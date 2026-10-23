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Nihat Kahveci Hacıosmanoğlu'nun Sergen Yalçın Sözlerine Tepki Gösterdi

Nihat Kahveci Hacıosmanoğlu'nun Sergen Yalçın Sözlerine Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 19:19
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Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Sergen Yalçın hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Hacıosmanoğlu imza töreninde Yalçın'ın kişiliğine ve zekâsına güvendiğini söylemiş, bunu anlatırken bir benzetme kullanmıştı. Kahveci ise bu ifadenin teknik direktörlük kriterleriyle ne ilgisi olduğunu sorguladı. Eleştirisini ironik bir örnek üzerinden dile getirdi.

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Nihat Kahveci'nin örneğe sinirlendiği anlar sosyal medyada da konuşuldu.

Hacıosmanoğlu imza töreninde konuştu.

Hacıosmanoğlu imza töreninde konuştu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, imza töreninde Sergen Yalçın'ın kişiliğine ve zekâsına güvendiğini belirtmişti. Yalçın'ın adı basında öne çıkan adaylar arasında yer almazken tercih edilmesine ilişkin Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Basındaki listelerin hiçbirinde Sergen Yalçın yoktu, herhalde keramet burada dedim. Ben önce onun adamlığına, delikanlılığına güveniyorum. Zekası zaten başka bir şey, ayağıyla basket atan bir adam.”

Kahveci kriteri sorguladı.

Kahveci kriteri sorguladı.

Hacıosmanoğlu'nun Yalçın'ın zekâsına ve kişiliğine yönelik övgülerinin ardından kullandığı “ayağıyla basket atan bir adam” ifadesi Nihat Kahveci'nin tepkisini çekti. Kahveci, bu özelliğin teknik direktörlük kriterleriyle ne ilgisi olduğunu sorgulayarak eleştirisini ironik bir örnek üzerinden dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Abi vallahi artık bunaldım, sıkıldım! Ayakla basket atmanın futbolla ne alakası var? O zaman leblebiyi havaya atıp ağzıyla tutabilene de 20 yıllık sözleşme verin. Bu nasıl bir kriter?”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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