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22 Yıl Boyunca Evreni İzleyen Teleskop Şimdi Dünya'ya Düşüyor

22 Yıl Boyunca Evreni İzleyen Teleskop Şimdi Dünya'ya Düşüyor

NASA
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 17:29
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NASA'nın 22 yıldır yörüngede olan Neil Gehrels Swift Gözlemevi'nin günleri sayılı. ABD Uzay Kuvvetleri'nin tahminine göre teleskop 6 Kasım Cuma günü ya da o civarda atmosfere girecek.

Teleskobu kurtarmak için yapılan girişim sonuç vermedi. Teleskobun büyük bölümünün yanması beklense de bazı parçalar yere ulaşabilir.

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Kurtarma Robotu 15 Kilometreden Fazla Yaklaşamadı

Kurtarma Robotu 15 Kilometreden Fazla Yaklaşamadı

Son yıllardaki yoğun güneş aktivitesi Swift'i beklenenden hızlı aşağı çekti. NASA bir yıl önce acil bir kurtarma görevi için Katalyst Space şirketiyle anlaştı.

Şirketin Link adı verilen üç kollu robotu temmuzda fırlatıldı ama sorunlar yaşadı ve teleskoba 12 ila 15 kilometreden fazla yaklaşamadı. Link eylül ayında Dünya'ya geri düştü. Ekim sonunda ise teleskop gözlem yapamayacak kadar alçaldı ve sistemleri kapatıldı.

Parçaların Çoğu Okyanusa Düşecek

Parçaların Çoğu Okyanusa Düşecek

Yaklaşık 1,4 tonluk teleskobun büyük bölümünün atmosferde yanması bekleniyor. Görevin baş bilim insanı Brad Cenko'ya göre kurşundan daha yoğun olan tungstenden yapılmış birkaç parça ve bazı ayna parçaları yere ulaşabilir.

Bu parçaların büyük olasılıkla okyanusa düşeceği tahmin ediliyor. Yine de Afrika, Avustralya, Hindistan, Güneydoğu Asya ile Orta ve Güney Amerika'nın bazı bölgeleri olası düşüş alanı içinde. Uzay Kuvvetleri teleskobun rotasını takip ediyor.

2 Binden Fazla Gama Işını Patlaması Yakaladı

2 Binden Fazla Gama Işını Patlaması Yakaladı

20 Kasım 2004'te fırlatılan Swift, evrendeki en güçlü patlamaları, yani gama ışını patlamalarını ve süpernovaları aramak için tasarlandı. İngilizcede hızlı anlamına gelen adını, bir patlama anında o yöne çabucak dönebilmesinden aldı.

Teleskop 22 yılda 2 binden fazla gama ışını patlaması ve 1.400 patlayan yıldız keşfetti. Hubble ve James Webb gibi teleskoplar Swift'in uyarılarını takip ederek daha ayrıntılı gözlem yapıyordu. Bilim insanları bu boşluğu nasıl dolduracaklarını hâlâ araştırıyor.

"Bu Günün Geleceğini Biliyorduk"

"Bu Günün Geleceğini Biliyorduk"

Teleskobun kontrol ekibini yöneten Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nden astronom John Nousek, bu günün geleceğini Swift fırlatılmadan önce bildiklerini söyledi. Nousek'e göre alçak Dünya yörüngesine çıkan her şey er ya da geç aşağı iniyor.

Nousek, Swift'ten çıkarılan derslerin yeni nesil uzay görevlerine aktarılmasını umduklarını da ekledi. Teleskobun tam olarak ne zaman ve nereye düşeceği ise henüz belli değil.

22 yıl boyunca gökyüzündeki patlamaları izleyen teleskop, son kez gökyüzünde bir iz bırakacak.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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