TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Şampiyonluklar El Değiştirebilir"
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'daki 'Gündem Özel' programında bahis soruşturmasının ayrıntılarını anlattı ve sonuçların sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluğun da değişebileceğini söyledi. Aynı yayında 21 Şubat 2016'daki Galatasaray-Trabzonspor maçına yatırılan bahislerin araştırılmasını isteyen İbrahim Hacıosmanoğlu'na, maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel sosyal medyadan sert yanıt verdi.
İbrahim Hacıosmanoğlu bahis soruşturmasında 448 kişinin sevk edildiğini açıkladı: "Sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluk da değişir."
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2016'daki Galatasaray-Trabzonspor maçına oynanan bahislerin araştırılmasını istedi.
Maçta Trabzonspor'a dört kırmızı kart çıktı, Salih Dursun kartı hakemin elinden alıp kendisi gösterdi.
Eski hakem Bitnel ise suçlamaları reddetti: "Dönemin savcıları gereken araştırmayı yaptı."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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