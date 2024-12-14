Başvurular Askıya Alınmıştı: Avusturya’dan Ülkesine Dönecek Olan Suriye Vatandaşlarına Bin Euro
Başvurular Askıya Alınmıştı: Avusturya’dan Ülkesine Dönecek Olan Suriye Vatandaşlarına Bin Euro
Suriye’de 13 yıldır süren iç savaş sebebiyle milyonlarca Suriye vatandaşı ülkesinden ayrılmak zorunda kalmıştı. HTŞ öncülüğündeki muhaliflerin yönetimi ele geçirmesi ve Beşar Esad’ın ülkeden kaçması sonrasında Avrupa’da birçok ülke Suriye vatandaşlarının iltica başvurularını durdurmuştu. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ise ülkesine dönecek olan Suriye vatandaşlarına 1000 euro (36 bin 655 TL) yardımda bulunacaklarını açıkladı.
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Suriye’de Esad’ın devrilmesi sonrasında göreve gelen geçici hükümetten yapılan açıklamada savaş sebebiyle ülkeden kaçan Suriye vatandaşlarına geri dönüş çağrısı yapılmıştı.
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İç savaşın sona ermesiyle birlikte Avrupa Birliği ülkeleri de Suriye vatandaşlarının yaptığı iltica başvurularını görüşmeyi durdurmuştu.
Daha önce ülkedeki Suriye vatandaşlarını sınır dışı edeceği basına yansıyan Avusturya’dan ise yine ilginç bir hamle geldi.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Twitter’dan yaptığı açıklamada ülkesine dönecek Suriye vatandaşlarına 1000 euro yardımda bulunacaklarını açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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olum şutlasanıza şunları bir de üzerine para veriyorlar :d
bizimkiler paraları alın gelin bize verin burada kalın demez ins
ya gitsinler yeterki. hep birlikte bağış yapar veririz. gitsinler