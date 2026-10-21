Sergen Yalçın'ın Futbolculuktan A Milli Takım'a Uzanan 35 Yıllık Kariyeri
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TFF Yönetim Kurulu, 20 Ekim 2026'da Sergen Yalçın'ı A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirdi. Atamanın ardından sosyal medyada Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük ve yorumculuk yıllarını gösteren bir kariyer görseli çok konuşuldu. Biz o listeye futbolculuk yıllarını da ekledik. Beşiktaş altyapısıyla başlayan ve şampiyonluklarla süslenen ekrandan kulübeye, kulübeden yeniden ekrana uzanan 35 yıllık kariyerin tamamı...
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Sergen Yalçın'ın 35 yıllık kariyeri
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Beşiktaş'ta başladı, kiralık formalarla İstanbul'un üç büyüğünü de gezdi.
2002'de evine döndü, 100. yılda şampiyon oldu.
Kulübeye geçmeden önce uzun süre ekrandaydı.
Yedi yılda yedi Anadolu kulübünü çalıştırdı.
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Beşiktaş'ı hem lig hem kupa şampiyonu yaptı.
Antalyaspor'dan sonra yeniden ekranlara döndü.
İkinci kez Beşiktaş'ın başına geçti.
Son durak: A Milli Takım.
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