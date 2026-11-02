22 Yıl Boyunca Evreni İzleyen Teleskop Şimdi Dünya'ya Düşüyor

Yaklaşık 1,4 tonluk teleskobun büyük bölümünün atmosferde yanması bekleniyor. Görevin baş bilim insanı Brad Cenko'ya göre kurşundan daha yoğun olan tungstenden yapılmış birkaç parça ve bazı ayna parçaları yere ulaşabilir.

Bu parçaların büyük olasılıkla okyanusa düşeceği tahmin ediliyor. Yine de Afrika, Avustralya, Hindistan, Güneydoğu Asya ile Orta ve Güney Amerika'nın bazı bölgeleri olası düşüş alanı içinde. Uzay Kuvvetleri teleskobun rotasını takip ediyor.