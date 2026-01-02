Bir Tenis Turnuvası Olsan Hangisi Olurdun?

Sen, enerjisi yüksek ve fiziksel olarak güçlü bir yapıya sahipsin. Zorlu koşullar seni korkutmak yerine motive ediyor. Sıcak hava, uzun ralliler ve yüksek tempo tam sana göre. Mücadeleden kaçmıyor, aksine zorlandıkça daha da güçleniyorsun. Hayatta da çoğu zaman devam eden, pes etmeyen o taraftasın. Australian Open gibi, sezonun ilk büyük sınavında bile hazır olmayı başarıyorsun diyebiliriz!