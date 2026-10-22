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A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın Teknik Ekibi Belli Oldu

A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın Teknik Ekibi Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.10.2026 - 18:56
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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın çalışacağı teknik ekibi resmen açıkladı. Kadroda teknik ekip koordinatörü, yardımcı antrenör, atletik performans ve kaleci antrenörleri ile analistler yer alıyor. Sergen Yalçın'ın en yakın yardımcılarından biri olarak anılan Serhat Mert, koordinatörlük görevini üstlenecek.

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Serhat Mert koordinatör, Murat Kaytaz yardımcı.

Serhat Mert koordinatör, Murat Kaytaz yardımcı.

Teknik ekip koordinatörlüğünü Serhat Mert üstlenecek. Sergen Yalçın'ın en yakın yardımcılarından biri olarak anılan Mert, hem saha içi hem de saha dışı organizasyonda önemli rol oynuyor. Yardımcı antrenörlük görevini ise tecrübeli bir isim olarak tanımlanan Murat Kaytaz yürütecek.

Performans ve kaleci antrenörleri belli oldu.

Performans ve kaleci antrenörleri belli oldu.

Atletik performans antrenörlüğü görevine Niyazi Eniseler ile Emre Gürbüz getirildi. Kaleci antrenörlüğünü ise Erol Ayçiçek üstlenecek.

Maç ve performans analistliği görevlerini Tarık Yiğit Egeli ile Okan Aydıner yapacak. Yardımcı maç ve performans analisti ise Muhammet Nuri Püren olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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