Van'da Bir Vatandaş 70 Bin TL Değerindeki Minibüsünü iPhone 15 Pro ile Takas Etti

Ülkemizde teknolojik ürünlerin fiyatı akılalmaz bir boyutta. Özellikle cep telefonlarına baktığımızda, bu durumu somut bir şekilde gözlemlemek mümkün. Fiyatların astronomik seviyelere çıktığı bu dönemde, teknoloji tutkunları adeta bir çıkmaza girmiş durumda.

Van'da bir vatandaş 2000 model minibüsünü, iPhone 15 Pro ile takas etti. 'Ekmek teknemizi telefonla takas ettik' diyen vatandaşın bu hareketi gündem oldu.