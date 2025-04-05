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Vatandaşa Elektriğe Gelen Zam ile İlgili Düşünceleri Soruldu: "Körebe Oynayacağız Artık"

Vatandaşa Elektriğe Gelen Zam ile İlgili Düşünceleri Soruldu: "Körebe Oynayacağız Artık"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.04.2025 - 17:57

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Son zamanlarda ülkemiz, dur durak bilmeyen bir zam dalgasının etkisi altında. Bu durum, vatandaşlarımızı zorlu bir sürece sürüklüyor. Ekonomik dalgalanmaların yarattığı bu zam fırtınası, her sektörü ve dolayısıyla her bireyi etkisi altına alıyor. 

Geçtiğimiz gün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektriğe %25 zam geldiğini duyurdu. Vatandaşlara gelen zam ile ilgili düşünceleri soruldu. Duruma isyan eden vatandaşlar “Artık karanlıkta gaz lambası yakacağız. Körebe oynayacağız bu zamlardan sonra.” dedi.

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Her geçen gün artan fiyatlar, vatandaşın alım gücünü zayıflatıyor ve yaşam standartlarını düşürüyor.

Her geçen gün artan fiyatlar, vatandaşın alım gücünü zayıflatıyor ve yaşam standartlarını düşürüyor.

Bu durum, toplumun genelinde bir huzursuzluk yaratıyor ve herkesin geleceğe dair endişelerini artırıyor. Bu zam furyası, vatandaşın cebini yakarken, ekonomik dengeleri de alt üst ediyor. Bu durum, ülkemizdeki her bireyin hayatını doğrudan etkileyen bir sorun haline geliyor.

EPDK'nın 5 Nisan itibarıyla geçerli olacağını söylediği yeni zamlı tarifeden sonra elektrik faturalarının durumu şimdiden endişe yaratmata başladı.

EPDK'nın 5 Nisan itibarıyla geçerli olacağını söylediği yeni zamlı tarifeden sonra elektrik faturalarının durumu şimdiden endişe yaratmata başladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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