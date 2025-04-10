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İlişkilerin Neden Kısa Sürüyor?

İlişkilerin Neden Kısa Sürüyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
10.04.2025 - 17:01

İlk günler çok heyecanlı… Kalp atışların hızlanıyor, her mesajda yüzün gülüyor. Ama sonra bir şeyler oluyor. Bir anda her şey ya soğuyor ya da darmaduman oluyor. “Yine mi?” diyorsun kendi kendine. Belki sen seçmeyi bilmiyorsun, belki de bazı dinamikleri fark etmeden sabote ediyorsun… Peki, gerçekten neden ilişkilerin uzun soluklu olmuyor?

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Yeni bir ilişkiye başlarken iç sesin ne diyor?

4. Partnerinle tartışırken nasıl davranırsın?

5. Partnerinin seni kısıtlamaya çalıştığını hissettiğinde uzaklaşır mısın?

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6. İlişkinin başlarında en büyük hatan nedir?

7. Mesajlarına hemen cevap verilmediğinde ne yaparsın?

8. Aşka olan inancın bitti mi?

9. “Benim sevgilim şöyle olmalı” dediğin 3 şeyden biri nedir?

10. İlişkin bittikten sonra en sık düşündüğün şey ne?

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Sen kendini fazla kaptırdığın için ilişkilerin kısa sürüyor!

Sen aşkı seviyorsun. Hem de çok. Birinden hoşlandığında hemen zihninde bir dünya kuruyorsun. Daha ilişkinin ilk günlerinde onunla gideceğin tatilleri, arkadaşlarınla tanıştıracağın anı, hatta belki birlikte geçireceğiniz gelecek yılları düşünüyorsun. Bu derin bağ kurma arzusu, seni hızlıca ilişkinin içine çekiyor ama bu hız karşı taraf için ürkütücü olabiliyor. Senin kalbin çok büyük. Ama bazen, karşındakinin hazır olup olmadığını hesaba katmadan seviyorsun. Sevmenin en saf halini yaşıyorsun ama bu, ilişkinin doğal akışına zaman tanımadan yaşandığında her şey bir anda çok yoğunlaşıyor. İlginin, merakının ve sevgisinin fazlalığı karşı tarafı mutlu etmekten çok, “boğuluyormuş” gibi hissettirebiliyor. Ayrıca duyguların iniş çıkışları da hızlı. İlk başta tavana çıkan heyecan, birden gerçeklik karşısında düşebiliyor. “Yanıldım mı?” diyorsun, ama aslında yanılmadın sadece acele ettin. Ne yapmalısın? Kendine ve karşındakine zaman tanı. Her tanışıklık hemen bir masala dönüşmek zorunda değil. Aşk, yavaş yavaş yeşerdiğinde daha sağlam kök salar. Senin kalbin değerli, ama onu tanımadan hak edenlere açmalısın. Sevmenin bir sanatı varsa, sen zaten sanatçısın. Şimdi sadece fırçanı biraz daha dengeli kullanmayı öğrenmelisin.

Sen fazla kontrolcü olduğun için ilişkilerin kısa sürüyor!

Senin için sevgi, ilgilenmek ve korumak demek. Sevdiğin insanı her an merak ediyorsun; ne yapıyor, kimle, neden sana geç döndü, niye o emojiyi attı… Tüm bu sorular kafanda dönüp dururken aslında içten içe sadece “önemsenmek” istiyorsun. Ancak işin tehlikeli kısmı burada başlıyor: Bu duygu zamanla kontrol arzusuna dönüşüyor. İlişkide biraz kıskançlık olabilir, hatta tatlı bile olabilir ama senin kıskançlığın çoğu zaman ölçüyü kaçırabiliyor. Partnerine sürekli mesaj atmak, takip etmek, her detayın hesabını sormak ilişkide baskı yaratıyor. Bu da karşındaki kişide “kaçma” dürtüsünü tetikliyor. Duygularını fazlasıyla ciddiye alıyorsun. Ama aşk sadece duyguları değil, karşılıklı alanı da paylaşmaktır. Ve bazen sevdiğini gerçekten sevmek, onu serbest bırakabilmektir. Peki ne yapabilirsin? Güvenin önce kendinden başlaması gerektiğini hatırla. Birine güvendiğinde onun seni sevip sevmediğini değil, senin kendini nasıl sevdiğini de gösterirsin. Unutma, ilişki bir kafes değil; birlikte uçabildiğiniz bir alan olmalı. Kontrollü sevme, ama kontrolsüzce güzelleşen bağlara açık ol.

