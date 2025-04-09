Yılmaz Tunç'un Adalet Nöbetine Başlayan Mahmut Tanal Yorumu Gündem Oldu: "Çay Söylerdik Yemek Söylerdik"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurup nöbete başlamıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a ise AKP Grup Toplantısı öncesinde Tanal’ın adalet nöbeti soruldu. Tunç “Mahmut Bey’in biz o yağmurun altında ıslanmasını kesinlikle istemeyiz. Direkt makama gelseydi, biz orada ona çay da söylerdik, yemek de söylerdik” yanıtını verdi.
Yılmaz Tunç’un açıklamalarını izlemek için 👇
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Yılmaz Tunç'un o sözleri şöyle oldu 👇
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Mahmut Tanal, tutuklu öğrenciler için nöbete başlamıştı.
Tanal'ın çadır kurduğu anları ve açıklamalarını izlemek için 👇
Yılmaz Tunç'un Mahmut Tanal için sözleri ise gündem oldu👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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