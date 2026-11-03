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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in Kızı Vivienne, Babasının Soyadını Resmen Bıraktı!

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in Kızı Vivienne, Babasının Soyadını Resmen Bıraktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 13:01
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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Vivienne, 18 yaşına girdikten kısa süre sonra başlattığı isim değişikliği sürecini tamamladı. Los Angeles'ta görülen duruşmada hakim, genç kızın talebini onayladı ve Vivienne Marcheline Jolie-Pitt'in adı resmen 'Vivienne Marcheline Jolie' olarak değişti. Ailenin diğer çocuklarından bazıları da daha önce aynı yolu izlemişti.

Gelin, sürecin nasıl ilerlediğine ve ailedeki benzer değişikliklere birlikte bakalım.

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Vivienne, temmuz ayında "kişisel nedenler" gerekçesiyle başvuru yaptı.

Vivienne, temmuz ayında "kişisel nedenler" gerekçesiyle başvuru yaptı.

Vivienne, temmuz ayında Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne başvuru yaparak adını değiştirmek istediğini bildirdi. Başvuruda gerekçe olarak 'kişisel nedenler' gösterildi.

Kaliforniya yasalarının zorunlu kıldığı prosedür kapsamında Vivienne, 24 Temmuz ile 14 Ağustos tarihleri arasında The Los Angeles Daily Journal gazetesinde art arda dört hafta boyunca ilan verdi.

Mahkeme, itiraz gelmemesi üzerine talebi onayladı.

Mahkeme, itiraz gelmemesi üzerine talebi onayladı.

Gerekli sürenin dolmasının ve itiraz gelmemesinin ardından süreç 2 Kasım Pazartesi günü sonuçlandı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim talebi onayladı ve Vivienne Marcheline Jolie-Pitt'in adı 'Vivienne Marcheline Jolie' olarak değişti.

Vivienne bu soyadını zaten profesyonel hayatında kullanıyordu. Mayıs 2024'te annesiyle birlikte çalıştığı Broadway müzikali 'The Outsiders'ın oyun programında adı yalnızca 'Vivienne Jolie' olarak yer almıştı.

Vivienne, Pitt soyadını bırakan ilk çocuk değil.

Vivienne, Pitt soyadını bırakan ilk çocuk değil.

Jolie-Pitt çiftinin altı çocuğundan Shiloh, Maddox ve Zahara'nın da yasal olarak Pitt soyadından vazgeçtiği belirtiliyor. Vivienne, bu adımı atan dördüncü çocuk oldu.

İkiz kardeşi Knox'un ise resmi bir başvuru yapmadığı, ancak geçtiğimiz yaz lise diplomasında yalnızca 'Jolie' soyadını kullandığı biliniyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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