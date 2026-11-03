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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Şampiyonluklar El Değiştirebilir"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Şampiyonluklar El Değiştirebilir"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 07:23
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'daki 'Gündem Özel' programında bahis soruşturmasının ayrıntılarını anlattı ve sonuçların sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluğun da değişebileceğini söyledi. Aynı yayında 21 Şubat 2016'daki Galatasaray-Trabzonspor maçına yatırılan bahislerin araştırılmasını isteyen İbrahim Hacıosmanoğlu'na, maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel sosyal medyadan sert yanıt verdi.

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İbrahim Hacıosmanoğlu bahis soruşturmasında 448 kişinin sevk edildiğini açıkladı: "Sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluk da değişir."

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis soruşturmasında 448 kişinin sevk edildiğini açıkladı: "Sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluk da değişir."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ankara Belediyespor maçı sonrası başlayan süreci anlatırken yaşananların kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. 'Futbol ailesinde olanlar bahis oynayamaz!' diyen TFF Başkanı, Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 448 kişinin sevk edildiğini açıkladı. Bunlardan 147'sine 45 gün ceza verildi, 301 kişiye ise ceza verilmedi. 1-100 maç arasında bahis oynayanlara başlangıçta 3 ay ceza öngörülmüş, indirimle bu süre 45 güne düşürülmüştü.

Süper Lig'de bir kulüp yöneticisinin, kendi takımı 1-0 öndeyken rakibinin kazanacağına bahis oynadığı iddia edildi. Hacıosmanoğlu'nun aktardığına göre bu kişi 2024-2025 sezonunda 4 bin TL yatırıp 16 bin TL kazandı. Ceza almayan yönetici Etik Kurulu'na sevk edilecek. Kendi takımının aleyhine oynayanların durumu Etik Kurulu'nda değerlendirilecek, sonuçlara müdahale olup olmadığına bakılacak. Hacıosmanoğlu bazı Süper Lig takımlarında benzer durumlar olduğunu ve bunun sahaya yansıdığının tespit edilmesi halinde 'şampiyonluk da değişir' dedi. 'Altı doldurulursa, başka boyuta gider' ifadesini de kullandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2016'daki Galatasaray-Trabzonspor maçına oynanan bahislerin araştırılmasını istedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2016'daki Galatasaray-Trabzonspor maçına oynanan bahislerin araştırılmasını istedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'daki açıklamasında maçı 'o boyuta geldi' diyerek gündeme taşıdı ve araştırma talebini şu sözlerle dile getirdi: 'Şimdi ben de araştırılmasını istiyorum o maça 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandı?' Maçın sonlarına doğru yaşananların bahis piyasasıyla bağlantılı olabileceğini öne süren TFF Başkanı, 'Beş kırmızı kartta maç tatil oluyor, bahis yatıyor' ifadesini kullandı.

Hacıosmanoğlu'na göre ekleme süresi de dikkat çekiciydi. Maçın 8-10 dakika uzatılması gerektiğini, buna karşın 3 dakika ekleme verildiğini ve bunun da yarım dakikasının oynatıldığını iddia etti. Hakemliği bırakan Bitnel'in tanık olarak ifade vermesi halinde hem yasal hem de yasa dışı bahislerin incelenebileceğini söyledi.

Maçta Trabzonspor'a dört kırmızı kart çıktı, Salih Dursun kartı hakemin elinden alıp kendisi gösterdi.

Maçta Trabzonspor'a dört kırmızı kart çıktı, Salih Dursun kartı hakemin elinden alıp kendisi gösterdi.

21 Şubat 2016'daki karşılaşma Süper Lig tarihinin en çok konuşulan hakem tartışmalarından biri olarak hafızalara kazınmıştı. Trabzonspor'da Özer Hurmacı, Aykut Demir ve Luis Cavanda kırmızı kart gördü. Dördüncü kırmızı kart ise Salih Dursun'a çıktı: Hakemin elinden düşen kartı alıp Deniz Ateş Bitnel'e gösteren genç oyuncu, bu hareketiyle sahadan gönderildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu bununla yetinmedi. Trabzonsporlu Mustafa Yumlu'nun maçın sonlarına doğru hakeme yumruk attığını ancak kırmızı kart görmediğini öne sürdü. Bir başka kırmızı kartın maçın tatil edilmesi anlamına geleceğini, hakemin bu yüzden uzatmayı kısa tuttuğunu savundu. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, daha önce Bitnel hakkında yürütülen şike ve bahis soruşturması takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı.

Eski hakem Bitnel ise suçlamaları reddetti: "Dönemin savcıları gereken araştırmayı yaptı."

Eski hakem Bitnel ise suçlamaları reddetti: "Dönemin savcıları gereken araştırmayı yaptı."

Deniz Ateş Bitnel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisini bahis oynamakla suçladığını belirtti. Yumlu'nun kendisine yumruk attığı iddiasına ise şöyle karşılık verdi: 'Öncelikle Mustafa Yumlu'nun bana yumruk attığını ispat etmezsen müfterisin…!'

Eski hakem, 'Dönemin savcıları gereken araştırmayı yaptı ve nokta leke bulamadılar' diyerek hakkında olumsuz bir bulguya ulaşılmadığını vurguladı. 'Ben tekrar araştırılmaya ve bütün seceremi dökmeye hazırım' ifadelerini kullanan Bitnel, Hacıosmanoğlu'na atadığını ve tutuklu olduğunu söylediği kişilerden söz etmek yerine bu iddiaları neden şimdi gündeme getirdiğini sordu. Açıklamasını da şu uyarıyla bitirdi: 'Bu yaptığınız açıklamalarınızı ispatlamamanız halinde tüm yasal haklarımı kullanacağımı kamuoyunun bilgilerine sunarım.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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