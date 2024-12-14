ChatGPT Hakkında Endişelerini Açıklayan 26 Yaşındaki Eski Çalışan Evinde Ölü Bulundu

Balaji, ChatGPT'nin geliştirilmesi sırasında ABD telif hakkı yasasını ihlal etmiş olabileceklerini gösteren bilgileri ifşa ettiğini iddia etmişti. Öyle ki ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinin ardından şirket, yapay zekayı geliştirmek için kullanılan telif hakkıyla korunan çalışmaları çaldıklarını iddia eden yazarların, bilgisayar programcılarının ve gazetecilerin davalarıyla yüzleşmek zorunda kalmıştı.

Aralarında The New York Times'ın da bulunduğu çok sayıda haber kuruluşu geçtiğimiz yıl OpenAI aleyhine davalar açmıştı. Bu noktada ise Balaji'nin çok değerli ve gizli bilgilere dahip olduğu düşünülüyordu.