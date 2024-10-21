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Mutfakta Ne Kadar İyisin?

Mutfakta Ne Kadar İyisin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 10:01

Yemek yapmada kendine güveniyor musun? Senden aşçı olur mu? Öğrenmek için hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Şef olmak gibi bir hayalin oldu mu hiç?

4. Yemek yapmayı seviyor musun?

5. Mutfakta ne kadar vakit geçiriyorsun?

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6. Kendine ait bir tarifin var mı?

7. Yaptığın yemekler beğeniliyor mu?

8. Senin için yemeğin tadı mı daha önemli görüntüsü mü?

9. Yemek yaptığında mutfağın son hali nasıl oluyor?

9. Yemek yaptığında mutfağın son hali nasıl oluyor?

10. Son olarak bir yemek seç bakalım!

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Sen mutfakta harikasın!

Mutfakta adeta bir büyücü gibi, her dokunuşunla lezzetli yemekler yaratıyorsun. Şef olmaya aday, yetenekli bir sanatçı gibisin. Mutfakta geçirdiğin her an, senin için bir nevi meditasyon, bir terapi. Mutfakta olmak, seni mutlu ediyor, huzur veriyor. İçindeki yaratıcı enerjiyi serbest bırakıyor, bir şeyler yaratma ihtiyacını karşılıyor. Her malzemeyle ayrı bir hikaye yaratıyorsun, her bir tarifinle yeni bir maceraya atılıyorsun. Mutfakta geçirdiğin zaman, sadece yemek yapmakla sınırlı değil. Kendini ifade etme, yaratıcılığını kullanma, stresini atma, hatta mutluluğunu ve sevgini paylaşma zamanı. Mutfakta olmak, senin için bir tutku, bir aşk. Her bir malzemeyle, her bir tarifle, kendi hikayeni anlatıyorsun. Ve bu hikaye, sadece lezzetli yemeklerle sınırlı değil. Bu hikaye, senin hikayen. Mutfakta olmak, senin için bir yaşam tarzı. Senin için bir terapi, bir meditasyon. Mutfakta olmak, senin için bir mutluluk.

Sen mutfakta pek başarılı değilsin!

Mutfakta bir şef olmadığını gönül rahatlığıyla kabul ediyorsun. Yemek yapma konusunda elinden gelenin en iyisini yapıyorsun, ancak dürüst olalım, bu işten aldığın keyif pek de yüksek değil. Hatta bazen, o ocak başında geçen dakikalar, sanki bir zulüm gibi hissettiriyor. Zaman zaman, o tencere ve tavaların arasında, sanki bir labirentte kaybolmuşçasına hissediyorsun kendini. Belki de bu durum, yemek yapmayı bir görev, bir zorunluluk olarak görmenden kaynaklanıyor. Belki de mutfakta geçirdiğin zamanı, bir görevden ziyade, bir hobi olarak görmeye başlamalısın. Kim bilir, belki de biraz daha sevgi ve sabır eklersen, mutfakta geçirdiğin zaman, zulümden ziyade bir zevke dönüşebilir. Belki de mutfakta geçirdiğin zamanı, bir yaratıcılık alanı olarak görmeye başlarsın. Belki de bir gün, o mutfakta geçirdiğin zaman, senin için bir terapiye dönüşür.

Sen mutfakta berbatsın!

Mutfakta yeteneklerin adeta bir felaket! Yumurta kırmak gibi basit bir işlem bile senin için büyük bir meydan okuma haline geliyor. Mutfakta geçirdiğin zamanlar genellikle zorunluluklardan kaynaklanıyor. İsteyerek oraya adımını atmadığın aşikar. Mutfakta bir şef olmanın hayallerini kurmak yerine, bu alanı sadece ihtiyaç duyduğunda ziyaret ediyorsun. Kendi yemeklerini yapmak gibi bir düşüncen yok, çünkü mutfakla aran pek de iyi sayılmaz. Kendi yemeğini yapman gerektiğinde bile, bu durum senin için adeta bir kabusa dönüşüyor. Mutfakta geçirdiğin zamanlar genellikle stresli ve zorlu geçiyor. Her ne kadar mutfakta yeteneklerin olmasa da, belki de bir gün bu durum değişir ve sen de mutfakta harikalar yaratırsın.

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