Patronların Zam Oranlarını Belirlemeden Önce Dinlediğine Emin Olduğumuz 13 Şarkı
Patronların Zam Oranlarını Belirlemeden Önce Dinlediğine Emin Olduğumuz 13 Şarkı
Patronların, zam oranlarını belirlerken nereden ilham aldığını düşündüyseniz doğru cevap şarkılar olabilir! Verdikleri karar ne kadar doğru orası tartışılır ama ortaya komik durumların çıktığı aşikar. Bu şarkılara gelin birlikte bakalım!
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1. We Will Rock You
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2. Eye of the Tiger
3. U Can't Touch This
4. I Will Survive
5. Money
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6. Happy
7. I Got You
8. Don't Stop Believin'
9. Lovely Day
10. Uptown Funk
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11. Final Countdown
12. Jump Around
13. Walking on Sunshine
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