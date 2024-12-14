Döviz Bozdurup Faize Yatıran Gurbetçi Vatandaşın Keyfi: “Çatır Çatır Yiyeceğim”

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olarak yeniden görev almasıyla birlikte Merkez Bankası’nın yeni yönetimi de faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 50’ye yükseltmişti. 8 aydır yüzde 50’de bulunan politika faizleri nedeniyle bankaların yeni müşterilere özel olarak yaptığı kampanyalarda vatandaşlar yüzde 50’den fazla faiz imkanına da sahip olabiliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise gurbetçi bir vatandaşın “faiz keyfi” yer aldı. Döviz bozdurup, taşıyamayacağı kadar Türk Lirasını faize yatıran vatandaş, aylık 5 bin euroya (yaklaşık 183 bin TL) denk gelen faiz parasını ise “çatır çatır” yiyeceğini açıkladı.