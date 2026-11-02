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Hacıosmanoğlu Çipli Topun Süper Lig Tarihini Verdi ve Sergen Yalçın Kararını Anlattı

Hacıosmanoğlu Çipli Topun Süper Lig Tarihini Verdi ve Sergen Yalçın Kararını Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 21:59
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da Süper Lig'de merakla beklenen çipli top teknolojisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Aynı yayında yabancı VAR hakemi Anthony Taylor, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'a getirilme süreci ve bahis soruşturması hakkında da konuşan Hacıosmanoğlu, yayın ihalesi ve EURO 2032 planına da değindi.

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Çipli top ikinci yarıya yetişebilir.

Çipli top ikinci yarıya yetişebilir.

Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de kullanılacak çipli top teknolojisine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Çipli top teknolojisi ikinci yarıya büyük ihtimalle yetişecek.'

Topların hazır olduğunu, altyapı çalışmalarının ise sürdüğünü belirten Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra TFF'nin açıklamalarında gol çizgisi teknolojisinin devreye alınacağı ve mevcut yarı otomatik ofsayt sisteminin Advanced VAR altyapısıyla geliştirileceği belirtiliyor. Yeni sistemle gereksiz zaman kaybının ve hata payının azaltılması, oyunun akışının artırılması hedefleniyor.

Anthony Taylor 15 bin hakem yetiştirmeden ayrılmayacak.

Anthony Taylor 15 bin hakem yetiştirmeden ayrılmayacak.

Hacıosmanoğlu, Türkiye'ye gelen yabancı VAR hakemi Anthony Taylor'ın en az 15 bin hakem yetiştirmeden ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Taylor'ın hazırladığı rapora göre hakemler büyük kulüplerin baskısı nedeniyle sahada gitmeleri gereken pozisyonlara gitmiyor ve kararı VAR'a bırakıyor. Hacıosmanoğlu, Taylor'ın İngiltere'de bu tartışmayı 10 yıl önce bitirdiğini ve maç öncesi ya da sonrası konuşanlara ceza verdiğini aktardı. Ligde hakem hatalarının son üç haftada azaldığını da belirten Hacıosmanoğlu, genç hakemlere destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Sergen Yalçın kararı federasyonun kendi iradesiyle alındı.

Sergen Yalçın kararı federasyonun kendi iradesiyle alındı.

Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'a getirilme sürecini şu sözlerle anlattı:

'Çok aday arasından seçip Milli Takım'ın başına getirdiğimiz bir arkadaşımız değil Sergen Yalçın. Yorum dinlemeden, kendi irademizle karar aldık. Sergen Yalçın da atladı geldi ve şeref duydu.'

Yalçın hakkında konuşmaya devam eden Hacıosmanoğlu, 'TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın, hepsinin abisi. Zeka var, çok çalışıp başarıya ulaşacak.' ifadelerini kullandı.

Bahis soruşturmasında 448 kişi sevk edildi.

Bahis soruşturmasında 448 kişi sevk edildi.

Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasında 448 kişinin sevk edildiğini açıkladı. Sevk edilenlerden 147'sine 45 gün ceza verilirken, 301 kişiye ceza verilmedi. Bir Süper Lig kulübü yöneticisinin kendi takımının aleyhine bahis oynadığı iddiası üzerine Etik Kurulu'na sevk yapılacağını da duyuran Hacıosmanoğlu, bu konudaki mücadelelerinin süreceğini söyledi.

Yayın ihalesi 30 Kasım'da yapılacak.

Yayın ihalesi 30 Kasım'da yapılacak.

Hacıosmanoğlu, yayın ihalesinin 30 Kasım'da yapılacağını ve yaklaşık 400 milyon dolar gelir beklediklerini söyledi. EURO 2032 için de konuşan Hacıosmanoğlu, İtalya stadyumları zamanında hazırlayamazsa Türkiye'nin turnuvaya tek başına ev sahipliği yapabileceğini belirtti ve Olimpiyat Stadı'nın final için 90 bin kişilik kapasiteye sahip olacağını ekledi. Görevi bırakmayı düşünmediğini belirten Hacıosmanoğlu, Ferhat Gündoğdu ile yaptığı WhatsApp yazışmalarının sızmasının ardından 7 hakemin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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