Angelina Jolie ve Brad Pitt'in Kızı Vivienne, Babasının Soyadını Resmen Bıraktı!
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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Vivienne, 18 yaşına girdikten kısa süre sonra başlattığı isim değişikliği sürecini tamamladı. Los Angeles'ta görülen duruşmada hakim, genç kızın talebini onayladı ve Vivienne Marcheline Jolie-Pitt'in adı resmen 'Vivienne Marcheline Jolie' olarak değişti. Ailenin diğer çocuklarından bazıları da daha önce aynı yolu izlemişti.
Gelin, sürecin nasıl ilerlediğine ve ailedeki benzer değişikliklere birlikte bakalım.
Vivienne, temmuz ayında "kişisel nedenler" gerekçesiyle başvuru yaptı.
Mahkeme, itiraz gelmemesi üzerine talebi onayladı.
Vivienne, Pitt soyadını bırakan ilk çocuk değil.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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