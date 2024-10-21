Mutfakta Ne Kadar İyisin?
Mutfakta Ne Kadar İyisin?
Yemek yapmada kendine güveniyor musun? Senden aşçı olur mu? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Şef olmak gibi bir hayalin oldu mu hiç?
4. Yemek yapmayı seviyor musun?
5. Mutfakta ne kadar vakit geçiriyorsun?
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6. Kendine ait bir tarifin var mı?
7. Yaptığın yemekler beğeniliyor mu?
8. Senin için yemeğin tadı mı daha önemli görüntüsü mü?
9. Yemek yaptığında mutfağın son hali nasıl oluyor?
10. Son olarak bir yemek seç bakalım!
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Sen mutfakta harikasın!
Sen mutfakta pek başarılı değilsin!
Sen mutfakta berbatsın!
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