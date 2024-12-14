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Patronların Zam Oranlarını Belirlemeden Önce Dinlediğine Emin Olduğumuz 13 Şarkı

etiket Patronların Zam Oranlarını Belirlemeden Önce Dinlediğine Emin Olduğumuz 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
14.12.2024 - 19:35

Patronların,  zam oranlarını belirlerken nereden ilham aldığını düşündüyseniz doğru cevap şarkılar olabilir! Verdikleri karar ne kadar doğru orası tartışılır ama ortaya komik durumların çıktığı aşikar. Bu şarkılara gelin birlikte bakalım!

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1. We Will Rock You

2. Eye of the Tiger

3. U Can't Touch This

4. I Will Survive

5. Money

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6. Happy

7. I Got You

8. Don't Stop Believin'

9. Lovely Day

10. Uptown Funk

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11. Final Countdown

12. Jump Around

13. Walking on Sunshine

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pondsjournal
pondsjournal
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