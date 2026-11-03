İspanya ve Portekiz'in Olduğu İber Yarımadası Saat Yönünde Dönüyor: Afrika Yılda 4-6 Milimetre Yaklaşıyor
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İspanya ve Portekiz'in üzerinde bulunduğu İber Yarımadası, uzun jeolojik geçmişinin aksine bugün çok yavaş bir şekilde saat yönünde dönüyor. Gondwana Research dergisinde yayımlanan çalışmada Bask Ülkesi Üniversitesi'nden Asier Madarieta öncülüğündeki ekip, uydu tabanlı jeodezik ölçümleri ve deprem verilerini birleştirerek bu sonuca ulaştı. Dönüş gündelik hayatta hissedilmiyor ama bölgenin deprem tehlikesini okumak için kritik bir veri sunuyor.
Afrika ile Avrasya her yıl 4-6 milimetre birbirine yaklaşıyor ve bu itiş yarımadayı döndürüyor.
Cebelitarık'ın batısında Afrika doğrudan itiyor, doğusunda ise Cebelitarık Yayı darbeyi sönümlüyor.
Asıl önem deprem haritalarında: Cádiz-Sevilla hattı ve Batı Pireneler yeniden mercek altında.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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