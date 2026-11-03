Angelina Jolie ve Brad Pitt'in Kızı Vivienne, Babasının Soyadını Resmen Bıraktı!

Jolie-Pitt çiftinin altı çocuğundan Shiloh, Maddox ve Zahara'nın da yasal olarak Pitt soyadından vazgeçtiği belirtiliyor. Vivienne, bu adımı atan dördüncü çocuk oldu.

İkiz kardeşi Knox'un ise resmi bir başvuru yapmadığı, ancak geçtiğimiz yaz lise diplomasında yalnızca 'Jolie' soyadını kullandığı biliniyor.