Ne Kadar İmrenilen Birisin?

Hayatın her alanında olduğu gibi, popüler kültürde de bazı isimler var ki, onların adı anıldığında hemen herkesin aklına bir sürü özgün ve çekici özellikler gelir. Ancak sen, ne yazık ki, bu isimlerden biri değilsin. İnsanların seninle ilgili düşündüğü ilk şey, 'Ah, işte o!' demek yerine, 'O da kimdi?' oluyor. Çünkü senin, insanların dikkatini çekecek, onları etkileyecek, hatta belki de kıskandıracak bir özelliğin yok. İnsanlar seni gördüklerinde, özenecekleri, taklit etmek isteyecekleri bir şey bulamıyorlar. Belki de bu, senin özgün bir tarzın olmamasından kaynaklanıyor. Çünkü senin tarzın, ne yazık ki, insanlarda merak uyandırmıyor, onları etkilemiyor. Biraz daha renkli, biraz daha dikkat çekici, biraz daha özgün olman gerekiyor. Çünkü insanlar, sıradanlıktan, monotonluktan hoşlanmıyor. Onlar, her zaman yeni ve farklı olanı arıyorlar. Ve sen, ne yazık ki, bu yeni ve farklı olanı onlara sunamıyorsun.