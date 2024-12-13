2024'ün Ödüllü Parfümleri ile Tanışmaya Hazır Mısınız? Guerlain'dan Tom Ford'a Bu Senenin En Sevilenleri

Parfüm dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan The Fragrance Foundation Ödülleri, bu yıl da sahiplerini buldu. 2024 yılı da birbirinden özel parfümlerin ödül kazandığı bir yıl oldu. Hem zarif tasarımları hem de eşsiz kokuları ile dikkat çeken bu parfümler, sektördeki en iyiler arasında yer almayı başardı. Yeni bir koku keşfetmek isteyenler için bu listeyi incelemenizi öneriyoruz!

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Bu içerik 12.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.