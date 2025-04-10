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Astrolog Dinçer Güner Mahmut Tanal'ın Doğum Haritasındaki İlginç Detayı Açıkladı

Astrolog Dinçer Güner Mahmut Tanal'ın Doğum Haritasındaki İlginç Detayı Açıkladı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
10.04.2025 - 16:59

Mahmut Tanal son günlerin en çok konuşulan siyasetçilerinden. Her an her eylemde görülebilen CHP'li Milletvekilinin doğum haritasını Astrolog Dinçer Güner çıkarttı. Güner'in haritasındaki detay aslında herkesin beklediği cinstendi. Detaylara gelin birlikte bakalım.

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CHP Milletvekili Mahmut Tanal, özellikle sosyal medya kullanıcısı gençler tarafından yaptığı eylemlerle konuşuluyor.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, özellikle sosyal medya kullanıcısı gençler tarafından yaptığı eylemlerle konuşuluyor.

Saraçhane protestoları sırasında yeniden yıldızı parlayan Tanal'ı her an bir yerde eylemde görmek mümkün.

Bazen bir TOMA'nın üstünde...

Bazen bir TOMA'nın üstünde...

Tanal, 2014 yılında İstanbul Mecidiyeköy'de bir rezidans inşaatında 10 işçinin ölümüne neden olan kazayı protesto etmek isteyenlerle polis karşı karşıya geldi. CHP'li milletvekili TOMA üzerine çıkarak müdahaleye engel olmak istedi.

Bazen de Adalet Bakanlığı'nın önünde tutuklu gençler için adalet nöbeti tutarken Tanal'ı görebilirsiniz.

Bazen de Adalet Bakanlığı'nın önünde tutuklu gençler için adalet nöbeti tutarken Tanal'ı görebilirsiniz.

Tanal'ın çadır eylemi kısa sürede emniyet güçleri tarafından engellenmişti.

"Gençler beni yeni keşfetti" diyen Tanal, bu kez de Astrolog Dinçer Güner'in radarına takıldı.

"Gençler beni yeni keşfetti" diyen Tanal, bu kez de Astrolog Dinçer Güner'in radarına takıldı.

Ünlü astrolog Mahmut Tanal'ın doğum haritasını çıkarttı ve ilginç bir sonuca ulaştığını söyledi.

Astrolog Dinçer Güner'in sosyal medya hesabından paylaştığı Mahmut Tanal'ın doğum haritası yorumu şöyle 👇

Astrolog Dinçer Güner'in sosyal medya hesabından paylaştığı Mahmut Tanal'ın doğum haritası yorumu şöyle 👇

'Mahmut Bey'in Mars'ını merak ettim. Maşallah adam her an her yerde! AI ile kopyasını mı yarattınız, naptınız? 

Merak ettim Mars'ı nerede diye? 1.1 61 buldum doğum tarihini. Doğru mudur bilemem ama Mars korumacı- kollayıcı yengeç burcunda. Defansif savunmadır Mars Yengeç.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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