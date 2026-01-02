onedio
Bir Tenis Turnuvası Olsan Hangisi Olurdun?

02.01.2026 - 10:01

Tenis aşıkları buraya! Bir tenis turnuvası olsan hangi efsanevi turnuva olurdun hiç düşündün mü? Düşünmediysen de merak etme cevabı tam olarak bu testin sonunda. Yapman gereken sadece soruları yanıtlamak. Hazırsan başlıyoruz!

1. Tatil planın sana daha çok hangisini çağrıştırıyor?

2. Peki senin oyun stilin hangisi?

3. Hangi havada daha iyi hissediyorsun?

4. İnsanlara seni sorsak hangisini söyleyerek tanımlarlar?

5. Peki hangi stil sana daha yakın?

6. Seni bir mücadelede ayakta tutan şey bunlardan hangisi?

7. Hangi ortamda daha rahatsın?

8. Zorlandığında ilk hangisini yaparsın peki?

Kesinlikle Australian Open!

Sen, enerjisi yüksek ve fiziksel olarak güçlü bir yapıya sahipsin. Zorlu koşullar seni korkutmak yerine motive ediyor. Sıcak hava, uzun ralliler ve yüksek tempo tam sana göre. Mücadeleden kaçmıyor, aksine zorlandıkça daha da güçleniyorsun. Hayatta da çoğu zaman devam eden, pes etmeyen o taraftasın. Australian Open gibi, sezonun ilk büyük sınavında bile hazır olmayı başarıyorsun diyebiliriz!

Kesinlikle Roland Garros!

Senin en büyük gücün acele etmemek. Uzun vadeli düşünür, hamlelerini planlayarak ilerlersin. Hızdan çok istikrarı, güçten çok zekâyı önemsiyorsun. Toprak kort gibi sen de yavaş ama öğretici süreçleri seviyorsun. Hayatta da çoğu zaman son sözü söyleyen taraf oluyorsun çünkü dayanıklılığın ve sabrın seni hep öne çıkarıyor!

Kesinlikle Wimbledon!

Sen gösterişten çok kaliteyle ilgileniyorsun. Sessiz ama etkili, sade ama güçlü bir duruşun var. Detaylara önem veriyor, her şeyi yerli yerinde yapmayı seviyorsun. Wimbledon gibi, geleneklerine bağlı ama zamansız bir şıklık taşıyorsun diyebiliriz... İnsanlar seni ilk bakışta fark etmese bile tanıdıkça etkileniyor!

Kesinlikle US Open!

Sen kalabalıkların içinde parlayan, baskıyı seven bir karaktersin. Büyük anlar seni korkutmaz; tam tersine en iyi performansını orada gösterirsin. Risk almaktan çekinmez, oyunun temposunu belirlemeyi seversin. US Open gibi sen de enerjik, iddialı ve unutulmazsın. İnsanlar seni ya çok sever ya da hep konuşur.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
