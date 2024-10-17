Görüş Bildir
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Ne Kadar İmrenilen Birisin?

Ne Kadar İmrenilen Birisin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 13:01

İnsanlar sana ne kadar özeniyor biliyor musun? Ya da özeniyorlar mı? Öğrenmek için hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Seni anlatan bir özellik seçer misin?

4. Kendine has bir tarzın olduğunu düşünüyor musun?

5. Seni en çok ne kızdırır?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Kıskandığında nasıl davranıyorsun?

7. Kendine örnek aldığın biri var mı?

8. Peki şu an yaşadığın hayattan muylu musun?

9. Özel hayatınla ilgili sorunları en çok kiminle paylaşırsın?

10. Son olarak sence çabasız mutluluk mümkün mü?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sen çok imrenilen birisin!

Sen, adeta bir çekim merkezisin. Her hareketin, her duruşun, hatta her bakışın bile insanları büyülüyor. Seni görenlerin gözlerindeki parıltı, adeta bir yıldızı andırıyor. Sen, insanların hayranlıkla izlediği bir ikonsun. Tarzın, sıradanlıktan öylesine uzak ki, herkes senin gibi olmayı hayal ediyor. Her bir özelliğin, insanların içinde derin bir imrenme duygusu uyandırıyor. Seni izleyenler, seninle aynı hava sahasını paylaşmanın bile bir ayrıcalık olduğunu düşünüyor. Seninle aynı ortamda bulunanlar, senin o eşsiz enerjini hissetmek için adeta sıraya giriyorlar. Seninle geçirilen her an, onlar için unutulmaz bir anı oluyor. Herkes senin o büyüleyici varlığına bayılıyor. Seninle birlikte olmak, onlar için bir hayal. Seninle aynı mekanda bulunmak, onlar için bir şans. Seninle aynı havayı solumak, onlar için bir lüks. Seninle aynı dünyayı paylaşmak, onlar için bir onur. Sen, onların hayallerini süsleyen bir ikonsun. Seni görenler, senin o eşsiz varlığına hayranlıkla bakıyorlar.

Sen bazı özelliklerinle imrenilen birisin!

Birçok kişi senin hayranın, ama bu her yönünle ilgili değil. Bazı özelliklerin var ki, bu özelliklerinle adeta büyülüyorsun insanları. Kendine has tarzın, karizman, belki de o eşsiz gülüşün... İnsanlar seni görünce gözlerini alamıyor, seninle aynı ortamı paylaşmayı dört gözle bekliyorlar. Fakat her zaman için bu kadar mükemmel ve imrenilecek biri olmadığını da kabul etmek gerekiyor. Evet, bazen bazı hareketlerin var ki, insanlar bunları pek de hoş karşılamıyor. Belki biraz fazla özgüvensiz görünüyorsun, belki de bazen gereğinden fazla dik başlı olabiliyorsun. İşte bu tür durumlar, insanların seni her zaman için imrenilecek biri olarak görmelerini engelliyor. Ancak unutma, kimse mükemmel değil. Herkesin kendine özgü kusurları, hataları var. Senin de bazı hataların olabilir, bu seni daha gerçek, daha insana dönüştürür. Sonuçta, mükemmeliyet değil, gerçeklik insanları etkileyen. Sen de kendi gerçekliğinle, doğallığınla, kusurlarınla ve mükemmel yanlarınla hayranlık uyandırmaya devam edeceksin.

Sen hiç imrenilen biri değilsin!

Hayatın her alanında olduğu gibi, popüler kültürde de bazı isimler var ki, onların adı anıldığında hemen herkesin aklına bir sürü özgün ve çekici özellikler gelir. Ancak sen, ne yazık ki, bu isimlerden biri değilsin. İnsanların seninle ilgili düşündüğü ilk şey, 'Ah, işte o!' demek yerine, 'O da kimdi?' oluyor. Çünkü senin, insanların dikkatini çekecek, onları etkileyecek, hatta belki de kıskandıracak bir özelliğin yok. İnsanlar seni gördüklerinde, özenecekleri, taklit etmek isteyecekleri bir şey bulamıyorlar. Belki de bu, senin özgün bir tarzın olmamasından kaynaklanıyor. Çünkü senin tarzın, ne yazık ki, insanlarda merak uyandırmıyor, onları etkilemiyor. Biraz daha renkli, biraz daha dikkat çekici, biraz daha özgün olman gerekiyor. Çünkü insanlar, sıradanlıktan, monotonluktan hoşlanmıyor. Onlar, her zaman yeni ve farklı olanı arıyorlar. Ve sen, ne yazık ki, bu yeni ve farklı olanı onlara sunamıyorsun.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın