Yılmaz Tunç'un Adalet Nöbetine Başlayan Mahmut Tanal Yorumu Gündem Oldu: "Çay Söylerdik Yemek Söylerdik"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurup nöbete başlamıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a ise AKP Grup Toplantısı öncesinde Tanal’ın adalet nöbeti soruldu. Tunç “Mahmut Bey’in biz o yağmurun altında ıslanmasını kesinlikle istemeyiz. Direkt makama gelseydi, biz orada ona çay da söylerdik, yemek de söylerdik” yanıtını verdi.

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