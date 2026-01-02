Bir Tenis Turnuvası Olsan Hangisi Olurdun?
Tenis aşıkları buraya! Bir tenis turnuvası olsan hangi efsanevi turnuva olurdun hiç düşündün mü? Düşünmediysen de merak etme cevabı tam olarak bu testin sonunda. Yapman gereken sadece soruları yanıtlamak. Hazırsan başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Tatil planın sana daha çok hangisini çağrıştırıyor?
2. Peki senin oyun stilin hangisi?
3. Hangi havada daha iyi hissediyorsun?
4. İnsanlara seni sorsak hangisini söyleyerek tanımlarlar?
5. Peki hangi stil sana daha yakın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Seni bir mücadelede ayakta tutan şey bunlardan hangisi?
7. Hangi ortamda daha rahatsın?
8. Zorlandığında ilk hangisini yaparsın peki?
Kesinlikle Australian Open!
Kesinlikle Roland Garros!
Kesinlikle Wimbledon!
Kesinlikle US Open!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın