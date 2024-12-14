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Güney Kore’de Usulsüz Sıkıyönetim İlanı: Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Görevden Alındı

Güney Kore’de Usulsüz Sıkıyönetim İlanı: Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Görevden Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.12.2024 - 11:24 Son Güncelleme: 14.12.2024 - 11:41

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle anayasayı ihlal ettiği iddiasıyla görevden alındı. Parlamentoda yapılan oylamada, 204’e karşı 85 oyla görevden alma gerçekleşti. Yoon Suk Yeol, geçtiğimiz günlerde sıkıyönetim ilan etmiş ve başkent Seul sokaklarında askeri araçlar görülmüştü.

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık’ta sıkıyönetim ilan etmiş ve ülke hareketli bir gece geçirmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık’ta sıkıyönetim ilan etmiş ve ülke hareketli bir gece geçirmişti.

Polis ekipleri parlamento binasını kapatmaya çalışmış, başkent Seul sokaklarında askerler tanklarla boy göstermişti.

Polis ekipleri parlamento binasını kapatmaya çalışmış, başkent Seul sokaklarında askerler tanklarla boy göstermişti.

Ancak sonrasında Güney Kore Parlamentosu’nda yapılan oylamayla sıkıyönetim kararı iptal edilmişti.

Ancak sonrasında Güney Kore Parlamentosu’nda yapılan oylamayla sıkıyönetim kararı iptal edilmişti.

Muhalefet partililerin, parlamentoya sunduğu görevden alma önerisi bugün oylandı ve Yoon Suk Yeol görevden alındı.

Muhalefet partililerin, parlamentoya sunduğu görevden alma önerisi bugün oylandı ve Yoon Suk Yeol görevden alındı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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