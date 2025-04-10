50/30/20 Kuralı Nedir? Bütçenizi Daha Verimli Yönetmenin Yolları
50/30/20 kuralını duymuş olabilirsiniz. İlk okunduğunda anlamsız gelse de aslında bu kural geleceğinizi güvence altına almanız için gerekli bir kural. Harcamalarınızı doğru planlamanızı sağlayan bu kural gelirinizi üç kategoriye bölüyor. Bu kategoriler sayesinde neyi ne kadar harcayacağınızı bilerek hareket ediyorsunuz. Gelin bu yönteme daha detaylı bakalım...
Bu kural, Amerikalı siyasetçi Elizabeth Warren tarafından ortaya atılıyor.
Harcamalarınızı net bir şekilde ayırdığınızda bütçe hesaplamanızı çok daha rahat yapabileceksiniz. Bu sayede bütçenizi de çok daha kolay yönetebiliyorsunuz. Bu yöntem gereksiz harcama yapmanızı da engelliyor doğal olarak. 50/30/20 yöntemi harcamalarınızı yönetmenin ötesinde tasarruf yapmanızı da sağlıyor.
Tek tek bu sayıları inceleyelim o zaman...
Peki neler giriyor bu zorunlu harcamalara.
Kira, faturalar ve gıda harcamalarını bu grupta sayıyoruz. Eğer saydığımız bu harcamalar gelirinizin %50'sini aşıyorsa işte o zaman bütçenizi kontrol edip tekrar düzenlemeniz gerekiyor demek! Geliriniz 20 bin diyelim, zorunlu ihtiyaç dediğimiz kira, faturalar ve gıda harcamaları 10 binden fazlaysa o zaman bu kuralı uygulayamıyorsunuz demektir. Bu durumda yapmanız gereken daha uygun bir eve taşınmak ya da faturalardan tasarruf etmeye çalışmak.
Sırada 30 var.
Bu sayı ise kişisel harcamalarınız için. Yani gelirinizin %30'unu kişisel harcamalara ayırmanız gerekiyor. Bu harcamalar kişiden kişiye değişiyor elbette. Yani kendi yaşam tarzınıza uygun olarak seçtiğiniz kişisel harcamalar için gelirinizden en fazla %30 harcayabilirsiniz. Kişisel harcamalara eğlence, dışarıda yemek, hobiler ya da seyahatler girebiliyor.
Son olarak 20 sayısına da bakalım...
En az kısım burası. Gelirinizin %20'sini kapsayacak bu kısım tasarruf ve yatırımlar için planlanıyor. Yani zorunlu ihtiyaçlar ve kişisel harcamalarınız için gelirinizin %80'ini harcadıktan sonra geriye kalan %20 ile tasarruf yapmanız gerekiyor. Bu emeklilik için olabileceği gibi acil durumlar için de biriktireceğiniz bir para olabilir. Bunu es geçmemelisiniz, çünkü ileriki zamanlar için bu kısım sizin güvenceniz olacaktır.
Şimdi burada benim borçlarım var, bu kurala göre onları nereden öderim diye düşünüyor olabilirsiniz.
Tabii bunları uygulamak kadar takip etmek de önemli.
Peki bu kural size uygun mu?
50/30/20 kuralı gelirinizi nasıl yöneteceğinizi anlatan bir kural. Ama peki size uygun mu acaba? Bu kural güzel bir yönlendirici olsa da herkesin bunu uygulaması mümkün değil. Özellikle düşük gelirliyseniz o zaman bu kuralı uygulamak sizin için zorlayıcı olabilir. Çünkü zorunlu ihtiyaçlara %50'den daha fazla harcayabilir ve tasarruf için bütçe ayıramayabilirsiniz.
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