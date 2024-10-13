O Olmadan Yapabilir misin?
O Olmadan Yapabilir misin?
Onsuz olduğunu düşün. O olmadan kendini nasıl hissederdin yada onsuz yapabilir miydin? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Onda en sevdiğin şey ne?
4. Duygularını yönetebiliyor musun?
5. En çok kimi kaybetmekten korkuyorsun?
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6. Onunla beraberken nasıl hissediyorsun?
7. Hiç ayrılma noktasına geldiniz mi?
8. Bir ilişkide hangisi ağır basmalı sence?
9. Kendini ne zaman iyi hissediyorsun?
10. Ona olan sevgini puanlar mısın?
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Sen o olmadan yapamazsın!
Sen o olmadan yapabilirsin!
O olmadan yaparsın ama çok üzülürsün!
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