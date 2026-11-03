TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Şampiyonluklar El Değiştirebilir"

İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'daki açıklamasında maçı 'o boyuta geldi' diyerek gündeme taşıdı ve araştırma talebini şu sözlerle dile getirdi: 'Şimdi ben de araştırılmasını istiyorum o maça 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandı?' Maçın sonlarına doğru yaşananların bahis piyasasıyla bağlantılı olabileceğini öne süren TFF Başkanı, 'Beş kırmızı kartta maç tatil oluyor, bahis yatıyor' ifadesini kullandı.

Hacıosmanoğlu'na göre ekleme süresi de dikkat çekiciydi. Maçın 8-10 dakika uzatılması gerektiğini, buna karşın 3 dakika ekleme verildiğini ve bunun da yarım dakikasının oynatıldığını iddia etti. Hakemliği bırakan Bitnel'in tanık olarak ifade vermesi halinde hem yasal hem de yasa dışı bahislerin incelenebileceğini söyledi.