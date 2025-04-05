Vatandaşa Elektriğe Gelen Zam ile İlgili Düşünceleri Soruldu: "Körebe Oynayacağız Artık"

Son zamanlarda ülkemiz, dur durak bilmeyen bir zam dalgasının etkisi altında. Bu durum, vatandaşlarımızı zorlu bir sürece sürüklüyor. Ekonomik dalgalanmaların yarattığı bu zam fırtınası, her sektörü ve dolayısıyla her bireyi etkisi altına alıyor.

Geçtiğimiz gün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektriğe %25 zam geldiğini duyurdu. Vatandaşlara gelen zam ile ilgili düşünceleri soruldu. Duruma isyan eden vatandaşlar “Artık karanlıkta gaz lambası yakacağız. Körebe oynayacağız bu zamlardan sonra.” dedi.