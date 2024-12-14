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ChatGPT Hakkında Endişelerini Açıklayan 26 Yaşındaki Eski Çalışan Evinde Ölü Bulundu

ChatGPT Hakkında Endişelerini Açıklayan 26 Yaşındaki Eski Çalışan Evinde Ölü Bulundu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.12.2024 - 11:05

Eski OpenAI çalışanı Suchir Balaji, evinde ölü bulundu. 26 yaşındaki genç, OpenAI'ın en popüler ürünü ChatGPT'i geliştirilirken şirkette çalışıyordu. Yılın başında işinden ayrılan ve OpenAI'a karşı uyarıda bulunan Balaji'nin sözleri, büyük yankı uyandırmıştı. Balaji, ChatGPT'nin ABD telif hakkı yasalarını ihlal ettiğini açıklamıştı.

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26 yaşındaki eski OpenAI çalışanı Suchir Balaji, evinde ölü bulundu.

26 yaşındaki eski OpenAI çalışanı Suchir Balaji, evinde ölü bulundu.

Adli tıppa göre Balaji'nin ölüm nedeni intihar olarak açıklandı. Polis yetkilieri, yaptıkları açıklamada 'cinayete dair herhangi bir kanıt bulunmadığını' aktardı. 

Ancak Balaji, eski bir OpenAI çalışanı olması nedeniyle şirkete dair bütün bilgilere sahipti.

Suchir Balaji, bu yılın başlarında ChatGPT'nin şirketi olan OpenAI'dan ayrılmış ve şirkete dair açıkladıklarıyla tüm dünyada büyük ses getirmişti.

Suchir Balaji, bu yılın başlarında ChatGPT'nin şirketi olan OpenAI'dan ayrılmış ve şirkete dair açıkladıklarıyla tüm dünyada büyük ses getirmişti.

OpenAI'nın ChatGPT'yi geliştirirken ABD telif hakkı yasasını ihlal ettiğini belirtmiş, endişelerini dile getirmiş ve kendisi gibi düşünen kişileri de istifaya davet etmişti.

New York Times, Ekim ayında Balaji'nin endişelerini aktardığı bir yazı yayımlamıştı.

New York Times, Ekim ayında Balaji'nin endişelerini aktardığı bir yazı yayımlamıştı.

Balaji, ChatGPT'nin geliştirilmesi sırasında ABD telif hakkı yasasını ihlal etmiş olabileceklerini gösteren bilgileri ifşa ettiğini iddia etmişti. Öyle ki ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinin ardından şirket, yapay zekayı geliştirmek için kullanılan telif hakkıyla korunan çalışmaları çaldıklarını iddia eden yazarların, bilgisayar programcılarının ve gazetecilerin davalarıyla yüzleşmek zorunda kalmıştı. 

Aralarında The New York Times'ın da bulunduğu çok sayıda haber kuruluşu geçtiğimiz yıl OpenAI aleyhine davalar açmıştı. Bu noktada ise Balaji'nin çok değerli ve gizli bilgilere dahip olduğu düşünülüyordu.

The New York Times avukatları, Federal Mahkemeye sundukları dava dilekçesinde Balaji'yi Open AI'ye karşı açtıkları davayı desteklemeye yardımcı olacak “benzersiz ve ilgili belgelere” sahip bir kişi olarak adlandırmıştı.

The New York Times avukatları, Federal Mahkemeye sundukları dava dilekçesinde Balaji'yi Open AI'ye karşı açtıkları davayı desteklemeye yardımcı olacak “benzersiz ve ilgili belgelere” sahip bir kişi olarak adlandırmıştı.

Gazetenin davasında, çoğu geçmişte ya da halen OpenAI çalışanı olan en az 12 kişinin daha dava hakkında önemli bilgilere sahip olabilecek kişiler olarak adlandırdığı bildirilmişti. 

OpenAI sözcüsü ise Balaji’nin ölümünün ardından bir açıklamada bulundu;

Bugün bu inanılmaz derecede üzücü haberi öğrendiğimizde yıkıldık ve kalbimiz bu zor zamanlarda Suchir’in sevdikleriyle birlikte.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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