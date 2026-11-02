Hacıosmanoğlu Çipli Topun Süper Lig Tarihini Verdi ve Sergen Yalçın Kararını Anlattı

Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'a getirilme sürecini şu sözlerle anlattı:

'Çok aday arasından seçip Milli Takım'ın başına getirdiğimiz bir arkadaşımız değil Sergen Yalçın. Yorum dinlemeden, kendi irademizle karar aldık. Sergen Yalçın da atladı geldi ve şeref duydu.'

Yalçın hakkında konuşmaya devam eden Hacıosmanoğlu, 'TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın, hepsinin abisi. Zeka var, çok çalışıp başarıya ulaşacak.' ifadelerini kullandı.