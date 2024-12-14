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Günün Fırsatı: Adidas VS Pace 2.0 Spor Ayakkabı İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Adidas VS Pace 2.0 Spor Ayakkabı İndirimde!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
14.12.2024 - 19:38

Stilinizi tamamlarken rahatlığınızdan ödün vermek istemiyorsanız, adidas VS Pace 2.0 tam size göre! İkonik detayları ve zamansız tasarımıyla dikkat çeken bu spor ayakkabı, her adımda fark yaratıyor. Günlük kombinlerinizi bir üst seviyeye taşıyacak özelliklerini keşfetmek için yazının devamını mutlaka okuyun!

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Bu içerik 14.12.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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adidas VS Pace 2.0, günlük tarzınıza spor şıklık katacak bir ayakkabıdan çok daha fazlası! Suni deri üst yüzeyi, hem modern bir görünüm sunar hem de kolay temizlenebilir yapısıyla pratiklik sağlar.

adidas VS Pace 2.0, günlük tarzınıza spor şıklık katacak bir ayakkabıdan çok daha fazlası! Suni deri üst yüzeyi, hem modern bir görünüm sunar hem de kolay temizlenebilir yapısıyla pratiklik sağlar.

Kauçuk dış tabanı, her zeminde sağlam bir tutuş sağlarken uzun ömürlü kullanım sunar. İkonik 3 bant detayı, markanın vazgeçilmez imzasını taşırken kombinlerinize cool bir hava katar. EVA iç taban teknolojisi, gün boyu konfor sunarak adımlarınızı hafifletir.

Kauçuk dış tabanı, her zeminde sağlam bir tutuş sağlarken uzun ömürlü kullanım sunar. İkonik 3 bant detayı, markanın vazgeçilmez imzasını taşırken kombinlerinize cool bir hava katar. EVA iç taban teknolojisi, gün boyu konfor sunarak adımlarınızı hafifletir.

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Şıklığı ve rahatlığı birleştiren minimal tasarımı, hem spor hem de günlük kullanım için ideal bir seçimdir. Ayrıca, nefes alabilir iç yapısı, ayaklarınızın gün boyu ferah kalmasına yardımcı olur.

Şıklığı ve rahatlığı birleştiren minimal tasarımı, hem spor hem de günlük kullanım için ideal bir seçimdir. Ayrıca, nefes alabilir iç yapısı, ayaklarınızın gün boyu ferah kalmasına yardımcı olur.

İndirimden yararlanmak için buraya tıklayın.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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