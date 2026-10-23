Nihat Kahveci Hacıosmanoğlu'nun Sergen Yalçın Sözlerine Tepki Gösterdi

Hacıosmanoğlu'nun Yalçın'ın zekâsına ve kişiliğine yönelik övgülerinin ardından kullandığı “ayağıyla basket atan bir adam” ifadesi Nihat Kahveci'nin tepkisini çekti. Kahveci, bu özelliğin teknik direktörlük kriterleriyle ne ilgisi olduğunu sorgulayarak eleştirisini ironik bir örnek üzerinden dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Abi vallahi artık bunaldım, sıkıldım! Ayakla basket atmanın futbolla ne alakası var? O zaman leblebiyi havaya atıp ağzıyla tutabilene de 20 yıllık sözleşme verin. Bu nasıl bir kriter?”