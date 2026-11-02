Hacıosmanoğlu Çipli Topun Süper Lig Tarihini Verdi ve Sergen Yalçın Kararını Anlattı
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da Süper Lig'de merakla beklenen çipli top teknolojisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Aynı yayında yabancı VAR hakemi Anthony Taylor, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'a getirilme süreci ve bahis soruşturması hakkında da konuşan Hacıosmanoğlu, yayın ihalesi ve EURO 2032 planına da değindi.
Çipli top ikinci yarıya yetişebilir.
Anthony Taylor 15 bin hakem yetiştirmeden ayrılmayacak.
Sergen Yalçın kararı federasyonun kendi iradesiyle alındı.
Bahis soruşturmasında 448 kişi sevk edildi.
Yayın ihalesi 30 Kasım'da yapılacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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