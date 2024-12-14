Ne Kadar İyi Bir Ceza Fanısın: Şarkı Sözü Testinde Kaç Doğru Yapacaksın?
Ne Kadar İyi Bir Ceza Fanısın: Şarkı Sözü Testinde Kaç Doğru Yapacaksın?
Yapman gereken tek şey derin bir nefes almak ve odaklanmak... Eğer gerçekten iyi bir Ceza fanıysan, bu şarkı sözlerinin hangi şarkıya ait olduğunu tekte bilebilirsin. Kaç doğru yaptığını yorumlara yazmayı unutma!
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1. Kolaydan başlayalım... "Kanadımı kırdılar uçamadım anne, savaşa soktular koşturdum" sözleri hangi şarkıya ait?
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2. Biraz detay gidelim "İlham perilerim yorgun ellerim" sözleri hangi şarkıya ait?
3. "Anahtar olmuş her bakışta kara para pençe, Hançer saplanmış bu kalbe fayda etmez akçe" sözlerini bilebilecek misin?
4. "Üstüme iyilik sağlık a dostlar Ceza, Rap yapar, çok kötü toslar" sözleri ile başlayan o parça hangisi?
5. Peki "Dikkatli izlersen anlarsın haklı megatron, bende ghillie kevlar-mythril, sende sade bir kat krom" sözlerini sorsak?
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6. "Gelsem gece sessiz başlatsam oyunu kim oynar?" sözlerinin hangisine ait olduğunu hatırlıyor musun?
7. "Verice'm eline ama kalemi de yok, bu da sana yeni bi' yol" sözlerini biliyor musun?
8. Son olarak nakaratı "Şimdi bana bi' bakınız haydi, muamelesi kesebilir hasi, ve de Muhammed Ali gibi gelir asi, bana bak, beni gör ve de öl vâsi" parçası hangisi?
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