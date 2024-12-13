2024'ün Ödüllü Parfümleri ile Tanışmaya Hazır Mısınız? Guerlain'dan Tom Ford'a Bu Senenin En Sevilenleri
2024'ün Ödüllü Parfümleri ile Tanışmaya Hazır Mısınız? Guerlain'dan Tom Ford'a Bu Senenin En Sevilenleri
Parfüm dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan The Fragrance Foundation Ödülleri, bu yıl da sahiplerini buldu. 2024 yılı da birbirinden özel parfümlerin ödül kazandığı bir yıl oldu. Hem zarif tasarımları hem de eşsiz kokuları ile dikkat çeken bu parfümler, sektördeki en iyiler arasında yer almayı başardı. Yeni bir koku keşfetmek isteyenler için bu listeyi incelemenizi öneriyoruz!
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Bu içerik 12.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Armani Acqua di Giò Parfüm - Yılın Kokusu, Erkeklerin Lüksü
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2. Hermès Un Jardin à Cythère Eau de Toilette Parfum - Yılın Kokusu, Evrensel Prestij
3. Yves Saint Laurent MYSELF Eau de Parfum - Yılın Parfümü, Erkek Prestij
4. Burberry Goddess Eau de Parfum - Yılın Kokusu, Kadın Prestij
5. Valentino Born in Roma Donna Eau de Parfum Intense - Yılın Parfümü, Kadın Lüksü
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6. Carolina Herrera Good Girl Blush Eau de Parfum - Tüketici Tercihi, Kadın Prestij
7. Tom Ford Vanilla Eau de Parfum - Yılın Kokusu, Evrensel Lüks
8. Valentino Uomo Born in Roma EdT 100 ml
9. Jo Malone London English Pear & Freesia Cologne 100 ml
10. Marc Jacobs Daisy Eau de Toilette - Koku Onur Listesi
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11. Guerlain Tobacco Honey Eau de Parfum - Yılın Olağanüstü Parfümü
12. Nest New York Lychee Rose Eau de Parfum - Yılın Kokusu, Popüler
13. Billie Eilish Eilish No. 3 Parfüm - Tüketici Tercihi, Kadınların Popüleri
14. Mind Games French Defense Extrait de Parfum - Yılın Ambalajı, Lüks
15. Anna Sui Sundae Pretty Pink Eau de Toilette - Yılın Ambalajı, Prestij/Popüler
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16. Arquiste Parfumeur L’Or de Louis Eau de Parfum - Yılın Bağımsız Parfümü
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