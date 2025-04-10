Van'da Bir Vatandaş 70 Bin TL Değerindeki Minibüsünü iPhone 15 Pro ile Takas Etti

Ülkemizde teknolojik ürünlerin fiyatı akılalmaz bir boyutta. Özellikle cep telefonlarına baktığımızda, bu durumu somut bir şekilde gözlemlemek mümkün. Fiyatların astronomik seviyelere çıktığı bu dönemde, teknoloji tutkunları adeta bir çıkmaza girmiş durumda.
Van'da bir vatandaş 2000 model minibüsünü, iPhone 15 Pro ile takas etti. 'Ekmek teknemizi telefonla takas ettik' diyen vatandaşın bu hareketi gündem oldu.
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Teknolojiye erişim, her bireyin hakkı. Fakat artan fiyatlar, özellikle genç nesli büyük ölçüde etkiliyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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