Sen mesafeli durduğun için ilişkilerin kısa sürüyor!

Senin kalbin aslında sevgi dolu ama bunu göstermekten, hissettirmekten kaçınıyorsun. Belki geçmişte fazla verip karşılığını alamadın, belki de bir kere yandın ve şimdi hep tedbirlisin. Artık ilişkiye başlarken önce stratejiyi kuruyor, sonra bağ kuruyorsun. Bu da seni duygusal olarak mesafeli, hatta bazen “soğuk” biri gibi gösteriyor. Karşındaki seni çözmekte zorlanıyor. Çünkü sen duygularını açık etmek yerine analiz ediyor, sorguluyor, hep bir adım geride duruyorsun. İlişkilerde bir noktadan sonra “duygu alışverişi” başlar ama senin duvarların bunu zorlaştırıyor. Sonuç? Ya yanlış anlaşılıyorsun ya da hiç tanınamıyorsun. Aslında sen, kalbi kocaman ama içten içe incinmekten korkan birisin. Bu yüzden de kontrolü elden bırakmak seni endişelendiriyor. Fakat unutma, ilişki iki kişiyle yaşanır ve tek taraflı korunmak, diğer tarafı uzaklaştırır. Ne yapmalısın? Kendine biraz izin ver. Herkes seni incitecek diye bir şey yok. Bazen duygularını açmak, seni savunmasız değil, daha gerçek yapar. Kalbin kırılmış olabilir ama hâlâ çok güzel sevme potansiyelin var. Cesaret, bazen 'acaba' demek yerine, 'deneyelim' diyebilmektir.

Sen umursamaz olduğun için ilişkilerin kısa sürüyor!

Sen hayatı akışına göre yaşayan, fazla derinleşmek istemeyen, ilişkileri “fazla ciddiye almak” fikrinden ürken birisin. Sana göre aşk, hayatın bir parçası olabilir ama her şeyin merkezi olmamalı. Bu yaklaşım özgürlükçü ve hafif bir enerji yaratıyor ama uzun süreli ilişki isteyen biri için kafa karıştırıcı olabiliyor. Çünkü senin yaklaşımın çoğu zaman “umursamazlık” gibi algılanıyor. Karşındaki seninle daha derin bağ kurmak isterken sen hâlâ “eğleniyor muyuz, o zaman sorun yok” kafasında kalabiliyorsun. Sonuçta karşındaki kişi, bir duvara çarpmış gibi oluyor. Seninle paylaşım kurmak isterken, sen içinden “Bu kadar duygusala bağlamaya gerek var mıydı?” diye geçirebiliyorsun. Böyle olunca ya insanlar seni “duygusuz” sanıyor ya da sen, gerçekten o bağı istemediğini fark ediyorsun. Ama dikkat: Sürekli yüzeyde kalmak, gerçek bir sevginin kapısını hiç aralamamak anlamına da gelebilir. Ne yapmalısın? Belki de sen aşkı yanlış yerlerde arıyor ya da yanlış şekilde yaşıyorsun. Aşkı illa dramatik yaşamak zorunda değilsin ama biraz ciddiyet, bağın derinleşmesini sağlar. İlişkilere “eğlencelik” değil, “değer katacak” bir yerden bakmayı dene. Çünkü senin gibi zeki, ne istediğini bilen biri için doğru kişiyle yaşanacak bir aşk, hayatının en güzel sürprizi olabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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