Döviz Bozdurup Faize Yatıran Gurbetçi Vatandaşın Keyfi: “Çatır Çatır Yiyeceğim”
Döviz Bozdurup Faize Yatıran Gurbetçi Vatandaşın Keyfi: “Çatır Çatır Yiyeceğim”
Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olarak yeniden görev almasıyla birlikte Merkez Bankası’nın yeni yönetimi de faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 50’ye yükseltmişti. 8 aydır yüzde 50’de bulunan politika faizleri nedeniyle bankaların yeni müşterilere özel olarak yaptığı kampanyalarda vatandaşlar yüzde 50’den fazla faiz imkanına da sahip olabiliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise gurbetçi bir vatandaşın “faiz keyfi” yer aldı. Döviz bozdurup, taşıyamayacağı kadar Türk Lirasını faize yatıran vatandaş, aylık 5 bin euroya (yaklaşık 183 bin TL) denk gelen faiz parasını ise “çatır çatır” yiyeceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Reis’e verdiğiniz oylarınız için teşekkür ederim” yazan videoda, kısa süre önce Almanya’dan Türkiye’ye yerleşen gurbetçi vatandaşın yatırım planları yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videodaki kadın, Almanya’dan paralarını Türkiye’ye getirdiğini ve aylık 5 bin euro faiz parasını çalışmadan çatır çatır yiyeceğini söyledi.
İşte sosyal medyada konuşulan görüntüler 👇
Gurbetçi vatandaşın faiz keyfi sosyal medyada da gündem oldu 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın