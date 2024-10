O Olmadan Yapabilir misin?

Hayatının her anında onunla olmak istersin, çünkü onsuz geçen dakikalar bile seni derin bir boşluğa sürüklüyor. Onunla geçirdiğin her an, senin için paha biçilmez bir değere sahip. Onun yokluğunda, kalbinde oluşan boşluğu hiçbir şey dolduramıyor. Sanki dünyada yalnız kalmışsın gibi hissediyorsun. Onunla olmayı o kadar çok özlüyorsun ki, bu özlem bile seni derinden yaralıyor. Onun yanında olmaması, hayatındaki en büyük eksiklik gibi geliyor. Her ne kadar çevrende birçok insan olsa da, onunla olmamanın verdiği yalnızlık hissi, seni adeta bir çıkmaza sürüklüyor. Bu yüzden onun yokluğu, senin için tarifsiz bir hüzne dönüşüyor.