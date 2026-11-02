22 Yıl Boyunca Evreni İzleyen Teleskop Şimdi Dünya'ya Düşüyor
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NASA'nın 22 yıldır yörüngede olan Neil Gehrels Swift Gözlemevi'nin günleri sayılı. ABD Uzay Kuvvetleri'nin tahminine göre teleskop 6 Kasım Cuma günü ya da o civarda atmosfere girecek.
Teleskobu kurtarmak için yapılan girişim sonuç vermedi. Teleskobun büyük bölümünün yanması beklense de bazı parçalar yere ulaşabilir.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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