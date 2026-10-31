Sergen Yalçın'ın Telefonlarına Dönmediği İddia Edilen Milli Futbolcu Açıklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bazı futbolcularla iletişim sorunu yaşadığı iddiaları yeni bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Gazeteci İbrahim Seten, Yalçın'ın telefonlarına ilk etapta dönüş yapmadığını öne sürdüğü futbolcunun kim olduğunu açıkladı. Aynı futbolcu hakkında Yalçın'ın yorumculuk döneminde yaptığı bir değerlendirme de yeniden konuşulmaya başladı.
Seten'e göre telefon ilk aramada açılmadı.
Yalçın yorumcuyken Barış Alper'le ilgili yorumu gündem olmuştu. .
TFF iddiaları hayal ürünü olarak nitelemişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın