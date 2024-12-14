Eşini Öldürdüğü Suçlamasıyla Tutuklanmıştı: Uyuşturucu ile Kendinden Geçmiş Haldeki Görüntüleri Ortaya Çıktı
Eşini Öldürdüğü Suçlamasıyla Tutuklanmıştı: Uyuşturucu ile Kendinden Geçmiş Haldeki Görüntüleri Ortaya Çıktı
Adana’da Günay Sena Kocabaş isimli kadın, eşine ait silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. İbrahim S. ise eşinin telefonundaki mesajları gördükten sonra kendisini öldürdüğünü iddia etmişti. Medyada yer alan görüntülerde İbrahim S.’nin, yaralı haldeki Sena Kocabaş’ı kucağına aldığı görülüyordu. Olay sonrası İbrahim S. tutuklanırken, cinayetin yaşandığı 8 Aralık’tan bir gün önce çekilen videoda İbrahim S.’nin uyuşturucu etkisiyle kendinden geçtiği görüldü.
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Adana’nın Sarıçam ilçesinde geçtiğimiz pazar günü yaşanan olayda, Günay Sena Kocabaş eşinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti.
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İbrahim S., eşinin kendisini öldürdüğünü iddia etmişti. Ortaya çıkan görüntülerde, kucağına aldığı eşini apartman girişine götüren İbrahim S.’nin, hem telefonla yardım istediği hem de kazağını çıkartıp yarasına tampon yaparak kurtarmaya çalıştığı yer almıştı.
HASSAS GÖRÜNTÜ: O anlar 👇
Hayatını kaybeden genç kadının acılı ailesi, İbrahim S.’nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etmiş ve İbrahim S. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İbrahim S.’nin olaydan bir gün önce uyuşturucu madde etkisinde kendinden geçmiş hallerinin görüntüleri ortaya çıktı.
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Olaydan bir gün önce çekilen görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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