Adalet Nöbetini Tamamlayan Mahmut Tanal'a Sosyal Medyadan Destek Geldi
Adalet Nöbetini Tamamlayan Mahmut Tanal'a Sosyal Medyadan Destek Geldi
CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal Saraçhane eylemlerinde en çok öne çıkan siyasetçi olmuştu. Yıllardır hareketli tarzıyla bilinen Tanal, yeni kuşaklar tarafından da tanındı. Mahmut Tanal geçtiğimiz gün tutuklu gençler için Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Hukuk kitaplarıyla birlikte bakanlık binası önünde sabahladı. Bu eylemi sosyal medyada büyük destek gördü.
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Tanal geçtiğimiz akşam Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemi yapacağını açıklamıştı.
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Ancak Tanal nöbete devam etmeye kararlıydı.
Gece yanına destek ziyareti için gelenler oldu ve Tanal nöbetini tamamladı.
Adalet nöbeti sosyal medyada da destek gördü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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