A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın Teknik Ekibi Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın çalışacağı teknik ekibi resmen açıkladı. Kadroda teknik ekip koordinatörü, yardımcı antrenör, atletik performans ve kaleci antrenörleri ile analistler yer alıyor. Sergen Yalçın'ın en yakın yardımcılarından biri olarak anılan Serhat Mert, koordinatörlük görevini üstlenecek.
Serhat Mert koordinatör, Murat Kaytaz yardımcı.
Performans ve kaleci antrenörleri belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın