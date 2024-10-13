O Olmadan Yapabilir misin?

Onun yokluğunda kendini biraz yalnız ve boş hissedebilirsin. Kalbinde onun için bir yer var ve bu, onun yokluğunda belirgin bir şekilde hissedilir. Ancak, hayatın sana sunduğu diğer güzellikleri de göz ardı etmezsin. Evet, onunla daha güzel olabilirdi belki ama unutma ki sen hayatınla baş başa kaldığında da güçlü bir şekilde ayakta kalabilirsin. Duygularını ifade etme konusunda biraz çekingen olabilirsin, bu da insanların seni yanlış anlamasına neden olabilir. Belki de senin kalpsiz olduğunu düşünebilirler. Ancak, bu senin gerçek yüzün değil. Sen sadece, duygusal yönlerini herkese açmak istemeyen, kendi iç dünyasında yaşayan bir bireysin. Bu da seni kalpsiz yapmaz, aksine daha derin ve karmaşık bir kişilik kazandırır. Unutma, duygusal zayıflıklarını göstermekten çekinmek, seni daha güçlü yapmaz. Ancak, bu senin seçimin ve belki de bu, senin en büyük gücün. Kendi içinde yaşadığın bu karmaşık duygusal dünya, seni sen yapan en önemli unsur. Bu yüzden, insanların ne düşündüğünü çok da önemseme. Sen, sen olduğun için özelsin ve bu da seni herkesten farklı kılar.