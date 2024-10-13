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O Olmadan Yapabilir misin?

O Olmadan Yapabilir misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 14:01

Onsuz olduğunu düşün. O olmadan kendini nasıl hissederdin yada onsuz yapabilir miydin? Öğrenmek için hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Onda en sevdiğin şey ne?

4. Duygularını yönetebiliyor musun?

5. En çok kimi kaybetmekten korkuyorsun?

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6. Onunla beraberken nasıl hissediyorsun?

7. Hiç ayrılma noktasına geldiniz mi?

8. Bir ilişkide hangisi ağır basmalı sence?

9. Kendini ne zaman iyi hissediyorsun?

10. Ona olan sevgini puanlar mısın?

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Sen o olmadan yapamazsın!

Hayatının her anında onunla olmak istersin, çünkü onsuz geçen dakikalar bile seni derin bir boşluğa sürüklüyor. Onunla geçirdiğin her an, senin için paha biçilmez bir değere sahip. Onun yokluğunda, kalbinde oluşan boşluğu hiçbir şey dolduramıyor. Sanki dünyada yalnız kalmışsın gibi hissediyorsun. Onunla olmayı o kadar çok özlüyorsun ki, bu özlem bile seni derinden yaralıyor. Onun yanında olmaması, hayatındaki en büyük eksiklik gibi geliyor. Her ne kadar çevrende birçok insan olsa da, onunla olmamanın verdiği yalnızlık hissi, seni adeta bir çıkmaza sürüklüyor. Bu yüzden onun yokluğu, senin için tarifsiz bir hüzne dönüşüyor.

Sen o olmadan yapabilirsin!

Hayatın ritmini yakalamak için başkalarına ihtiyacın olmadığını çoktan fark ettin. Sen, kendi melodini çalabilen bir orkestranın tek üyesisin. Onun yokluğu, senin müziğini kesmez, tınısını bozmaz. Çünkü sen, kendi varlığınla dans eden bir balerinsin, başkalarının varlığına veya yokluğuna endeksli değil. Hayatının mottonu çoktan belirledin: 'Ben, herkes olmadan da yapabilirim.' Bu, senin en güçlü yanın, en çarpıcı özelliğin. Bağımsızlığın, senin en büyük gücün. Kendi ayakları üzerinde durmayı başaran, kimseye muhtaç olmayan bir bireysin. İşte bu yüzden, senin hikayen, başkalarının yokluğunda bile devam eder. Çünkü sen, kendi hikayenin yazarısın ve kendi kaleminden dökülen her kelime, senin gücünü ve bağımsızlığını yansıtır.

O olmadan yaparsın ama çok üzülürsün!

Onun yokluğunda kendini biraz yalnız ve boş hissedebilirsin. Kalbinde onun için bir yer var ve bu, onun yokluğunda belirgin bir şekilde hissedilir. Ancak, hayatın sana sunduğu diğer güzellikleri de göz ardı etmezsin. Evet, onunla daha güzel olabilirdi belki ama unutma ki sen hayatınla baş başa kaldığında da güçlü bir şekilde ayakta kalabilirsin. Duygularını ifade etme konusunda biraz çekingen olabilirsin, bu da insanların seni yanlış anlamasına neden olabilir. Belki de senin kalpsiz olduğunu düşünebilirler. Ancak, bu senin gerçek yüzün değil. Sen sadece, duygusal yönlerini herkese açmak istemeyen, kendi iç dünyasında yaşayan bir bireysin. Bu da seni kalpsiz yapmaz, aksine daha derin ve karmaşık bir kişilik kazandırır. Unutma, duygusal zayıflıklarını göstermekten çekinmek, seni daha güçlü yapmaz. Ancak, bu senin seçimin ve belki de bu, senin en büyük gücün. Kendi içinde yaşadığın bu karmaşık duygusal dünya, seni sen yapan en önemli unsur. Bu yüzden, insanların ne düşündüğünü çok da önemseme. Sen, sen olduğun için özelsin ve bu da seni herkesten farklı kılar.

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