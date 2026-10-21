Sergen Yalçın'ın Futbolculuktan A Milli Takım'a Uzanan 35 Yıllık Kariyeri

1982'de Beşiktaş altyapısına giren Sergen Yalçın, 1991'de A takıma yükseldi ve 1997'ye kadar 138 lig maçında 43 gol attı. Bu dönemde 1991-92 ve 1994-95'te iki şampiyonluk yaşadı. 1997'de İstanbulspor'a, 1999'da Siirt Jet-PA Spor'a transfer oldu. Lisansı 2002'ye kadar Siirt'te kalsa da bu kulüpte hiç forma giymedi. Kiralık olarak Fenerbahçe (1999), Galatasaray (1999-2000), Trabzonspor (2000-01) ve yeniden Galatasaray (2001-02) formalarını giydi. Galatasaray'da iki lig şampiyonluğu kazandı.