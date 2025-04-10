İlişkilerin Neden Kısa Sürüyor?
İlk günler çok heyecanlı… Kalp atışların hızlanıyor, her mesajda yüzün gülüyor. Ama sonra bir şeyler oluyor. Bir anda her şey ya soğuyor ya da darmaduman oluyor. “Yine mi?” diyorsun kendi kendine. Belki sen seçmeyi bilmiyorsun, belki de bazı dinamikleri fark etmeden sabote ediyorsun… Peki, gerçekten neden ilişkilerin uzun soluklu olmuyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yeni bir ilişkiye başlarken iç sesin ne diyor?
4. Partnerinle tartışırken nasıl davranırsın?
5. Partnerinin seni kısıtlamaya çalıştığını hissettiğinde uzaklaşır mısın?
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6. İlişkinin başlarında en büyük hatan nedir?
7. Mesajlarına hemen cevap verilmediğinde ne yaparsın?
8. Aşka olan inancın bitti mi?
9. “Benim sevgilim şöyle olmalı” dediğin 3 şeyden biri nedir?
10. İlişkin bittikten sonra en sık düşündüğün şey ne?
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Sen kendini fazla kaptırdığın için ilişkilerin kısa sürüyor!
Sen fazla kontrolcü olduğun için ilişkilerin kısa sürüyor!
Sen mesafeli durduğun için ilişkilerin kısa sürüyor!
Sen umursamaz olduğun için ilişkilerin kısa sürüyor!
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