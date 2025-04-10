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Van'da Bir Vatandaş 70 Bin TL Değerindeki Minibüsünü iPhone 15 Pro ile Takas Etti

Van'da Bir Vatandaş 70 Bin TL Değerindeki Minibüsünü iPhone 15 Pro ile Takas Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.04.2025 - 17:05

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Ülkemizde teknolojik ürünlerin fiyatı akılalmaz bir boyutta. Özellikle cep telefonlarına baktığımızda, bu durumu somut bir şekilde gözlemlemek mümkün. Fiyatların astronomik seviyelere çıktığı bu dönemde, teknoloji tutkunları adeta bir çıkmaza girmiş durumda. 

Van'da bir vatandaş 2000 model minibüsünü, iPhone 15 Pro ile takas etti. 'Ekmek teknemizi telefonla takas ettik' diyen vatandaşın bu hareketi gündem oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Teknolojiye erişim, her bireyin hakkı. Fakat artan fiyatlar, özellikle genç nesli büyük ölçüde etkiliyor.

Teknolojiye erişim, her bireyin hakkı. Fakat artan fiyatlar, özellikle genç nesli büyük ölçüde etkiliyor.

Günümüzde teknolojiye kolay ulaşabilmek, teknoloji sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi için elzem. Fakat bu durum geri dönülmez bir yola girmiş gibi görünüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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