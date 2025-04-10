'Mahmut Bey'in Mars'ını merak ettim. Maşallah adam her an her yerde! AI ile kopyasını mı yarattınız, naptınız?

Merak ettim Mars'ı nerede diye? 1.1 61 buldum doğum tarihini. Doğru mudur bilemem ama Mars korumacı- kollayıcı yengeç burcunda. Defansif savunmadır Mars Yengeç.