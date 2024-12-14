ChatGPT Hakkında Endişelerini Açıklayan 26 Yaşındaki Eski Çalışan Evinde Ölü Bulundu
ChatGPT Hakkında Endişelerini Açıklayan 26 Yaşındaki Eski Çalışan Evinde Ölü Bulundu
Eski OpenAI çalışanı Suchir Balaji, evinde ölü bulundu. 26 yaşındaki genç, OpenAI'ın en popüler ürünü ChatGPT'i geliştirilirken şirkette çalışıyordu. Yılın başında işinden ayrılan ve OpenAI'a karşı uyarıda bulunan Balaji'nin sözleri, büyük yankı uyandırmıştı. Balaji, ChatGPT'nin ABD telif hakkı yasalarını ihlal ettiğini açıklamıştı.
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26 yaşındaki eski OpenAI çalışanı Suchir Balaji, evinde ölü bulundu.
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Suchir Balaji, bu yılın başlarında ChatGPT'nin şirketi olan OpenAI'dan ayrılmış ve şirkete dair açıkladıklarıyla tüm dünyada büyük ses getirmişti.
New York Times, Ekim ayında Balaji'nin endişelerini aktardığı bir yazı yayımlamıştı.
The New York Times avukatları, Federal Mahkemeye sundukları dava dilekçesinde Balaji'yi Open AI'ye karşı açtıkları davayı desteklemeye yardımcı olacak “benzersiz ve ilgili belgelere” sahip bir kişi olarak adlandırmıştı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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