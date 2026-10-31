article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Sergen Yalçın'ın Telefonlarına Dönmediği İddia Edilen Milli Futbolcu Açıklandı

Sergen Yalçın'ın Telefonlarına Dönmediği İddia Edilen Milli Futbolcu Açıklandı

galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 17:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bazı futbolcularla iletişim sorunu yaşadığı iddiaları yeni bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Gazeteci İbrahim Seten, Yalçın'ın telefonlarına ilk etapta dönüş yapmadığını öne sürdüğü futbolcunun kim olduğunu açıkladı. Aynı futbolcu hakkında Yalçın'ın yorumculuk döneminde yaptığı bir değerlendirme de yeniden konuşulmaya başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seten'e göre telefon ilk aramada açılmadı.

Seten'e göre telefon ilk aramada açılmadı.

Gazeteci İbrahim Seten, Sergen Yalçın'ın Barış Alper Yılmaz ile iletişim kurmak istediğini ancak milli futbolcunun ilk aramalara yanıt vermediğini öne sürdü. Yalçın'ın yardımcısının Barış Alper'i birkaç kez aradığını, yaklaşık 10 dakika sonra geri dönüş yapan futbolcunun Sergen Yalçın ile görüştüğünü aktaran Seten, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmayan oyuncu Barış Alper Yılmaz. Sergen Yalçın'ın yardımcısı arıyor bir iki kere. Barış Alper açmıyor.

10 dakika sonra geri dönüyor Sergen Yalçın'a. Telefonu açmayınca da bu konu haber oluyor.'

Yalçın yorumcuyken Barış Alper'le ilgili yorumu gündem olmuştu. .

Yalçın yorumcuyken Barış Alper'le ilgili yorumu gündem olmuştu. .

Yaşanan gelişmenin ardından Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde Barış Alper Yılmaz hakkında yaptığı değerlendirme yeniden gündeme taşındı. Milli futbolcunun performansında düşüş yaşamadığını savunan Yalçın, Barış Alper'in zaten en üst seviyesinde oynadığını söylemişti. Yalçın, Galatasaraylı futbolcu için şu ifadeleri kullanmıştı:

'Barış Alper'de düşüş olduğunu düşünmüyorum. Çıkmamıştı zaten. Maksimum performansıyla oynuyor. Normale döndüğü zaman hiç çekilmez.'

TFF iddiaları hayal ürünü olarak nitelemişti.

TFF iddiaları hayal ürünü olarak nitelemişti.

Türkiye Futbol Federasyonu daha önce Sergen Yalçın'ın milli futbolcularla iletişim kurmakta zorlandığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı. TFF'nin açıklamasında teknik direktör ile oyuncular arasında öne sürülen türden bir sorun yaşanmadığı belirtilirken, milli futbolcuların Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerden memnuniyet duyduğu ifade edilmişti. Federasyon bu iddiaları hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlar olarak nitelendirmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın