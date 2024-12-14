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"Merhaba Karanlık" Manşetleri Atıldı: Trump Yaz Saati Uygulamasını Maliyetli Bulduğunu Açıkladı

"Merhaba Karanlık" Manşetleri Atıldı: Trump Yaz Saati Uygulamasını Maliyetli Bulduğunu Açıkladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.12.2024 - 11:59

Ülkemizde devam eden yaz saati uygulaması tartışmaları, ABD'ye de sıçradı. Daha önce yaz saatinin uygulanmasını destekleyen Donald Trump, son yaptığı açıklamada yaz saatinin kaldırılması gerektiğini belirtti. Yaz saati uygylamasının sona erdirilmesi için çalışmalar yürüteceğini belirten Trump, saat değişikliğine bir son verilmesi gerektiğini söyledi.

ABD basınında bu haber ise 'Merhaba Karanlık' manşetleriye yer aldı.

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ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, başkanlık koltuğuna gelmeden yapacağı yeniliklere dair açıklamalarda bulunmaya başladı.

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, başkanlık koltuğuna gelmeden yapacağı yeniliklere dair açıklamalarda bulunmaya başladı.

Başkan seçilmeden önce yaz saati uygulamasını destekleyen Trump, son yaptığı açıklamada ise fikrini değiştirdi. Trump, yaz saati uygulamasının kaldırılması için çalışacağını belirtti.

Trump yönetiminin hükümet masraflarını azaltmayı ve verimliliği artırmayı amaçlayan çalışmalara liderlik edecek olan Elon Musk, daha önce yaz saati uygulamasının kaldırılmasına yönelik sinyaller vermişti.

Trump yönetiminin hükümet masraflarını azaltmayı ve verimliliği artırmayı amaçlayan çalışmalara liderlik edecek olan Elon Musk, daha önce yaz saati uygulamasının kaldırılmasına yönelik sinyaller vermişti.

Musk geçen ay X'te yazdığı bir yazıda “Görünüşe göre insanlar can sıkıcı saat değişikliklerini ortadan kaldırmak istiyor” ifadelerine yer vermişti.

Trump da Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda “Yaz saati uygulaması sakıncalı ve Ulusumuz için çok maliyetli.” ifadelerine yer verdi.

ABD' de şu anda yaz saati ugyulaması bulunuyor. 3 Kasım'da saatlerin bir saat geri alınıyor, 9 Mart'ta ise yeniden yaz saatine geçiliyor.

ABD' de şu anda yaz saati ugyulaması bulunuyor. 3 Kasım'da saatlerin bir saat geri alınıyor, 9 Mart'ta ise yeniden yaz saatine geçiliyor.

Amerikalılar arasında yapılan bir ankete göre, Amerikalıların yaklaşık yüzde 43'ü yıl boyunca standart saat uygulanmasını, yüzde 32'si kalıcı yaz saati uygulamasını ve yüzde 25'i de mevcut durumun devam etmesini istiyor.

Trump'ın yeni tasarısı ise ABD manşetlerinde "Merhaba Karanlık" başlıklarıyla yer aldı.

Trump'ın yeni tasarısı ise ABD manşetlerinde "Merhaba Karanlık" başlıklarıyla yer aldı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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