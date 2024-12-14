Güney Kore’de Usulsüz Sıkıyönetim İlanı: Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Görevden Alındı
Güney Kore’de Usulsüz Sıkıyönetim İlanı: Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Görevden Alındı
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle anayasayı ihlal ettiği iddiasıyla görevden alındı. Parlamentoda yapılan oylamada, 204’e karşı 85 oyla görevden alma gerçekleşti. Yoon Suk Yeol, geçtiğimiz günlerde sıkıyönetim ilan etmiş ve başkent Seul sokaklarında askeri araçlar görülmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık’ta sıkıyönetim ilan etmiş ve ülke hareketli bir gece geçirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polis ekipleri parlamento binasını kapatmaya çalışmış, başkent Seul sokaklarında askerler tanklarla boy göstermişti.
Ancak sonrasında Güney Kore Parlamentosu’nda yapılan oylamayla sıkıyönetim kararı iptal edilmişti.
Muhalefet partililerin, parlamentoya sunduğu görevden alma önerisi bugün oylandı ve Yoon Suk Yeol görevden alındı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın