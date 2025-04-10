İlişkilerin Neden Kısa Sürüyor?

Senin kalbin aslında sevgi dolu ama bunu göstermekten, hissettirmekten kaçınıyorsun. Belki geçmişte fazla verip karşılığını alamadın, belki de bir kere yandın ve şimdi hep tedbirlisin. Artık ilişkiye başlarken önce stratejiyi kuruyor, sonra bağ kuruyorsun. Bu da seni duygusal olarak mesafeli, hatta bazen “soğuk” biri gibi gösteriyor. Karşındaki seni çözmekte zorlanıyor. Çünkü sen duygularını açık etmek yerine analiz ediyor, sorguluyor, hep bir adım geride duruyorsun. İlişkilerde bir noktadan sonra “duygu alışverişi” başlar ama senin duvarların bunu zorlaştırıyor. Sonuç? Ya yanlış anlaşılıyorsun ya da hiç tanınamıyorsun. Aslında sen, kalbi kocaman ama içten içe incinmekten korkan birisin. Bu yüzden de kontrolü elden bırakmak seni endişelendiriyor. Fakat unutma, ilişki iki kişiyle yaşanır ve tek taraflı korunmak, diğer tarafı uzaklaştırır. Ne yapmalısın? Kendine biraz izin ver. Herkes seni incitecek diye bir şey yok. Bazen duygularını açmak, seni savunmasız değil, daha gerçek yapar. Kalbin kırılmış olabilir ama hâlâ çok güzel sevme potansiyelin var. Cesaret, bazen 'acaba' demek yerine, 'deneyelim' diyebilmektir.