Sergen Yalçın'ın Telefonlarına Dönmediği İddia Edilen Milli Futbolcu Açıklandı

Gazeteci İbrahim Seten, Sergen Yalçın'ın Barış Alper Yılmaz ile iletişim kurmak istediğini ancak milli futbolcunun ilk aramalara yanıt vermediğini öne sürdü. Yalçın'ın yardımcısının Barış Alper'i birkaç kez aradığını, yaklaşık 10 dakika sonra geri dönüş yapan futbolcunun Sergen Yalçın ile görüştüğünü aktaran Seten, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmayan oyuncu Barış Alper Yılmaz. Sergen Yalçın'ın yardımcısı arıyor bir iki kere. Barış Alper açmıyor.

10 dakika sonra geri dönüyor Sergen Yalçın'a. Telefonu açmayınca da bu konu haber oluyor.'