar verdiniz, çok güzel. Ama bunun sıkı takibi de gerekli. Yani her ay düzenli olarak gelirinizin ne kadarını zorunlu harcamalara, ne kadarını kişisel harcamalara ve ne kadarını tasarrufa ayırdığınızı yazmanız gerekiyor. Bu takip sistemi sayesinde gereksiz harcamalarınızı görebilir ve ona göre bunun önüne geçebilirsiniz.

Peki bu kural size uygun mu?

50/30/20 kuralı gelirinizi nasıl yöneteceğinizi anlatan bir kural. Ama peki size uygun mu acaba? Bu kural güzel bir yönlendirici olsa da herkesin bunu uygulaması mümkün değil. Özellikle düşük gelirliyseniz o zaman bu kuralı uygulamak sizin için zorlayıcı olabilir. Çünkü zorunlu ihtiyaçlara %50'den daha fazla harcayabilir ve tasarruf için bütçe ayıramayabilirsiniz.

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buffythevampireslayer
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