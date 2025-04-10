50/30/20 Kuralı Nedir? Bütçenizi Daha Verimli Yönetmenin Yolları

50/30/20 kuralı gelirinizi nasıl yöneteceğinizi anlatan bir kural. Ama peki size uygun mu acaba? Bu kural güzel bir yönlendirici olsa da herkesin bunu uygulaması mümkün değil. Özellikle düşük gelirliyseniz o zaman bu kuralı uygulamak sizin için zorlayıcı olabilir. Çünkü zorunlu ihtiyaçlara %50'den daha fazla harcayabilir ve tasarruf için bütçe ayıramayabilirsiniz.