İspanya ve Portekiz'in Olduğu İber Yarımadası Saat Yönünde Dönüyor: Afrika Yılda 4-6 Milimetre Yaklaşıyor

Levha sınırı Atlantik kıyısında ve Cezayir tarafında net bir çizgi hâlinde izlenebiliyor. Yarımadanın güneyinde ise tablo bulanık ve karmaşık. Alboran bölgesi batıya doğru kayarak Cebelitarık Yayı'nı besliyor; İspanya'daki Beticler ile Fas'taki Rif dağlarını birbirine bağlayan bu kıvrık dağ kuşağı çarpışmanın yükünü büyük ölçüde üstleniyor.

Boğazın doğusunda İber Yarımadası bu sayede bir ölçüde korunuyor. Batısında ise Afrika ile doğrudan temas var. Araştırmacılar, yarımadanın batı ve güneybatı kesimlerindeki saat yönlü dönüşü, Afrika'nın güneybatıdan yaptığı bu baskıyla açıklıyor. Afrika'nın ilerleyişi yaklaşık yılda 5 milimetre olarak aktarılıyor; bu hız ancak GNSS gibi milimetre ölçeğinde çalışan uydu sistemleriyle yakalanabiliyor.