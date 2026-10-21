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Sergen Yalçın'ın Futbolculuktan A Milli Takım'a Uzanan 35 Yıllık Kariyeri

Sergen Yalçın'ın Futbolculuktan A Milli Takım'a Uzanan 35 Yıllık Kariyeri

Milli Takım Beşiktaş
Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
21.10.2026 - 10:37
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TFF Yönetim Kurulu, 20 Ekim 2026'da Sergen Yalçın'ı A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirdi. Atamanın ardından sosyal medyada Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük ve yorumculuk yıllarını gösteren bir kariyer görseli çok konuşuldu. Biz o listeye futbolculuk yıllarını da ekledik. Beşiktaş altyapısıyla başlayan ve şampiyonluklarla süslenen ekrandan kulübeye, kulübeden yeniden ekrana uzanan 35 yıllık kariyerin tamamı...

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Sergen Yalçın'ın 35 yıllık kariyeri

Sergen Yalçın'ın 35 yıllık kariyeri

Beşiktaş'ta başladı, kiralık formalarla İstanbul'un üç büyüğünü de gezdi.

Beşiktaş'ta başladı, kiralık formalarla İstanbul'un üç büyüğünü de gezdi.

1982'de Beşiktaş altyapısına giren Sergen Yalçın, 1991'de A takıma yükseldi ve 1997'ye kadar 138 lig maçında 43 gol attı. Bu dönemde 1991-92 ve 1994-95'te iki şampiyonluk yaşadı. 1997'de İstanbulspor'a, 1999'da Siirt Jet-PA Spor'a transfer oldu. Lisansı 2002'ye kadar Siirt'te kalsa da bu kulüpte hiç forma giymedi. Kiralık olarak Fenerbahçe (1999), Galatasaray (1999-2000), Trabzonspor (2000-01) ve yeniden Galatasaray (2001-02) formalarını giydi. Galatasaray'da iki lig şampiyonluğu kazandı.

2002'de evine döndü, 100. yılda şampiyon oldu.

2002'de evine döndü, 100. yılda şampiyon oldu.

Sergen Yalçın, 2002'de Beşiktaş'a geri döndü ve kulübün 100. yılı olan 2002-03 sezonunda şampiyonluğu yaşadı. 2006'ya kadar siyah-beyazlı formayla 91 lig maçında 28 gol attı. Ardından Etimesgut Şekerspor'da (2006-07) 23 maçta 13 gol, Eskişehirspor'da (2007-08) 21 maçta 6 gol attı ve 2008'de futbolu bıraktı. A Milli Takım formasını 1993-2003 arasında 41 kez giydi ve 5 gol attı.

Kulübeye geçmeden önce uzun süre ekrandaydı.

Kulübeye geçmeden önce uzun süre ekrandaydı.

Futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş'ın U15 ve U21 takımlarını çalıştıran Sergen Yalçın, aynı yıllarda NTV, NTV Spor ve Kanaltürk'te yorumculuk yaptı. 2014-15 sezonunda TRT Spor'da Erman Toroğlu ile Futbol Arena programındaydı. Sivasspor'un teklifini kabul edince 23 Aralık 2014'te programdan ayrıldı.

Yedi yılda yedi Anadolu kulübünü çalıştırdı.

Yedi yılda yedi Anadolu kulübünü çalıştırdı.

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük kariyeri Gaziantepspor'la (2013-14) başladı. Ardından Sivasspor (2014-15), yeniden Gaziantepspor (2016), Kayserispor (2017), Eskişehirspor (2017), Konyaspor (2018), Alanyaspor (2018-19) ve Yeni Malatyaspor (2019-20) geldi.

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Beşiktaş'ı hem lig hem kupa şampiyonu yaptı.

Beşiktaş'ı hem lig hem kupa şampiyonu yaptı.

2020'de Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın, 2020-21 sezonunda takımıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazandı. Böylece Beşiktaş'ta hem futbolcu hem teknik direktör olarak lig şampiyonluğu yaşayan tek isim oldu. Aralık 2021'de görevden ayrıldı.

Antalyaspor'dan sonra yeniden ekranlara döndü.

Antalyaspor'dan sonra yeniden ekranlara döndü.

2024'te yaklaşık yarım sezon Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, ardından teknik direktörlüğe ara verdi. Ekol TV'de Candaş Tolga Işık ile 10 Numara programını sundu, Kafa Sports'ta da Falso programında yer aldı.

İkinci kez Beşiktaş'ın başına geçti.

İkinci kez Beşiktaş'ın başına geçti.

Beşiktaş, 30 Ağustos 2025'te Ole Gunnar Solskjær'in yerine Sergen Yalçın'ı getirdi. Takım, 23 Aralık'ta Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendi ve ardından 17 maç yenilmedi. Sezonu 49 puanla dördüncü sırada bitiren Beşiktaş, 18 Mayıs 2026'da Sergen Yalçın ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını açıkladı. Sergen Yalçın bu ayrılığın ardından yeniden Kafa Sports'ta yayınlara katıldı.

Son durak: A Milli Takım.

Son durak: A Milli Takım.

Uluslar Ligi'nde üst üste gelen dört yenilginin ardından Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı. TFF Yönetim Kurulu, 20 Ekim 2026'da Sergen Yalçın'ı A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirdi. Böylece 1993-2003 arasında milli formayı 41 kez giyen Sergen Yalçın, bu kez ay-yıldızlı takımın kulübesine oturuyor.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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