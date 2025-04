İlişkilerin Neden Kısa Sürüyor?

Senin için sevgi, ilgilenmek ve korumak demek. Sevdiğin insanı her an merak ediyorsun; ne yapıyor, kimle, neden sana geç döndü, niye o emojiyi attı… Tüm bu sorular kafanda dönüp dururken aslında içten içe sadece “önemsenmek” istiyorsun. Ancak işin tehlikeli kısmı burada başlıyor: Bu duygu zamanla kontrol arzusuna dönüşüyor. İlişkide biraz kıskançlık olabilir, hatta tatlı bile olabilir ama senin kıskançlığın çoğu zaman ölçüyü kaçırabiliyor. Partnerine sürekli mesaj atmak, takip etmek, her detayın hesabını sormak ilişkide baskı yaratıyor. Bu da karşındaki kişide “kaçma” dürtüsünü tetikliyor. Duygularını fazlasıyla ciddiye alıyorsun. Ama aşk sadece duyguları değil, karşılıklı alanı da paylaşmaktır. Ve bazen sevdiğini gerçekten sevmek, onu serbest bırakabilmektir. Peki ne yapabilirsin? Güvenin önce kendinden başlaması gerektiğini hatırla. Birine güvendiğinde onun seni sevip sevmediğini değil, senin kendini nasıl sevdiğini de gösterirsin. Unutma, ilişki bir kafes değil; birlikte uçabildiğiniz bir alan olmalı. Kontrollü sevme, ama kontrolsüzce güzelleşen bağlara açık ol.