A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın Teknik Ekibi Belli Oldu

Teknik ekip koordinatörlüğünü Serhat Mert üstlenecek. Sergen Yalçın'ın en yakın yardımcılarından biri olarak anılan Mert, hem saha içi hem de saha dışı organizasyonda önemli rol oynuyor. Yardımcı antrenörlük görevini ise tecrübeli bir isim olarak tanımlanan Murat Kaytaz yürütecek.