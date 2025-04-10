Astrolog Dinçer Güner Mahmut Tanal'ın Doğum Haritasındaki İlginç Detayı Açıkladı
Mahmut Tanal son günlerin en çok konuşulan siyasetçilerinden. Her an her eylemde görülebilen CHP'li Milletvekilinin doğum haritasını Astrolog Dinçer Güner çıkarttı. Güner'in haritasındaki detay aslında herkesin beklediği cinstendi. Detaylara gelin birlikte bakalım.
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CHP Milletvekili Mahmut Tanal, özellikle sosyal medya kullanıcısı gençler tarafından yaptığı eylemlerle konuşuluyor.
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Bazen bir TOMA'nın üstünde...
Bazen de Adalet Bakanlığı'nın önünde tutuklu gençler için adalet nöbeti tutarken Tanal'ı görebilirsiniz.
"Gençler beni yeni keşfetti" diyen Tanal, bu kez de Astrolog Dinçer Güner'in radarına takıldı.
Astrolog Dinçer Güner'in sosyal medya hesabından paylaştığı Mahmut Tanal'ın doğum haritası yorumu şöyle 👇
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