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Yılmaz Tunç'un Adalet Nöbetine Başlayan Mahmut Tanal Yorumu Gündem Oldu: "Çay Söylerdik Yemek Söylerdik"

Yılmaz Tunç'un Adalet Nöbetine Başlayan Mahmut Tanal Yorumu Gündem Oldu: "Çay Söylerdik Yemek Söylerdik"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.04.2025 - 14:28

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurup nöbete başlamıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a ise AKP Grup Toplantısı öncesinde Tanal’ın adalet nöbeti soruldu. Tunç “Mahmut Bey’in biz o yağmurun altında ıslanmasını kesinlikle istemeyiz. Direkt makama gelseydi, biz orada ona çay da söylerdik, yemek de söylerdik” yanıtını verdi. 

Yılmaz Tunç’un açıklamalarını izlemek için 👇

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Yılmaz Tunç'un o sözleri şöyle oldu 👇

Mahmut Tanal, tutuklu öğrenciler için nöbete başlamıştı.

Mahmut Tanal, tutuklu öğrenciler için nöbete başlamıştı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Adalet Bakanlığı önünde çadır kurup nöbete başladığını duyurdu. Tanal,  8 Nisan'da yaptığı açıklamada 'Bu akşamdan yarın sabaha kadar Atatürk Bulvarı’nda, Adalet Bakanlığı önünde; haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için özgürlük ve adalet nöbetindeyim' ifadelerini kullanmıştı.

Tanal'ın çadır kurduğu anları ve açıklamalarını izlemek için 👇

Yılmaz Tunç'un Mahmut Tanal için sözleri ise gündem oldu👇

Yılmaz Tunç'un Mahmut Tanal için sözleri ise gündem oldu👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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