2024'ün Ödüllü Parfümleri ile Tanışmaya Hazır Mısınız? Guerlain'dan Tom Ford'a Bu Senenin En Sevilenleri

Hermès Un Jardin à Cythère, mitolojik bir adanın mistik bahçelerinden ilham alarak yaratıldı. Narenciye ve zeytin ağacının sakinleştirici notaları, Akdeniz’in ruhunu ve zarafetini üzerinize taşıyor. Her sıkışınızda sizi dingin bir bahar sabahına götüren bu koku, Hermès’in ustalığını ve zarafetini gözler önüne seriyor. Evrensel prestijiyle her yaşta ve her durumda fark yaratmak isteyenlere hitap ediyor.