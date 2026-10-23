Nihat Kahveci Hacıosmanoğlu'nun Sergen Yalçın Sözlerine Tepki Gösterdi
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Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Sergen Yalçın hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Hacıosmanoğlu imza töreninde Yalçın'ın kişiliğine ve zekâsına güvendiğini söylemiş, bunu anlatırken bir benzetme kullanmıştı. Kahveci ise bu ifadenin teknik direktörlük kriterleriyle ne ilgisi olduğunu sorguladı. Eleştirisini ironik bir örnek üzerinden dile getirdi.
Nihat Kahveci'nin örneğe sinirlendiği anlar sosyal medyada da konuşuldu.
Hacıosmanoğlu imza töreninde konuştu.
Kahveci kriteri sorguladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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